Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak - Son Dakika

Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak

07.04.2021 16:45
Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak, System.String[]

Çankaya Belediyesinin Dodurga Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Bekir Coşkun Parkı hizmete açıldı.

Çankaya Belediyesinin Dodurga Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Bekir Coşkun Parkı hizmete açıldı. 5 bin 210 metrekarelik parkın açılışını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gazetecinin eşi Andree Coşkun ve birlikte yaptı.

Geçtiğimiz Ekim ayında kansere karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybeden usta gazeteci Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşıyor. Çankaya Belediyesinin Dodurga Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Bekir Coşkun Parkı, düzenlenen sade bir törenle hizmete açıldı. 5 bin 210 metrekarelik yeni parkın açılışını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gazetecinin eşi Andree Coşkun ile birlikte yaptı.

Doğru belediyecilik

Açılış töreninde konuşan Başkan Taşdelen, görev yaptığı 7 yılda Çankaya'ya 80 yeni park 700 bin metrekareden fazla yeşil alanı kazandırdıklarını kaydetti. Rant için değil halk için çalıştıklarını belirten Taşdelen "Bekir Coşkun gibi aydınlık bir günde, onun ismini yaşatacak parkımızın açılışında bir araya geldik. Bekir Coşkun benim için bir abidir, baba dostudur. Cumhuriyet, Atatürk ve halk sevdalısı bükülmez bir kalemdir. Yüreğinde tüm canlılara duyduğu sevgiyle yazan usta gazetecinin adını her daim yaşatacağımız için onur duyuyorum" dedi. Çankaya Belediyesi olarak her koşulda, hız kesmeden yatırımlara, çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Taşdelen şöyle devam etti:

"Çankaya'da kalp kırmadık rekorlar kırdık sloganıyla çalışmaya devam ediyoruz. 7 yılda Çankayamıza sayısız eser kazandırdık. Rekorlara imza attık. Çankaya'nın dört bir yanında kreşler, Çankaya Evleri, parklar, kültür merkezleri açtık. Ödüller kazandık. Bana soruyorlar bu ekonomik koşullarda, bu pandemi döneminde bunca yatırımı Çankaya Belediyesi nasıl yapıyor diye... Bu sorunun cevabı çok basit. Bizim kaynaklarımız, vakıflara cemaatlere, derneklere gitmiyor. Belediyemizin tüm kaynakları halka gidiyor. Halk için harcanıyor. Çankaya Belediyesi israf etmiyor; yolsuzluk yapmıyor. Çankaya Belediyesi doğru belediyecilik yapıyor. İşte fark burada... Bu yedi yılda bu eserleri kazandırırken, bir kuruş kredi kullanmadık. Belediyemizi bir kuruş borçlandırmadık. Kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Demek ki bir belediye ranta değil halka çalıştığında, her bir kuruşu namusu bilip harcadığında, halkın belediyesi olduğunda işte bütün bunlar yapılabiliyor. Bu yolda, Bekir abimizin de yürekten inandığı, laik, aydınlık cumhuriyetin yolunda durmadan yürümeye devam edeceğiz"

Çankaya'ya teşekkür

Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun da başta Alper Taşdelen olmak üzere, parkın yapımında emeği olan tüm Çankaya Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Coşkun'un Cumhuriyet ve doğa sevgisini anlatmak için bir ömür harcadığını söyleyen Andree Coşkun, "Doğa sevgisiyle dolu olan eşimin adını yaşatan bu park, insanlara, çocuklara başka canlılara, başka 'Pako'lara kucağını açacak. Bu yüzden çok mutluyum. Tüm Bekir Coşkun dostlarına böylesine anlamlı bir günde yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaşamaya devam ediyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, anlamlı bir törende bulunmaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek, "Bekir Coşkun'un kaleme aldığı, her fırsatta söylediği, anlattığı cumhuriyet sevgisini, halk ve doğa sevgisini her alanda yaşatmaya, söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz. O bizler için kanaat önderiydi" diye konuştu.

Bekir Coşkun'un son yazısında paylaştığı "İskelede bekliyorum" sözünü hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, "Ne mutlu bize gönlü doğa ve canlı sevgisiyle dolu olan Bekir Coşkun'un adını, böylesine güzel bir parkta yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bekir Coşkun'un tüm dostlarını bir araya getiren açılışta söz alan Gazeteci Mustafa Balbay da "Çankaya Belediyesi parkları sadece nefes aldığımız, doğa ile buluştuğumuz alanlar değildir. Aynı zamanda hafızamızdır. Çankaya'da Yaşar Kemal Park'ını gezeriz, Yıldız'a çıktığımızda Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'ni görürüz. Çayyolu'na gittiğimizde Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda otururuz. Şimdi de buraya geldiğimizde artık Bekir Coşkun parkında doğanın tadını çıkartacağız" diye konuştu. - ANKARA

Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak
Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak
Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak
Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak
Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak
Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak
Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak

Çankaya Belediyesi, Bekir Coşkun, Cumhuriyet, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bekir Coşkun'un adı Çankaya'da yaşayacak - Son Dakika


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