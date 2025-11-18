Türkiye\'yi ağlatan olayda kahreden manzara! Eşi ve çocuklarının yanına mezarı kazıldı

İstanbul Fatih'tebulunan bir otelde 12 Kasım'da iddiaya göre; tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

BABA DA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi. Baba Servet Böcek'de dün gece geç saatlerde yaklaşık 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

BABA İÇİN DE MEZAR KAZILDI

Acı haberinin gelmesinin ardından Baba Böcek için eşi ve çocuklarının yanı başına yeni bir mezar kazıldı. Yan yana görüntülenen mezarlar görenlerin içini sızlattı.

Böcek'in otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin bugün aile üyelerine teslim edileceği ve yarın gerçekleştirilecek tören sonrası diğer aileler üyelerinin yanında toprağa verileceği belirtildi.