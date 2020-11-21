Beşiktaş Başakşehir karşılaşmasından notlar

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede öne çıkan başlıklar şöyle.

BEŞİKTAŞ İLK YARI İŞİ BİTİRDİ!

Milli aranın ardından ilk maçında son şampiyon Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, maçı 3-2 kazanırken, siyah-beyazlıların ilk yarıda attığı 2 gol galibiyetin gelmesini sağladı. İlk yarıda gelen goller, Sergen Yalçın'ın hafta içinde söylediği, "İlk yarıda işi bitirmemiz gerek" sözünü hatırlattı.

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde son şampiyon Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederken rahat bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakibine pozisyon vermeyen ve hücumda etkili bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, 44. dakikada Atiba ve 45+1. dakikada Larin'in golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Aboubakar'ın penaltı golüyle farkı 3'e çıkaran Beşiktaş, Mehmet Topal'ın kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla da rakibine karşı üstün oyununu sürdürdü. 81. dakikada ve 90+4. dakikada Gulbrandsen'in golleriyle Başakşehir farkı 1'e indirse de, Beşiktaş özellikle ilk yarıdaki oyunu ve attığı gollerle galibiyete uzanan taraf oldu. Bu hafta verdiği bir röportajda hafta sonunda saat 20.00'den sonra uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına değinen Sergen Yalçın, "Bizim maç saat 19.00'da başlıyor, sokağa çıkma yasağı ise saat 20.00'de. İlk yarıdan işi bitirip eve gitmemiz lazım" diyerek espri yapmıştı. Beşiktaş'ın, Başakşehir karşısında ilk yarıda bulduğu 2 gol sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ın bu sözüne atıfta bulundu.

BAŞAKŞEHİR'İN 5 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir'in 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-2 yenildi. 13 puanda kalan turuncu-lacivertlilerin ligdeki 5 maçlık kaybetmeme serisi de sona ermiş oldu. Başakşehir, son olarak 3. haftada Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Söz konusu mücadeleden sonra sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan turuncu-lacivertli takım, 5. hafta maçında ise dış sahada Trabzonspor'u 2-0'la geçerek 2020-2021 sezonunun ilk galibiyetini almıştı. Bir sonraki hafta Antalyaspor'u evinde 5-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, Konyaspor'u deplasmanda, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek Beşiktaş müsabakasına çıktı.

KANADA PARK!

Başakşehir karşısında rahat bir galibiyet alan Beşiktaş'ta Kanadalı isimler iç sahada farkını ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlarda attığı 5 golün 4'ü Atiba ve Larin'den geldi.

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcuları Atiba ve Larin, siyah-beyazlı ekibin ev sahibi olduğu maçlarda gol yükünü çeken isimler olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekibin Başakşehir karşısında aldığı net galibiyetin mimarları olan Atiba ve Larin, ilk yarıdaki gollere de imzasını atan isimler oldu. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı maçlarda attığı 5 golün 4'üne Larin ve Atiba imzasını atarken, Kanadalı iki oyuncu, Vodafone Park'ta atılan gollerin yüzde 80'ini kaydetti. Beşiktaş'ın diğer golü ise Başakşehir karşısında kazanılan penaltı atışında Aboubakar'dan geldi.

GULBRANSEN'DEN İKİ HAFTADA 3 GOL

Deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Başakşehir'de takımının iki golünü atan Fredrik Gulbrandsen, son iki haftada ağları 3 kez sarsmayı başardı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 81 ve 90+4. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi. Geçtiğimiz hafta da Gençlerbirliği karşısında oyuna sonradan girerek ağları sarsan Norveçli futbolcu, son iki haftada 3 gol atarak ön plana çıkmayı başardı.

ATİBA DEJAVU YAŞATTI!

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Başakşehir karşısında 44. dakikada takımını öne geçirirken aynı zamanda dejavu yaşattı. Beşiktaş'ın Başakşehir'i son yediği mücadelede de siyah-beyazlıların ilk golünü Atiba atmıştı.

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Başakşehir karşılaşmasının 44. dakikasında takımını öne geçiren isim oldu. Bu gol, Atiba'nın 2018-2019 sezonunda Başakşehir'e attığı golü de hatırlattı. Siyah-beyazlı ekibin, turuncu-lacivertli rakibine karşı aldığı son galibiyette Atiba Hutchinson, bugün attığı gole benzer bir gol atarak takımına eşitlik getirmişti. 2018-2019 sezonunun 28. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta rakibi karşısında 35. dakikada Robinho'nun golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 42. dakikada ise Atiba'nın sayısıyla eşitliği yakalamıştı. Kazanılan korner atışında Adem Ljajic'in ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu kaleci Mert'ten dönmüştü. Bu pozisyonda Atiba dönen topu iyi takip ederek filelere göndermiş ve takımına eşitliği getiren isim olmuştu. Bugün ise Atiba, Ghezzal'ın kullandığı kornerde iyi yer tutarak topa ayak koyan isim oldu ve takımını öne geçirdi. Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda Atiba ve Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederken, geçtiğimiz sezon oynadığı 2 maçta Başakşehir'e üstünlük kuramamıştı. Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertliler karşısında 1 sezon aradan sonra 3 puana uzanırken, açılış golü yine Atiba'dan geldi.

UTKU SAKAT SAKAT OYNADI, GEÇER NOT ALDI

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.

Beşiktaş'ta 23 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran, Başakşehir mücadelesinde sakatlığına rağmen forma giydi. Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında kaleyi devralan Utku, adale sakatlığı nedeniyle hafta içini yoğun tedavi programıyla geçirdi. Kulüp doktorlarının iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiği Utku, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti. Maç boyunca iyi bir performans gösteren Utku, özellikle karşılaşmanın 53. dakikasında Demba Ba'nın kale sahası içinden yaptığı vuruşta iyi bir refleks göstererek gole izin vermedi. 81. dakikada Gulbrandsen'in uzaktan çektiği şutta gole engel olamayan Utku, buna karşın maç boyunca iyi bir performans sergiledi.

MEHMET TOPAL 4 SEZON SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş mücadelesinin 70. dakikasında kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan Mehmet Topal, tam 4 sezon sonra bir maçta kırmızıyla cezalandırıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybetti. Bu zorlu müsabakada geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçının son saniyelerinde attığı golle takımına üç puanı getiren isim Mehmet Topal, 70. dakikada ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hakem Ümit Öztürk tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

34 yaşındaki oyuncu, son kırmızısını 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de top koştururken görmüştü. Başarılı futbolcu, söz konusu sezonun ilk haftasında şu anki takımı Başakşehir'den Cengiz Ünder'e yaptığı sert müdahale sonra direkt kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Bu, Topal'ın Süper Lig kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart olarak da tarihe geçmişti.

BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ'TA 10 YILDIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir, rakibinin sahasında tam 10 yıldır kazanamıyor. Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'taki son galibiyetini 21 Ağustos 2010'da 2-0'lık skorla almıştı.

Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Beş maçlık yenilmezlik serisi sonra eren turuncu-lacivertlilerin, Beşiktaş'ta kazanamama serisi ise devam etti. Medipol Başakşehir, ligde rakibine karşı dış sahadaki son 3 puan sevincini İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla 2010-2011 sezonunda 21 Ağustos 2010 günü 2-0'lık skorla yaşadı.

M.Başakşehir, geride kalan 8 maçta 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.^

VOLKAN BABACAN 119 GÜN SONRA SAHADA

Başakşehir'de, Beşiktaş karşısında Mert Günok'un yokluğunda kaleyi Volkan Babacan koruyor. 32 yaşındaki eldiven, tam 119 gün sonra turuncu-lacivertli forma ile sahadaki yerini aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Milli takım arası dönüşü yaşadığı rahatsızlık sonucu Mert Günok'un yokluğunda turuncu-lacivertlilerde kaleyi Volkan Babacan koruyor. Bu sezon ilk kez sahada olan Babacan, son olarak geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Başakşehir'in deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olduğu maçta görev almıştı.

32 yaşındaki, tam 119 gün sonra tekrar turuncu-lacivertli formayı giydi.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Fatih Terim Stadı'nda 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde üç değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inden üç değişiklik yaparak Beşiktaş mücadelesine çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, rahatsızlığı bulunan Mert Günok yerine kalede Volkan Babacan'a görev verirken, Ponck'un yerine de Skrtel savunma hattında Epureanu'nun yanında. Kadroda bulunmayan Aleksic'in yokluğunda ise Mehmet Topal sahada.

Turuncu-lacivertliler, karşılaşmaya şu 11'le çıktı:

"Volkan - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Mehmet Topal, İrfan, Visca, Berkay, Deniz - Demba Ba"

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu- Bozhan Memiş/İHA)