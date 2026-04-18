Beyaz Saray’da "İmza" şov: Trump, yine Biden’ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Nisan 2026 tarihinde Beyaz Saray’da düzenlenen tarihi imza töreninde yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Ağır zihinsel sağlık sorunları ve madde bağımlılığı tedavisi için psikedelik ilaçlar ile ilgili araştırmaları ve federal inceleme süreçlerini hızlandıran başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, törenin ciddiyetini kendine has esprileriyle dağıttı.

DEV İSİMLER TRUMP'IN ARKASINDA

Törende Trump’ın hemen arkasında Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve dünyaca ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan yer aldı. Özellikle Joe Rogan’ın Beyaz Saray’daki bu samimi görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

"BİDEN BUNU YAPABİLİR Mİ?"

Karakteristik kalın uçlu kalemiyle devasa bir imza atan Trump, dosyayı Joe Rogan ve kameralara doğru çevirerek; "Şuna bak Joe... Biden'ın böyle bir imza atabileceğini düşünüyor musun? Hiç sanmıyorum..." dedi.

Trump’ın bu sözleri salonda büyük bir kahkahaya ve alkış tufanına neden oldu.

İMZA DEĞİL GÜÇ GÖSTERİSİ

Kararname içeriğinden çok Trump’ın fiziksel formu ve Biden’a yönelik "imza kapasitesi" üzerinden yaptığı bu iğneleme, seçim süreci yaklaşırken rakibine karşı "enerji ve güç" vurgusu olarak yorumlandı.

Trump'ın imza atarken kullandığı kalın uçlu kalem (Sharpie) ve imzasının grafiksel yapısı, daha önce de birçok kez ABD medyasında analizlere konu olmuştu.