Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Balıkesir Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sebebiyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte sahne alan bir kadının yaptığı gösteri büyük tepki çekti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Altıeylül Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kültür müdürünün görevden alındığını ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçekleşen bir durumdur.

Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır.

Altıeylül Belediyesi olarak, geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlılıkla alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

VALİLİK, MÜFETTİŞ TALEP ETTİ

Tepki çeken gösteriyle ilgili bir açıklamada Balıkesir Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada "Çocuklarımızın bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir" denildi.