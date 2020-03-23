Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı - Son Dakika

Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hakkında banka ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından 10 farklı ildeki çeşitli mahkemelerden yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki Oğuzhan E., polis tarafından yakalandı.

Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hakkında banka ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından 10 farklı ildeki çeşitli mahkemelerden yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki Oğuzhan E., polis tarafından yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'ne bağlı motorize polis ekipleri, bugün  akşam saatlerinde Beldibi Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik olağan denetimleri sırasında bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Hızlı adımlarla polislerden uzaklaşmaya çalışan kişi durduruldu. Sorulara çelişkili cevapler veren kişi, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirildi. Yapılan çalışmada, şüphelinin polise sahte kimlik gösterdiği ve asıl isminin Oğuzhan E. olduğu anlaşıldı. Oğuzhan E.'nin, Ankara, Kayseri, Tekirdağ, İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, İstanbul, Sakarya ve Eskişehir'deki çeşitli mahkemeler tarafından hakkında 'kredi kartı ve banka dolandırıcılığı' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:39 Kaynak: DHA

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