Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3 golle geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi.

Son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitiren siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda son dakikalarda büyük sıkıntı yaşadı. Kalesinde üst üste iki gol gören Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek 10. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu.

Süper Lig'deki 4. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını da 13'e çıkardı.

Medipol Başakşehir'e ilk kez 3 gol attı

Beşiktaş, lige çıktığından beri kabusu olan Medipol Başakşehir'i ilk kez 3 gol atarak yendi.

2007-2008'den beri ligde yer alan turuncu-lacivertli ekibi 5 kez yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla aldı.

Larin gol serisini 4 maça çıkardı

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cyle Larin, üst üste 4. maçta gol sevinci yaşadı.

Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Larin, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da boş geçmedi.

Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak dikkati çeken Larin, resmi maçlardaki gol sayısını ise 6'ya çıkardı.

Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir karşısında tecrübeli kaptan Atiba Hutchinson da önemli katkı verdi. Takımının ilk golünü atan Atiba, Larin'in golünde de pası veren isim oldu.

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde cezalı

Karşılaşmanın 67. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarında sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

N'Koudou 87 gün sonra sahada

Karşılaşmanın 65. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olan Georges-Kevin N'Koudou, 87 gün sonra forma giydi.

Bu sezon 25 Ağustos'ta PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynayabilen N'Kouodu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Utku Yuvakuran'dan kritik kurtarışlar

Kırmızı kart cezası nedeniyle Ersin Destanoğlu'nun yerine kalede görev yapan Utku Yuvakuran, kritik kurtarışlarıyla Beşiktaş'ın galibiyetinde pay sahibi oldu.

Maçın 53. dakikasında Demba Ba'nın altıpastaki kafa vuruşunda kritik kurtarışa imza atan 23 yaşındaki file bekçisi, son dakikalarda da önemli kurtarışlar yaptı.

Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Medipol Başakşehir, 4 maç sonra mağlup oldu.

Ligde üst üste Trabzonspor (2-0), Fraport TAV Antalyaspor (5-1), İttifak Holding Konyaspor (2-1) ve Gençlerbirliği (2-1) maçlarını kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'a 3-2 yenildi.

Bu sezon Süper Lig'deki 4. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 13 puanda kaldı.

Penaltı VAR kararıyla faule döndü

Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ta Josef de Souza'ın müdahalesiyle Rafael yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Öztürk, daha sonra Video Yardımcı Hakem kararıyla pozisyon ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal edip Medipol Başakşehir lehine faul kararı verdi.