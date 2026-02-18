Beyaz ekmek tarih oluyor! Tüm Türkiye'de uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz ekmek tarih oluyor! Tüm Türkiye'de uygulanacak

Beyaz ekmek tarih oluyor! Tüm Türkiye\'de uygulanacak
18.02.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği kampanya kapsamında ekmeklerde en az yüzde 70 tam buğday unu kullanılması hedefleniyor. Uygulama kamu kurumlarından başlayarak bir yıl içinde Türkiye geneline yayılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı, Sağlık Bakanlığı'nın destek verdiği "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" ile ekmek üretiminde yeni bir döneme geçiliyor. Yeni düzenleme kapsamında ekmeklerde en az yüzde 70 oranında tam buğday unu kullanılması hedefleniyor. Uygulama ilk etapta kamu kurumlarının yemekhanelerinde hayata geçirilecek, ardından ülke geneline yayılacak.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında pilot il olarak seçilen Konya'da kamu kurumlarında başlatılan uygulamanın bir yıl içinde tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Başlangıçta kamu kurumlarının yemekhanelerinde yüzde 80 oranında kampanya ekmeği bulundurulacak; beyaz ekmek ve kepekli ekmek ise daha sınırlı miktarda yer alacak.

Bir yıl sürecek uygulama sürecinin ardından düzenlemenin ülke genelindeki tüm fırın ve işletmeleri kapsaması bekleniyor.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM 70 KİLOYA ULAŞTI

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de kişi başı yıllık ekmek tüketiminin neredeyse 70 kiloya ulaştığını ortaya koyuyor. Yetkililer, bu yüksek tüketim oranı nedeniyle ekmekte yapılacak standardizasyonun halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

KAMPANYANIN HEDEFLERİ NELER?

Bakanlıkların öncülüğünde yürütülen kampanya ile tam buğday ekmeği ve tam buğday unlu ekmek tüketiminin artırılması hedefleniyor. Ayrıca halkın doğru bilgilendirilmesi ve farkındalığın yükseltilmesi, uygun formülasyonda tam buğday unlu ekmeğin yaygınlaştırılması ve ileride ülke genelinde uygulanacak mevzuat düzenlemelerine zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, ABD ve Çin gibi ülkelerin de tam tahıl tüketimini artırmaya yönelik stratejik adımlar attığını belirtiyor. Tam buğday tüketiminin artırılmasıyla birlikte sağlık harcamalarının azaltılması ve üretim süreçlerindeki karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor. Böylece hem halk sağlığına hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması planlanıyor.

UZMANLARDAN DESTEK, VATANDAŞTAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Sektör temsilcileri ve sağlık uzmanları, tam buğday ekmeğinin düşük glisemik indeksi ve yüksek lif oranı sayesinde diyabet ve obezite gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynadığını ifade ediyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise bazı vatandaşların alışkanlıkların değişmesi konusunda temkinli yaklaştığı görülüyor. Uzmanlar, geçiş sürecinin kademeli olarak ilerleyeceğini ve toplumun yeni standarda uyum sağlamasının zaman alabileceğini belirtiyor.

TÜM FIRIN VE İŞLETMELERİ KAPSAMASI BEKLENİYOR

Bir yıl içerisinde Türkiye genelindeki tüm fırın ve işletmeleri kapsaması beklenen düzenleme, gıda kalitesini standardize etme ve sürdürülebilir beslenme politikaları açısından son yılların en kapsamlı adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Fırıncı, Gündem, Güncel, Eğitim, Sağlık, Ekmek, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Beyaz ekmek tarih oluyor! Tüm Türkiye'de uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • levent ayar levent ayar:
    ÜLKENİN % 20 ŞEKER HASTASI % 20 OBEZ OLUNCA AKLINIZ BAŞINIZA GELDİ ÇOK GEÇ KALDINIZ MALESEF 8 0 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    e emekliler 90 sene yaşayacak bu sizi sikintiya sokmasın. 6 0 Yanıtla
  • mustafa çelik mustafa çelik:
    ulan tek yiyebildigim ekmek ti oda elden gitti kendimi bildim bileli beyaz ekmek yerim 46 yasindayim ne seker ne obezlik 57 kilo değişmedi 2 yilda bir chec up yapilir elhamdülillah bir sikintim yok saglik muhabbeti hikaye ne yersen ye vucut calismazsa sisersin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı
İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş

17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:53
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:40:30. #7.11#
SON DAKİKA: Beyaz ekmek tarih oluyor! Tüm Türkiye'de uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.