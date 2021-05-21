Biden'ın Beyaz Saray'daki ikinci konuğu Güney Kore Devlet Başkanı Jae-in - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da ikinci konuğu Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ikinci lideri ağırlamaya hazırlanıyor. Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek. Jae-in, Biden'ın Japonya Başbakanı Yoshide Suga'nın ardından ağırladığı ikinci lider olacak.

İki liderin görüşmesinde bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Kuzey Kore'nin nükleer konusu, korona virüs salgını ile mücadeledeki işbirliği mikroçipler gibi yüksek teknoloji endüstrisi işbirliği konularının ele alınması beklenirken, Jae-in, Biden'ın görüştüğü ikinci lider olacak. Ülkesinde korona virüs salgını ile mücadele baskı altında olan Moon, Washington ziyaretinde COVID-19 aşı desteği sözü almayı hedeflerken Biden yönetiminin de Seul yönetiminden iklim değişikliğine ilişkin taahhütlerin arttırılmasını amaçlıyor.

Görüşmenin ana maddelerinden biri aşı tedariki

Jae-in, Washington ziyaretinde Kuzey Kore ile barış hedefinin gerçeğe dönüşmesini amaçlarken Biden yönetimi ise Güney Kore için öncelikli konuların başında gelen Kuzey Kore ile barış girişimini henüz gündemine almış değil. Görüşmenin ana maddelerinden biri de aşı tedariki. Kuzey Kore lideri ile sınırda el ele verdiği pozlarla adından uzun bir süre söz ettiren Jae-in korona virüs salgınında aşı tedarikinde aynı başarıyı gösteremeyerek eleştirilerin hedefi oldu. Aşı tedarikinde sorun yaşayan Güney Kore lideri, ABD ile anlaşmaya varmayı hedefliyor.

İki liderin gerçekleştireceği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Beyaz Saray, konuya ilişkin açıklamasında Seul yönetimini salgınla mücadelede nasıl destekleyeceğinin ele alınacağını ve ortak küresel aşı üretiminin sağlanmasını görüşüleceğini bildirdi. Biden'ın Asya Politika Koordinatörü Kurt Campbell, zirve sonuçlarının "tedarik zinciri güvenliğini ele alma ve ileri teknoloji konusunda kamu ve özel işbirliğini geliştirme ile ilgili somut ortaklıkları" içereceğini söyledi. - WASHINGTON