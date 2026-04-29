Berlin\'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

29.04.2026 10:36
Berlin’deki Neue Nationalgalerie’de sergilenen Beeple imzalı “Regular Animals” enstalasyonunda, Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin silikon başlarını taşıyan robot köpekler müze içinde dolaşıyor. Kameralarla topladıkları görüntüleri yapay zekâ ile işleyen köpekler, bu görselleri farklı sanat tarzlarında çıktı olarak üretiyor. Sergi, algoritmaların insanların dünyayı algılayışını nasıl şekillendirdiğine dikkat çekiyor.

Berlin’deki Neue Nationalgalerie’de sergilenen enstalasyon, teknoloji ve sanatın kesişiminde dikkat çekici bir tartışma başlattı. Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos gibi isimlerin silikon başlarını taşıyan robot köpekler, müze içinde dolaşarak izleyicilerin ilgisini çekiyor.

“REGULAR ANIMALS” ADLI ENSTALASYON GÜNDEMDE

Amerikalı sanatçı Beeple (Mike Winkelmann) imzasını taşıyan “Regular Animals” adlı interaktif çalışma, robot köpeklerin çevrelerini kameralarla kaydedip yapay zekâ ile işledikten sonra bu görüntüleri çıktı olarak vermesi üzerine kurulu. Üretilen görseller, köpeklerin temsil ettiği isimlerin bakış açısına göre şekilleniyor. Örneğin Picasso temalı köpek kübist tarzda, Andy Warhol temalı köpek ise pop-art stilinde çıktılar oluşturuyor.

ALGORİTMALARIN GÜCÜNE ELEŞTİRİ

Sergi, teknolojinin ve algoritmaların insanların dünyayı algılayış biçimini nasıl etkilediğine dikkat çekiyor. Beeple, geçmişte sanatçıların dünyaya bakışı şekillendirdiğini, bugün ise bu gücün teknoloji devlerinin elindeki algoritmalara geçtiğini belirterek, “Artık bu şirketler istediklerinde algoritmaları değiştirerek insanların neyi görüp görmeyeceğine karar verebiliyor” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERE “SANATSAL ÇIKTI” DAĞITILIYOR

Robot köpeklerin ürettiği çıktılar, sergi kapsamında ziyaretçilere dağıtılıyor. Bazı çıktılarda QR kodlar yer alırken, bu kodlar ücretsiz dijital sanat eserlerine (NFT) erişim sağlıyor. Beeple, daha önce Art Basel Miami Beach 2025’te sergilenen çalışmasında da benzer şekilde izleyicilere bu çıktıları hediye etmişti.

DÜNYANIN EN PAHALI SANATÇILARINDAN BİRİ

Güney Carolina doğumlu Beeple, dijital sanat alanında öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. 2021 yılında Christie’s müzayede evinde satılan “Everydays: The First 5000 Days” adlı eseri 69 milyon doları aşan fiyatla alıcı bulmuştu. Bu satış, NFT tabanlı dijital sanatın ana akım sanat piyasasında yer edinmesinde dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa’nın cezasını onadı İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray’ı sarstı Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı
Bakan Göktaş tarih verdi Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’nun son hali taraftarı kahretti Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı Kadının çığlıkları mahalleyi inletti Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
Fenerbahçe seçime gidiyor Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

10:35
Bütün maçlar aynı saatte Süper Lig’de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
Bütün maçlar aynı saatte! Süper Lig'de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
10:18
Ülkenin konuştuğu Yasin Kol’un derbi notu belli oldu
Ülkenin konuştuğu Yasin Kol'un derbi notu belli oldu
09:53
Derbiye damga vuran Talisca konuştu
Derbiye damga vuran Talisca konuştu
09:48
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
09:39
Kral Charles’tan Trump’a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
09:28
8 yaşındaki Osman’ın cansız bedeni bulundu
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu
09:23
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
09:14
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
