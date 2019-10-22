Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Kent Konseyi Hareketleniyor" paneli
Son Dakika Yaşam Bilecik'te 'Kent Konseyi Hareketleniyor' paneli

Bilecik'te "Kent Konseyi Hareketleniyor" paneli

25 dakika önce

Bilecik'te, şehrin gelişim ve büyümesine katkı sağlayacak olan "Kent Konseyi Hareketleniyor" paneli düzenlenecek.

Bilecik'te

Bilecik'te, şehrin gelişim ve büyümesine katkı sağlayacak olan "Kent Konseyi Hareketleniyor" paneli düzenlenecek.


Bilecik Belediyesi öncülüğünde kurulacak olan Kent Konseyi, ilk icraatı olarak şehrin gelişim ve büyümesine katkı sağlayacak olan "Kent Konseyi Hareketleniyor" paneli düzenlenecek. Bilecik Belediyesi çalışını aynı zamanda Kent Konseyi Genel Koordinatör Hülya Eçen Çalışkan, tüm STK, kurum müdürleri ve il protokolünü gezerek, kurulacak olan Kent Konseyi hakkında bilgi verdi. Kent Konseyi kurulması çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Çalışkan, bu kapsamda 'Bilecik'te "Kent Konseyi Hareketleniyor" paneli düzenleyeceklerini kaydetti. Eçen Çalışkan, "Bilecik'te kent konseyinin kurulması için gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Belediye Başkanımız Semih Şahin beye yaptığımız ziyarette konu hakkında kendilerine bilgi verdik ve başkanımızın bu konudaki fikirlerini aldık. Aynı zamanda Dünya Akıllı Şehirler Organizasyonu üyesi olan Prof. Dr. Bülent Yılmaz hocamızın konuşmacı olarak katılacağı, Bilecik'te Kent Konseyi Hareketleniyor konulu panelimiz olacaktır. 23 Ekim Çarşamba günü yarın saat: 15: 00'te, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenleyeceğimiz panele, ilimizdeki bütün kurum kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ile şehrimizin bütün dinamiklerini davet ediyor ve görmek istiyoruz. Ayrıca 24 Ekim Perşembe günü ise Kent Konseyi Genel Kurul toplantımızı yapacağız. Bunun dışında ayrıca ilimizdeki siyasi parti temsilcilikleri, sivil toplum kuruluşu ve daire amirlerine bilgilendirme ziyaretlerinde bulunuyoruz. Delegelerimizin zorunlu olarak katılacağı toplantımıza vatandaşlarımız da katılabileceklerdir. Bu anlamda yapacağımız fikir alışverişi ile ilimizde kent konseyinin bir an önce kurularak, şehrimiz ve halkımıza hizmet vermesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kent Konseyi, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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