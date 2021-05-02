Bilecikli karpuz üreticilerinin rekolte hedefi 200 bin ton

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üreticiler, fideleri toprakla buluşturuyor.

Sakarya Nehri kıyısında bulunan ve adını nehirden alan vadideki arazilerde ekime başlayan üreticiler, ramazan ayı ve sıcak havaya rağmen alın teri döküyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak ekim yapan üreticiler, bu yıl yaklaşık 200 bin ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, Sakarya Vadisi'ndeki en lezzetli karpuzun Osmaneli'nde yetiştiğini söyledi.

Bilecik bölgesinde geçen yıl 120 ile 150 bin ton arasında karpuz hasadı yapıldığını belirten Ünver, "Bu sene biraz fazlalık var gibi görüyoruz. 150 ile 200 bin arasında bir tonaj bekliyoruz. Bu çok büyük bir rakam." diye konuştu.

Ünver, karpuz fidesi ekiminin, ihtiyacı olanlara iş imkanı sağladığını dile getirerek, "Yerin hazırlanışı, fide işçisi ve tohumcusu ile akaryakıt ve gübresine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bir kısmı imece usulü ama bir kısmı da yevmiyeyle çalışıyor. Para kazanıyorlar." dedi.

Hasat zamanı güneydoğu illerinden gelen mevsimlik işçilerle günde yaklaşık 2 bin ton karpuzun toplandığını ifade eden Ünver, yevmiyenin de 90 lira olduğunu söyledi.

Ünver, hasat edilen karpuzların İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderildiğini belirterek şöyle devam etti:

" Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Ankara, Antalya gibi illere gönderiliyor. Mesela bizim karpuz çıktığı zaman Çukurova karpuzu bitiyor. Bizim karpuz çıktığı zaman başka hiçbir yerde karpuz yok. Sadece Bilecik karpuzu var. Türkiye'nin her tarafına, marketlerin hepsine buradan gidiyor. Bizim karpuz biterken Karacabey, ondan sonra Trakya başlıyor."

Karpuzda toprak altı sulamada Sakarya Nehri'nin önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Ünver, toprak altı suyunu Sakarya Nehri'nin beslediğini ifade etti.

Ünver, karpuzun hasadında üreticiyi zorlayabilecek maliyetler olduğunu belirterek, "Bir fidenin tanesi 3 lira 20 kuruş. Bir dönüm yere 330 adet ekiliyor. Gübresi, hazırlaması derken dönümünün maliyeti hasada kadar 3 bin lira. İnşallah fiyatlar iyi olur. Üreticimiz de karşılığını alır." dedi.

Tarla sahibi Mehmet Ünver de 55 dönümlük alanda 18 bin 500 adet karpuz fidesi diktiğini söyledi.

Üstü açık dikim yapıldığını anlatan Ünver, "20 gün önce dikilenler tül altı oluyordu. Hasat için diktikten sonra 90 gün sayıyoruz. 90 gün sonra hasat günü geliyor. Ondan sonra toplu kırıma giriyor." diye konuştu.

Tarlada fide ekiminde çalışan Emine Aksoy da "Sahurdan sonra tarlaya geldik. Ramazan ayında sıcak havada bu işi yapmak kolay değil. Yorucu ama zevkli bir şekilde senelerdir yapıyoruz. Toprakla buluşuyoruz. Elimiz ayağımız toprağa değmezse olmuyor. Bu işi yapmadan olmuyor. Çocuklarımızla, 7'den 70'e herkes birlikte çalışıyoruz." dedi.