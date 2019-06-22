Son Dakika Haberleri: Belediyelerdeki işten çıkarmaları protesto etmek için yürüyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Belediyelerdeki işten çıkarmaları protesto etmek için yürüyorlar

1 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası, Çanakkale Bayramiç ilçesinin de aralarında bulunduğu binlerce işçinin işten çıkarılmalarını protesto etmek üzere Bolu'dan Ankara'ya 'Emek ve Adalet' yürüyüşü düzenliyor.

Belediyelerdeki işten çıkarmaları protesto etmek için yürüyorlar, System.String[]
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası, Çanakkale Bayramiç ilçesinin de aralarında bulunduğu binlerce işçinin işten çıkarılmalarını protesto etmek üzere Bolu'dan Ankara'ya 'Emek ve Adalet' yürüyüşü düzenliyor. Yürüyüş, bugün CHP Genel Merkezi önünde son bulacak.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da katılımı ile Bolu'dan Ankara'ya 196 kilometrelik yürüyüşü tamamlamak üzere olduklarını vurgulayan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, "Yürüyüşümüz CHP Genel Merkezi önünde yapacağımız basın açıklaması ile tamamlanacak. Hizmet-İş Sendikası olarak son aylarda işten çıkarılan işçilerin sesine ses vermek, işten çıkarmaları protesto etmek üzere Bolu'dan Ankara'ya emek ve adalet yürüyüşü düzenliyoruz" dedi.

"Neden yapılan zulme kayıtsız kalıyorsunuz?"

Yılmaz, önceki gün yerel bir gazetede CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın bir haberini okuduğunu ve şaşkınlıklar içinde kaldığını belirterek, "CHP belediyeleri tarafından yüzlerce kişi ekmeğinden ve aşından olurken ve bunun da örneği Bayramiç Belediyesi iken hiç tepkisini göstermeyen vekilimizi buradan haksızlığın, hukuksuzluğun baskının ve zulmün son bulması için Bayramiç'e davet ediyorum. Neden Bayramiç'te yapılan bu zulme ses çıkartmıyorsunuz vekilim? 'Martın sonu bahar' ve 'derman belediyeciliği' sloganlarıyla seçime giren ve seçimi kazanan partinizin belediye başkanı olan Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'a yaptığının emeğe, adalete vurulmuş bir kara leke olduğunu niçin anlatmıyorsunuz ve susuyorsunuz? Biga Belediyesinde bir işçi bile işten çıkartılmamış iken feryat figan beyanat verip Bayramiç Belediyesindeki işçilerin feryatlarına niçin kulağınızı tıkıyorsunuz? Umurbey Belediyesinde 2 aydan beri maaşlarını alamayan emekçilerin sorunlarını neden çözmüyorsunuz? Çardak Belediyesinde işten çıkarılan 4 emekçi arkadaşımızın ve yapılan zulümlerin neden hesabını sormuyorsunuz?" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Ankara, Hizmet İş Sendikası, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Meteorolojiden yurt genelinde sağanak yağış uyarısı geldi İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! Lüks otomobil, durağa böyle daldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 13:04:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediyelerdeki işten çıkarmaları protesto etmek için yürüyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]