Binali Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz ama her şeyi konuşuruz (3)- Yeniden

'Binali Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz ama her şeyi konuşuruz' başlıklı haberimizi, ekiyle birlikte yeniden veriyoruz

Yeniden

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın konusunu değerlendirerek, "İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz" dedi. Kiraz toplayan Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Yıldırım, "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin, düşmesin. 23 Haziran'da bize lazım" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıdı. Bu kapsamda Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ilk olarak Sivas'ı ziyaret etti. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte kente gelen Binali Yıldırım, Sivas Belediyesi önünde karşılandı. Yıldırım, makamında Başkan Hilmi Bilgin ile görüştü. Binali Yıldırım'a ziyareti sırasında 'Pamuk' adı verilen yavru Kangal köpeği hediye edildi. Yıldırım, biberon ile süt içirdiği yavru köpek ile yakından ilgilendi.

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Binali Yıldırım, bayramın güzel geçtiğini belirterek, "Bayram, bayram tadında geçiyor. Çok güzel geçiyor. Gördünüz gibi hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, onlarla bayramlaşıyoruz. Bayramın ilk günü bizim adetimizdir, büyükler evde oturur, küçükler onları ziyarete gelir, bayramlaşma yapılır. Hatta arefe günü de mezarlık ziyaretleri yapılıyor. Biz de aynısını yaptık. Eskiden biz giderdik, şimdi bizim gençler yetişti. Onlar bize geliyor. Dün bayramlaşmaları yaptık. Ailenin bütün fertleri ile bayramlaştık. İstanbullularla bayramlaştık. Şimdi de memleketime geldim. Yiğidolar'ın memleketi Sivas'a geldim. Sivas'ta hemşehrilerimizle bayramlaşıyoruz. Bundan sonra da birkaç ile daha gideceğiz" dedi.

'SİVAS TÜRKİYE'NİN TEMİNATI'

Neden ilk olarak Sivas'ı ziyaret ettiği sorusu üzerine Yıldırım, "Benim için Sivas'ın güzelliği var. Sivas'ın Türkiye için özelliği var. Biliyorsunuz, Osmanlı'dan sonra Anadolu toprakları işgal edilince en güvenli yer Sivas olarak belirlendi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi ile Amasya, Erzurum'dan sonra Sivas'a geldi ve burada 108 gün boyunca nasıl bağımsızlığımızı kazanacağız, planlarını yaptı. ya istiklal ya ölüm kararlılığının verildiği il Sivas'tır. Mandanın asla kabul edilemeyeceğinin bütün dünyaya haykırıldığı yer Sivas'tır. Sivas bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye'nin teminatı bir ilimizdir. Anadolu yaylasının, istiklal ve geleceğimizin önemli bir şehridir. Benim için önemi ise ben Sivas topraklarında doğdum. Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir. Büyüdüğüm şehir Erzincan topraklarında, ikisi arasında 5 kilometre bir şose var. Dolayısıyla böyle de şahsımla ilgili Sivas'ın bir özelliği var" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UN SİVASLI SEÇMENE İHTİYACI VAR'

Sivas'ta yaşayanların iki katından fazla Sivaslının İstanbul'un 39 ilçesinde 961 mahallesinde yaşadığını dikkat çeken Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla İstanbul seçimlerini de belirleyecek en önemli illerimizden bir tanesi Sivas'tır. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuştur, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde adaylığımda da destek vereceklerinden zerre kadar tereddüdüm yok. Ancak hemşehrilerime burada bir hatırlatma yapmak isterim. Birçok hemşehrimiz İstanbul'dan doğal olarak memlekete geldi, Sivas'a geldi. Tatillerini burada geçirdiler, akrabaları ile görüştüler, sıla-i rahim yaptılar. Ancak tatil bitince mutlaka onları İstanbul'a bekliyoruz. Çünkü İstanbul'un Sivas'a, Sivaslılara ihtiyacı var. İstanbul bayramı var. 23 Haziran bayramında Sivaslılar da bizimle beraber olsun diye çok arzu ediyoruz."

'CANLI YAYINDA HER ŞEYİ KONUŞURUZ'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın programıyla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Yıldırım, "Mahir Ünal bey CHP ile görüştü, Genel Başkan yardımcısı ile. Onlar da Sayın Genel Başkana, Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş" dedi. Her şeyi konuşup konuşmayacakları sorusu üzerine de "Biz baştan söyledik. Biz her şeye hazırız., Öncelikli İstanbul, gayet tabi her şeyi konuşuruz. Önemli olan İstanbul ne duymak istiyor. İstanbul önceliğimiz, ama gereken her şeyi konuşuruz. Problem yok" ifadelerini kullandı.

'DİKKAT ETSİN, DÜŞMESİN'

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da kiraz ağacına çıkıp, kiraz toplamasıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23 Haziran'da" diye konuştu.

Yıldırım daha sonra, yürüyerek, AK Parti İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programının yapıldığı Buruciye Medresesi'ne geçti. Vatandaşlar bu sırada yoğun ilgi gösterdikleri Yıldırım ile fotoğraf çektirdi.

'23 HAZİRAN'DA İSTANBUL BAYRAMI VAR'

Buradaki programda da açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, bayram sevincini birlikte yaşamak için kenti ziyaret ettiklerini belirtti. Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bayram sonunda, tabi hayat devam ediyor. Tekrar işimize gücümüze döneceğiz. İstanbul'dan özellikle bayram için gelen hemşehrilerime hatırlatmak isterim. 23 Haziran'da da bizim bayramımız var. İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına Sivas hazır mı? Biliyoruz, Sivas her zaman nerede memleket meselesi olursa, nerede millet meselesi olursa hazır ve nazırdır. Bunu İstiklal harbinde göstermiştir. Bunu daha 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında göstermiştir. O gece de sesimizi duyduğunuz anda meydanları doldurduğunuzu biliyoruz, sizlerle de gurur duyuyorum. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu kutlu yürüyüşte, Sivas her zaman bizimle beraber oldu. 23 Haziran'da Sivas olarak İstanbul'da gümbür gümbür geliyor muyuz? Sandıkları dolduruyor muyuz? Anlamlı bir farkla, evladınızı, Anadolu yaylasının evladına desteğinizi veriyor musunuz. Allah sizden razı olsun. Sivas çileyi bilir, zorlukları bilir."

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır. Kim ne senaryo yazarsa yazsın, İstiklal aşığı bu millete hiç bir operasyon etki etmez. Bu millet her zaman doğrusunu, en güzelini yapmayı başarmıştır. Sivas dava adamı, yiğit insan Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketidir. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke için kanlarını, canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.