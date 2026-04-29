Berlin\'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Berlin’deki Neue Nationalgalerie’de sergilenen enstalasyon, teknoloji ve sanatın kesişiminde dikkat çekici bir tartışma başlattı. Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos gibi isimlerin silikon başlarını taşıyan robot köpekler, müze içinde dolaşarak izleyicilerin ilgisini çekiyor.

“REGULAR ANIMALS” ADLI ENSTALASYON GÜNDEMDE

Amerikalı sanatçı Beeple (Mike Winkelmann) imzasını taşıyan “Regular Animals” adlı interaktif çalışma, robot köpeklerin çevrelerini kameralarla kaydedip yapay zekâ ile işledikten sonra bu görüntüleri çıktı olarak vermesi üzerine kurulu. Üretilen görseller, köpeklerin temsil ettiği isimlerin bakış açısına göre şekilleniyor. Örneğin Picasso temalı köpek kübist tarzda, Andy Warhol temalı köpek ise pop-art stilinde çıktılar oluşturuyor.

ALGORİTMALARIN GÜCÜNE ELEŞTİRİ

Sergi, teknolojinin ve algoritmaların insanların dünyayı algılayış biçimini nasıl etkilediğine dikkat çekiyor. Beeple, geçmişte sanatçıların dünyaya bakışı şekillendirdiğini, bugün ise bu gücün teknoloji devlerinin elindeki algoritmalara geçtiğini belirterek, “Artık bu şirketler istediklerinde algoritmaları değiştirerek insanların neyi görüp görmeyeceğine karar verebiliyor” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERE “SANATSAL ÇIKTI” DAĞITILIYOR

Robot köpeklerin ürettiği çıktılar, sergi kapsamında ziyaretçilere dağıtılıyor. Bazı çıktılarda QR kodlar yer alırken, bu kodlar ücretsiz dijital sanat eserlerine (NFT) erişim sağlıyor. Beeple, daha önce Art Basel Miami Beach 2025’te sergilenen çalışmasında da benzer şekilde izleyicilere bu çıktıları hediye etmişti.

DÜNYANIN EN PAHALI SANATÇILARINDAN BİRİ

Güney Carolina doğumlu Beeple, dijital sanat alanında öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. 2021 yılında Christie’s müzayede evinde satılan “Everydays: The First 5000 Days” adlı eseri 69 milyon doları aşan fiyatla alıcı bulmuştu. Bu satış, NFT tabanlı dijital sanatın ana akım sanat piyasasında yer edinmesinde dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.