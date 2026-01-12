Fenerbahçe maçının stadı değişti - Son Dakika
Fenerbahçe maçının stadı değişti

Fenerbahçe maçının stadı değişti
12.01.2026 14:20
Fenerbahçe maçının stadı değişti
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçının stadının değiştiğini duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI

Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'daki karşılaşmanın, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    ya arkadaş Galatasaray Fenerbahçe maçını niye oynattiniz o dağ başında ya federasyon o kadar belli ettinki taraflı olduğunu sana söylenecek söz yok.. 4 3 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    neyi belli etti? aynı statta oynadık aynı yagmurda oynadık aynı ruzgarda oynadık. yarı yarıyaydı. neyin tarafı? iki tane yerlestirdik gectik. o mac samiyende de olsa camp nou dada olsa kocaeli sivas vs farketmez yine saplardık. git oz elestirini zıpzıpa yap. 1 0
    Mehmet Vural Mehmet Vural:
    lan lavuk Fenerbahçe başka statta mı oynadı 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
