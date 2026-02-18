Beyaz ekmek tarih oluyor! Tüm Türkiye\'de uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı, Sağlık Bakanlığı'nın destek verdiği "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" ile ekmek üretiminde yeni bir döneme geçiliyor. Yeni düzenleme kapsamında ekmeklerde en az yüzde 70 oranında tam buğday unu kullanılması hedefleniyor. Uygulama ilk etapta kamu kurumlarının yemekhanelerinde hayata geçirilecek, ardından ülke geneline yayılacak.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında pilot il olarak seçilen Konya'da kamu kurumlarında başlatılan uygulamanın bir yıl içinde tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Başlangıçta kamu kurumlarının yemekhanelerinde yüzde 80 oranında kampanya ekmeği bulundurulacak; beyaz ekmek ve kepekli ekmek ise daha sınırlı miktarda yer alacak.

Bir yıl sürecek uygulama sürecinin ardından düzenlemenin ülke genelindeki tüm fırın ve işletmeleri kapsaması bekleniyor.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM 70 KİLOYA ULAŞTI

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de kişi başı yıllık ekmek tüketiminin neredeyse 70 kiloya ulaştığını ortaya koyuyor. Yetkililer, bu yüksek tüketim oranı nedeniyle ekmekte yapılacak standardizasyonun halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

KAMPANYANIN HEDEFLERİ NELER?

Bakanlıkların öncülüğünde yürütülen kampanya ile tam buğday ekmeği ve tam buğday unlu ekmek tüketiminin artırılması hedefleniyor. Ayrıca halkın doğru bilgilendirilmesi ve farkındalığın yükseltilmesi, uygun formülasyonda tam buğday unlu ekmeğin yaygınlaştırılması ve ileride ülke genelinde uygulanacak mevzuat düzenlemelerine zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, ABD ve Çin gibi ülkelerin de tam tahıl tüketimini artırmaya yönelik stratejik adımlar attığını belirtiyor. Tam buğday tüketiminin artırılmasıyla birlikte sağlık harcamalarının azaltılması ve üretim süreçlerindeki karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor. Böylece hem halk sağlığına hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması planlanıyor.

UZMANLARDAN DESTEK, VATANDAŞTAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Sektör temsilcileri ve sağlık uzmanları, tam buğday ekmeğinin düşük glisemik indeksi ve yüksek lif oranı sayesinde diyabet ve obezite gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynadığını ifade ediyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise bazı vatandaşların alışkanlıkların değişmesi konusunda temkinli yaklaştığı görülüyor. Uzmanlar, geçiş sürecinin kademeli olarak ilerleyeceğini ve toplumun yeni standarda uyum sağlamasının zaman alabileceğini belirtiyor.

TÜM FIRIN VE İŞLETMELERİ KAPSAMASI BEKLENİYOR

Bir yıl içerisinde Türkiye genelindeki tüm fırın ve işletmeleri kapsaması beklenen düzenleme, gıda kalitesini standardize etme ve sürdürülebilir beslenme politikaları açısından son yılların en kapsamlı adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.