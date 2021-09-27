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BILIM KURULU UYESI PROF. DR. OZTURK ASIYLA ONLENEBILIR OLUMLERDE ONEMLI BIR ARTIS VAR - Son Dakika

BILIM KURULU UYESI PROF. DR. OZTURK ASIYLA ONLENEBILIR OLUMLERDE ONEMLI BIR ARTIS VAR

27.09.2021 16:27

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, aşı karşıtlığının eskiden beri varlığını sürdürdüğünü belirterek, Bugün aşı karşıtlığı nedeniyle neredeyse her ülkede aşıyla önlenebilir ölümlerde önemli bir artış var dedi.

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, aşı karşıtlığının eskiden beri varlığını sürdürdüğünü belirterek, Bugün aşı karşıtlığı nedeniyle neredeyse her ülkede aşıyla önlenebilir ölümlerde önemli bir artış var dedi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) koordinasyonunda, İnsan Hakları Perspektifinden Covid-19'a Karşı Aşı Uygulamaları Çalıştayı İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük binasında düzenlendi. Aşı uygulamalarının hukuki boyutlarının ele alındığı çalıştayın ilk oturumuna Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Mine Kasapoğlu Turhan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İzzet Mert Ertan katıldı. Çalıştayda konuşan Prof. Dr. Recep Öztürk aşı karşıtlığına ilişkin, geçmişten bu yana ölümcül hastalıklara tek çarenin aşı olduğunu söyledi.

HASTALIK GEÇİRME DURUMUNDA YAN ETKİ GÖRME ORANI EN AZ 17 KAT FAZLA

Her aşının değişik yan etkilere sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Recep Öztürk Milyonda bir ama çok öldürücü bir etkiye sahip olan anafilaksi olan bir kişiye bütün tedbirler alınarak hastane koşullarında aşı yapılmalıdır. Kısa ve orta sürede ortaya çıkan alerjiler, aşı uygulama bölgesindeki belirtiler, trombotik olaylar, miyokardit olarak ortaya çıkıyor. 2 ay içinde ortaya çıkan geç alerjiler ise, polio çocuk felci aşılarından sonra ise nadiren çocuk felci oluşmuştur. Ancak bu çok az sayıda gerçekleşen bir olay. Ancak herhangi bir hastalık geçirme durumunda yan etki görme oranı en az 17 kat fazla. Covid-19, grip, hepatit B ve kızamık aşılarının her biri değişik yan etkilere sahip. Ancak aşıların gösterdiği yan etkiler, daha önce bir hastalık geçirme durumuna bağlı. Hastalık geçirirsek en az 5, 10 - 100 kat daha fazla yan etki yaşarız. Ek komplikasyonlar hariç dedi.

AŞIYLA ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERDE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR

Aşı karşıtlığının çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, Aşı karşıtlığı eskiden beri varlığını sürdürüyor. Ama ilk gerçek karşıtlık bir yalana dayanıyor. 'Aşılar otizm yapar' gibi olumsuz söylemlerle karşılaşıyoruz. Bugün aşı karşıtlığı nedeniyle neredeyse her ülkede aşıyla önlenebilir ölümlerde önemli bir artış var diye konuştu. Aşı sayesinde desteklerle yürüyen çocuklar, kızamıktan, difteriden ölen vakalar görmüyoruz diyen Öztürk, Yoğun bakımlar artık çocuk felciyle dolu değil ifadelerini kullandı.

MASKE VE MESAFE TEDBİRLERİNE DEVAM ETMEK DURUMUNDAYIZ

Pandemi sürecinde kurallara uyma durumunda 2022 yılında bir sonuç alınabileceğini belirten Öztürk, 2021 yılının sonuna kadar pandemi sürecinden Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya etkilenecek. Henüz kullanıma giren spesifik bir antiviral yok. Yaygın bağışıklamaya rağmen maske ve mesafe tedbirlerine devam etmek durumundayız. Ancak şu anda toplumda kişisel koruma önlemleri çok azaldı diye konuştu.

AŞILAMAYI NE KADAR UZATIRSAK FARKLI MUTASYONLARLA O KADAR KARŞILAŞACAĞIZ

Kovid-19 pandemisi ile mücadelenin bir insan hakları yükümlülüğü olduğuna dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi İzzet Mert Ertan ise, Aşılamayı ne kadar uzatırsak farklı mutasyonlarla o kadar karşılaşacağız. Bir insan hakları hukuku önlemi olarak, bu önlemin etkinliği azaltılacak. Aşılama önleminin etkili olabilmesi için hem aşılamanın zorunlu tutulması ve hem de aşılama durumuna ilişkin belgelerin zorunlu olması ve kamunun bu önleme ilişkin olarak etkili ve yeterli biçimde bilgilendirilmiş olması gerekmektedir ifadelerini kullandı.

BILIM KURULU UYESI PROF. DR. OZTURK ASIYLA ONLENEBILIR OLUMLERDE ONEMLI BIR ARTIS VAR
BILIM KURULU UYESI PROF. DR. OZTURK ASIYLA ONLENEBILIR OLUMLERDE ONEMLI BIR ARTIS VAR
BILIM KURULU UYESI PROF. DR. OZTURK ASIYLA ONLENEBILIR OLUMLERDE ONEMLI BIR ARTIS VAR
BILIM KURULU UYESI PROF. DR. OZTURK ASIYLA ONLENEBILIR OLUMLERDE ONEMLI BIR ARTIS VAR

COVIRAN Bereket, İnsan Hakları, Bilim Kurulu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BILIM KURULU UYESI PROF. DR. OZTURK ASIYLA ONLENEBILIR OLUMLERDE ONEMLI BIR ARTIS VAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BILIM KURULU UYESI PROF. DR. OZTURK ASIYLA ONLENEBILIR OLUMLERDE ONEMLI BIR ARTIS VAR - Son Dakika
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