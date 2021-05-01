Beşiktaş-Hatayspor maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş-Hatayspor maçından notlar

01.05.2021 20:37
Beşiktaş-Hatayspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Sağ bekte Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekip Valentin Rosier'i oynatan Yalçın, Gökhan Töre'nin yerine ise Cyle Larin'i görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden tecrübeli teknik adam, savunmayı Valentin Rosier, Welinton de Souza, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala'dan kurdu.

Defansın önünde Josef de Souza'ya forma veren Yalçın, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Georges-Kevin N'Koudou ve Cyle Larin şeklinde kurguladı.

Gökhan Töre kadroda

Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyunu tamamlayamayan Gökhan Töre, Atakaş Hatayspor maçında kadroya dahil edildi.

Tecrübeli oyuncunun sakatlığının ardından yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklanmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından maç kadrosuna alındı ve mücadeleye yedek olarak başladı.

Rosier ve Necip döndü

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezaları sona ermesinin ardından kadroya geri döndü.

Cezaları nedeniyle Rize deplasmanında görev yapamayan ikin oyuncudan Rosier defansın sağında görev alırken, Necip Uysal yedek soyundu.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Beşiktaşlı oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde derbide cezalı duruma düşecek.

Hatayspor'da Özhan Pulat kulübede görev yaptı

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın yerine bordo-beyazlı ekipte yardımcı antrenör Özhan Pulat takımını idare etti.

Cyle Larin 2 maç sonra 11'e döndü

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.

Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan Larin, Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapamamış, Çaykur Rizespor maçına da oyuna sonradan girmişti.

Sahada tek Türk futbolcu Ersin Destanoğlu

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sahaya çıkan tek Türk kökenli futbolcu Ersin Destanoğlu oldu.

Hatayspor 11'indeki tüm futbolcular yabancı isimlerden oluşurken, Beşiktaş sahaya 10 yabancı futbolcu ile çıktı.

Beşiktaş 8 Türk futbolcusunu yedek soyundururken, Hatayspor'un kadrosunda 7 Türk futbolcu yer aldı.

Sergen Yalçın, Hatayspor, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Hatayspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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