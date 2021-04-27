Bilecik ve Kütahya'da vakalar arttı, Eskişehir'de düşüşe geçti - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasında Eskişehir'de vaka sayılarının düşüşe geçtiği görülürken, Bilecik ve Kütahya'da ise yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 17- 23 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 605,15 orandan 535,87 seviyesine düştü. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte pozitif vaka sayısı günlük 500 olurken, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 5 bin 400'e geriledi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 24'ü entübe, 142'si yoğun bakım olmak üzere toplam 672 hastanın tedavisi sürüyor. Geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 879 oldu. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'kısmi kapanma', Eskişehir'de vaka oranlarının da düşmesine neden oldu.