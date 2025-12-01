Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu - Son Dakika
Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu

Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu
01.12.2025 13:34  Güncelleme: 18:11
Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu
İstanbul'da adeta filmlerde görülebilecek türden bir olay yaşandı. Çekmeköy'de bir buçuk yaşındaki bebek, otomobilde unutuldu. Kilitli olan aracın kapılarını açamayan anne, otomobilin ve dairenin anahtarlarını evde unuttuğunu fark edince devreye itfaiye ekipleri girdi. Merdiven aracıyla daireye girerek anahtarları alan ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından bebek güvenli bir şekilde kurtarıldı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, adeta filmlerde görülebilecek türden bir olay yaşandı.

BEBEĞİ ARABADA, OTOMOBİLİN VE DAİRENİN ANAHTARINI DA EVDE UNUTTU

Aydınlar Mahallesi'nde bir anne, bir buçuk yaşındaki bebeğini otomobilde unuttu. Aracın kapılarının kilitli olduğu, annenin hem araç anahtarını hem de evinin anahtarını evde unuttuğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu

DEVREYE İTFAİYE EKİPLERİ GİRDİ

Ekipler anahtara ulaşmak için merdiven aracıyla binaya girerek dairede bulunan anahtarları aldı. Bu sırada ailesi ise paniklememesi için otomobilde bulunan bebeğe camdan çizgi film izletti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından anahtarlar aşağıya indirildi ve araç açılarak bebek güvenli şekilde kurtarıldı.

Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu

MAHALLELİ HEYECANLA İZLEDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarma anlarını heyecanla izleyen mahalle sakinleri, bebeğin sağ salim çıkarılmasıyla birlikte alkışlarla ekiplere destek verdi.

Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu
Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, İstanbul, Çekmeköy, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu - Son Dakika

