Bilecik Görüşmeleri'nin 99'uncu yıl dönümüne özel ajanda - Son Dakika

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Yüzyıllık Vefa, Yüzyıllık Farkındalık" projesi kapsamında "Yüzyıllık Vefa Ajandası" hazırladıklarını bildirdi.

Yağcı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, milli mücadelenin en önemli diplomasi görüşmelerinden birinin 5 Aralık 1920'de gerçekleşen Bilecik Görüşmeleri olduğunu vurguladı.

Yağcı, "Bilecik Görüşmeleri'nin 99'uncu yıl dönümü olan 5 Aralık 2019'dan başlayıp, 100'üncü yılı olan 5 Aralık 2020'de biten Yüzyıllık Vefa Ajandası ile özgün bir farkındalığa imza atmak istedik." diye konuştu.

Bursa'nın 20 Temmuz 1920'de işgal edilmesinden sonra Meclis kürsüsüne örtülen "Puşide-i Siyah"a işaret eden Yağcı, "15 Temmuz gecesi TBMM'ye gelerek Meclis kürsüsünün yeniden siyah örtüyle örtülmesine engel olan ve bugün de görev yapan 41'i AK Parti'li, 13'ü CHP'li, 3'ü MHP'li olmak üzere 57 milletvekili arkadaşımız ile o gece bu çatı altında çalışan basın mensuplarına, 100 yıl önce TBMM'de alınan 'Puşide-i Siyah' kararının halı üzerine tıpkı basımını kendilerine takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yağcı, yerel kahramanların kronolojik olarak 100. yıl kutlamalarında basın toplantıları, panel, sempozyum ve etkinliklerle anılmaları, isimlerinin cadde, sosyal tesis veya kültür merkezlerinde yaşatılması, isimlerine ödül törenlerinin düzenlenmesi, mezar yerlerinin bulunması, mezarların durumunun fotoğraflanması, soylarından gelen akrabalarının tespit edilmesi ve etkinliklerde yer almalarının sağlanması adına yapılacak hazırlık çalışmalarının 2020'de tamamlanmış olacağını bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop ile görüşme

Sivas Kongresi'nin en genç üyesi olan 18 yaşındaki Balıkesir doğumlu Tıbbiyeli Hikmet'i Sivas Kongresi'nin yüzüncü yılında anarken adının ölümsüzleştirilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklayan Yağcı, "Ankara Fetvasına koyduğu imza ve Batı cephesinin kurulmasındaki önemli rolüyle Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi ve hizmetlerini Türkiye ile buluşturmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Yağcı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile "Yüzyıllık Vefa, Yüzyıllık Farkındalık" projesinin detayları üzerine hafta sonu bir görüşme planladıklarını söyledi.

"En doğru kararı yetkili organlarımız verir"

Ziraat Bankası tarafından Dünya Göz Hastanesinin 200 milyon dolarlık kredi borcunun karşılığında hisse satın alacağı iddialarının sorulması üzerine Yağcı, "AK Parti iktidarı yaptıklarıyla bu millete çok özel ve güzel zaman dilimleri yaşattı. Milletimize hizmet noktasında durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu zamana kadar toplumumuzun aleyhine, toplumumuzu zarara sokacak kasten en küçük davranış ve karar içerisinde olmadık. Eminim ki Simit Sarayında olduğu gibi Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere partimizin tüm karar ve yetki organlarının, milletimizin menfaatine olan konularda en hassas şekilde karar verileceğine inanabilirsiniz." diye konuştu.

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı." diyen Yağcı, 2002 Türkiyesi'nden başladıklarını hatırlattı.

Toplumu gerecek tavır ve tarz içerisinde olmayı doğru bulmadığını ifade eden Yağcı, "Simit Sarayı ile ilgili böyle bir şey atıldı ama bunun gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Toplumumuzun gündemine böyle tereddüt uyandıracak konuların getirilmesini doğru bulmuyorum. Eminim ki bunda en doğru kararı yetkili organlarımız verir." şeklinde konuştu.

Öte yandan Yağcı, 15 Temmuz gecesi Meclise ilk gelen gazetecilerden Anadolu Ajansı Parlamento Haberleri Editör Yardımcısı Atakan Çelik'e de "Puşide-i Siyah" kararının halı üzerine tıpkı basımını hediye etti.