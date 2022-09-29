Çin, ABD'yi Çin Üniversitesine Yönelik Siber Saldırılar Konusunda Sert Dille Eleştirdi - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Çin Üniversitesine Yönelik Siber Saldırılar Konusunda Sert Dille Eleştirdi

29.09.2022 11:34
Çin, ABD'yi Çin Üniversitesine Yönelik Siber Saldırılar Konusunda Sert Dille Eleştirdi

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü yaptığı açıklamada kanıtların, ABD'nin küresel siber güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek, ABD'nin siber güvenlik ve uluslararası kuralları ihlaline karşı ortak...

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü yaptığı açıklamada kanıtların, ABD'nin küresel siber güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek, ABD'nin siber güvenlik ve uluslararası kuralları ihlaline karşı ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Wang söz konusu açıklamayı, Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Müdahale Merkezi'nin Salı günü açıkladığı ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından gerçekleştirilen siber saldırılar hakkındaki yeni inceleme raporu konusunda yorumlarının sorulması üzerine düzenli basın brifinginde yaptı.

Raporda NSA ile bağlantılı Özel Erişim Operasyonu Ofisi'nin (TAO) Çin'de kilit önemdeki altyapı tesislerini nasıl kontrol ettiği ve Japonya, Almanya, Güney Kore ve diğer ülkeler aracılığıyla gerçekleştirilen sıçrama tahtası saldırısı yoluyla siber silah barındırmak üzere Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerdeki sunucuları kullanarak Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nin dahili ağına nasıl sızdığı ayrıntılı şekilde anlatılıyor. TAO, bu yolla hassas verileri ve hassas kimlikleri olan kişilerin bilgilerini çaldı. Rapora göre ABD, en az 80 ülkenin telekomünikasyon operatörlerini de gizlice kontrol ederek küresel telekomünikasyon kullanıcılarını ayrım gözetmeksizin dinledi. Wang, bunun söz konusu Çin kurumunun bu ay, NSA'nın Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ne yönelik kötü niyetli siber saldırıları hakkında yayınladığı üçüncü inceleme raporu olduğunu belirtti. Çin'in son haftalarda ABD'den açıklama talep ettiğini ve çeşitli kanallardan yasadışı eylemlere derhal son vermesini istediğini kaydeden Wang, şu ana kadar ABD'nin sessizliğini koruduğunu söyledi. Wang, "'Çinli hackerlar' hakkında yalanlar yayarken son derece abartılı ve istekli görünen ABD kasıtlı olarak, Çinli kurumun topladığı sağlam kanıtlar karşısında kör ve dilsiz kalmayı seçmiştir. ABD'nin dünyadan sakladığı şey tam olarak nedir?" diye sordu.

ABD'nin uzun zamandır "hackleme imparatorluğu ve gizli bilgileri çalma şampiyonu" olarak bilindiğini kaydeden Wang, ABD'nin internet teknolojisi alanındaki mutlak hakimiyetini kullanarak kendisine siyasal, askeri, diplomatik ve ticari açısından yarar sağlamak üzere ayrım gözetmeyen siber kontrol ve hırsızlık uyguladığını vurguladı. Wang, ABD'nin siber uzaydaki zorbalık uygulamalarının, uluslararası toplumun paylaştığı giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini sözlerine ekledi. "ABD'nin kuşku götürmez bir şekilde küresel siber güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğuna yönelik yeterli kanıt var" diyen Wang, ülkeleri birleşip ABD'nin siber egemenlik ve uluslararası kurallara zarar veren hegemonya eylemine karşı çıkmaya ve barışçıl, güvenli, açık ve işbirliğine dayalı bir siber uzay oluşturmak üzere birlikte çalışmaya çağırdı.

Çin, ABD'yi Çin Üniversitesine Yönelik Siber Saldırılar Konusunda Sert Dille Eleştirdi

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Çin Üniversitesine Yönelik Siber Saldırılar Konusunda Sert Dille Eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, ABD'yi Çin Üniversitesine Yönelik Siber Saldırılar Konusunda Sert Dille Eleştirdi - Son Dakika
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