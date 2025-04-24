Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı - Son Dakika
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Etkinlikler

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

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Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir gösteri büyük tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan belediye "Yaşanan bu durum üzerine derhal harekete geçilmiş, kültür müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır" denildi.

24.04.2025 15:34
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Balıkesir Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sebebiyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte sahne alan bir kadının yaptığı gösteri büyük tepki çekti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Altıeylül Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kültür müdürünün görevden alındığını ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçekleşen bir durumdur.

Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır.

Altıeylül Belediyesi olarak, geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlılıkla alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

VALİLİK, MÜFETTİŞ TALEP ETTİ

Tepki çeken gösteriyle ilgili bir açıklamada Balıkesir Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada "Çocuklarımızın bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir" denildi.

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
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Son Dakika Etkinlikler Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • 78908900:
    Reziller ! Bunun 23 nisan ile ne alakası var neyin kültürü hangi milletin kültürü ? 376 6 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    CHP.li belediyedir kesin 254 57 Yanıtla
  • Behzat:
    kültür müdürü yetmez başkan sende istifa et. 228 15 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Etkinlik adı altında tiyatro yapılıyor küfürlü, danslar toplum yapısına aykırı heykel yapılıyor elli kişi başında ne olduğunu anlamaya çalışıyor bu kadar zor olamaz Ulu Önder Atatürk'ü heykelde etkinlikte tiyatroda uygulamak rezil ettiler bizleri oylarımız boşa gidiyor bunlara.... 176 10 Yanıtla
  • Metin şen:
    yorumlar hep makarna kokuyor 21 150 Yanıtla
  • 123456mm:
    Yorumlar makarna kokuyor diyen zat. Seninkisi bk koyuyor.. 134 17 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    her ne kadar program akışı dışındada gerçekleşse çocuklar için örnek olmaması gerekiyor. örf adet ve geleneklerimize de ters. haklı olduğumuz konularda fikirlerimizi beyan edince bu tip durumlardan dolayı kurunun yanında yaş ta yanıyor 132 6 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Bunada Atatürkün cocukariyız savunması yapacakmısınız acaba merak ediyorum Atatürk Türk kültür ve ananelerine bağlıydı beni bildiğim hele çocuk bayramında böyle bir gösteriye müdade edermiydi rahmetli 85 14 Yanıtla
  • AHMET GEZER GEZER:
    Yuh size sayın belediye yetkilileri 65 3 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Laikliğiniz yerin dibine batsın. 43 9 Yanıtla
  • Efem0909:
    Hemen belediye kültür müdürü yapan firma sanki belediye başkanının böyle birşeyden hiç haberi yok 43 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Su okullardaki gosterileri kaldirin ticarethane oldu müdurun anlasmali magazayla velilere 2 kurusluk elbiseyi 50 kurusa kakalamalari oldu bu isler artik 32 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPE BELEDİYESİ OLDUĞU KESİNDE BUNLARA OY VEREN Bİ TANE AKILLI İNSAN YOKMU GÖSTERİ DİREK DANSI AMA SORSAN LAİKLİK ; NEDEN ENGEL OLMADINIZ BOYKOT ETMEDİNİZ SALONU TERK ETMEDİNİZ BARİKATLARI AŞIP MANİ OLMADINIZ EYYY CÜHEPELİLER 17 5 Yanıtla
  • ayşe onat:
    heeyyy son dakika benim yorumu mu nedenkaldırdınız .yorumumu tarafsızca lütfen geri yükleyin 10 10 Yanıtla
  • Szka788304:
    Adam türkiye nin en komik ikinci adamı na oy vermiş millete makarnacı diyor :) 15 2 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Maya meselesi, zihin kodları böyle 14 2 Yanıtla
  • Ahmet SÖNMEZ:
    Ne bekliyordunuz kendilerini çağdaş olarak lanse eden zihniyetten.Sonrada Çevir yanmasın taktiği 8 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    bu ülkede din kültürü altında ne nane ler yendiğini de gördük. makarna kömür kültürü yapmayın. 0 5 Yanıtla
  • Selçuk Durgel:
    bu ne kepazeliktir kardeşim bu millet aklını iyice kiraya vermiş yöneticiler kültürlü insanlar böyle yaparsa bu toplumdan ne beklenir diye sorarlar .sorsan şimdi bunu organize edene bizi şirket kandırdı der çıkar .haberede bakmadım hangi belediye diye kim olursa olsun 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı - Son Dakika
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