Kartal\'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere\'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya 21 milyon Euro bedelle transfer olduğunu resmen açıkladı.

İNGİLTERE'YE UÇTU, İMZAYI ATTI

Transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye giden Tammy Abraham, Aston Villa ile resmi sözleşmeye imza attı. İngiliz kulübü, transferi kamuoyuna duyururken sözleşmenin süresine ilişkin detay paylaşmadı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, kulübümüze 21 milyon avro sözleşme fesih bedeli ödeyecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri de Aston Villa FC Limited tarafından karşılanacaktır."

BEŞİKTAŞ'TAN VEDA MESAJI

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada Tammy Abraham'a kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diledi.

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 13 gol atarak takımın skor yükünü çeken isimler arasında yer aldı.