Fenerbahçe maçının stadı değişti

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçının stadının değiştiğini duyurdu.
Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'daki karşılaşmanın, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
