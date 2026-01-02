Beşiktaş Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Beşiktaş Antalya'da Kamp Yapıyor

02.01.2026 17:49
Süper Lig hazırlıkları için Beşiktaş, Antalya'da 10 Ocak'a kadar kamp yapacak.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in ikinci sezon hazırlıkları için devre arası kampı yapacağı Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 2025-26 sezonunun ikinci yarısı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman sonrası İstanbul'dan özel uçakla 17.00 sıralarında Antalya Havalimanı'na ulaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş futbolcuları ile teknik heyeti taşıyan otobüs, havalimanından takımın kamp yapacağı otele hareket etti. Devre arası kampı için Antalya'ya gelen siyah beyazlı kafile 10 Ocak'a kadar çalışmalarını sürdürecek.

Beşiktaş'ın 25 kişilik Antalya kampı kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda."

Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek'in kamp kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

