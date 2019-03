Bilecik'in Yeni Belediye Başkanı CHP'li Şahin

BİLECİK'te, Millet İttifakı adayı CHP'li Semih Şahin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

BİLECİK'te, Millet İttifakı adayı CHP'li Semih Şahin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. Mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Nihat Can ise ikinci sırada yer aldı.



Yerel seçimlere Millet İttifakı adayı olarak giren CHP'li Semih Şahin, 120 sandığın bulunduğu kentte resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 oy alarak Bilecik'in yeni belediye başkanı oldu. Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li mevcut belediye başkanı Nihat Can ise yüzde 41 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Nihat Can, 24 Haziran genel seçimlerinde Selim Yağcı'nın belediye başkanlığından istifa ederek milletvekili olmasının ardından belediye meclis üyelerinin oylarıyla belediye başkanı olmuş ve bu seçimlerde aday gösterilmişti.



SEMİH ŞAHİN KİMDİR?



Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra Balıkesir ve İstanbul'da yaşadı. Semih Şahin kariyeri boyunca, Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.



- Bilecik

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı

MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı

İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Oyunu Kullandı: Bugün Söz Milletin!