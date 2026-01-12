Fenerbahçe maçının stadı değişti

Hakan Duztas:

ya arkadaş Galatasaray Fenerbahçe maçını niye oynattiniz o dağ başında ya federasyon o kadar belli ettinki taraflı olduğunu sana söylenecek söz yok..

Bayram ÖZSOY: neyi belli etti? aynı statta oynadık aynı yagmurda oynadık aynı ruzgarda oynadık. yarı yarıyaydı. neyin tarafı? iki tane yerlestirdik gectik. o mac samiyende de olsa camp nou dada olsa kocaeli sivas vs farketmez yine saplardık. git oz elestirini zıpzıpa yap. 1 0