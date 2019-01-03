Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kafilesi, Antalya'ya Gitti

Beşiktaş Kafilesi, Antalya'ya Gitti

7 dakika önce

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti.

Beşiktaş Kafilesi, Antalya'ya Gitti, System.String[]
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti.

Siyah-beyazlı kulübün futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı'nın da yer aldığı Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya'ya hareket etti.

Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da 14 Ocak Pazartesi gününe kadar kamp yapacak siyah-beyazlı kafile, burada 3 hazırlık müsabakası oynayacak. Beşiktaş, 8 Ocak Salı günü Hollanda'nın Helmond Sport, 11 Ocak Cuma günü Almanya'nın Greuther Fürth ve 14 Ocak Pazartesi günü Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacak.

Beşiktaş'ta teknik heyetin belirlediği kamp kadrosuna Tolga Zengin, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Vagner Love alınmadı.

Siyah-beyazlıların 32 kişilik Antalya kampı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Adem Ljajic, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, Enzo Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, Gary Medel, Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin Seyliğli, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Loris Karius, Marlon Bülent Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Rıdvan Yılmaz, Ryan Babel, Utku Yuvakuran.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:51 Kaynak: AA

Spor
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