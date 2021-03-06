Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük - Son Dakika

Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük

06.03.2021 14:43
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük, System.String[]

Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük?AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, hizmet ve millet sevdalısı bir liderlerinin olduğunu söyleyerek, "Recep Tayyip Erdoğan var. Onun önderliğinde çok güzel hizmetler yaptık.

Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük

? AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, hizmet  ve millet sevdalısı bir liderlerinin olduğunu söyleyerek, "Recep Tayyip Erdoğan var. Onun önderliğinde çok güzel hizmetler yaptık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara bırakmadık. Asla da bırakmayacağız" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Çakır Kızılay Özel Eğitim Anadolu Anaokulu ve Erbaa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde temel atma törenine katılmak üzere kara yolu ile Ankara'dan Tokat'a geldi. Yıldırım ilk olarak  '81 İl, 81 Anaokulu' projesi kapsamında Kaya Çakır Kızılay Özel Eğitim Anadolu Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, kızı Büşra Köylübay, torunu Ali Köylübay'ın yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı,  AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Aslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Yıldırım, "Memleketimizin doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyi ile birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki, 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz'. Bir yandan ülkemizin gelişmesi, kalkınması, milletimizin refahı için çalışırken, diğer yandan vesayet odaklarına karşı amansız bir mücadele verdik. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde bir çok vasiyet girişimine şahit olduk. En son 15 Temmuz alçak hain darbe girişiminde Tokat kendine yakışanı yaptı. Bayrağına sahip çıktı. Ezanına sahip çıktı. Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı. Bu vesile ile o gece hayatını kaybeden bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'BÜTÜN DÜNYANIN YARIM GRAMI GEÇMEYEN MİKROP KARŞISINDA NASIL DİZ ÇÖKTÜKLERİNİ GÖRDÜK"Dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüs salgını olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu korona salgınında sosyal mesafe, maske, temizlik dolayısıyla bütün alışkanlıklarımızı terk etmek durumunda kaldık. Ama hayat devam ediyor. Ne yaptık? Evimizden gitmeden işlerimizi yapabildik alışverişimizi yapabildik. Hayatın akışını sağlayabildik. Bunu internet altyapımız sayesinde yaptık. Eğer hazırlıksız olsaydık, halimiz ne olacak? İşte dünyayı yöneten süper güç dediğimiz ülkelerin topu topu, bütün dünyada yarım gramı geçmeyen bu mikrop karşısında nasıl diz çöktüklerini gördük. Amerika'sı, Avrupa'sı. Ama Türkiye alt yapısıyla, şehir hastaneleriyle, güçlü sağlık kadrolarıyla bu süreçte çok çetin bir sınav vermiştir. Vermeye devam ediyor. Tabii bu salgının ne zaman biteceği henüz belli değil. Hiç kimse bilmiyor. Bilinmezlik en kötü şeyidir. Her şeyi yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Onun için hepimize büyük sorumluluk düşüyor, tedbiri alacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız. Ama hayatı da durdurmayacağız, hayat devam ediyor. İnsanların ihtiyaçları var, insanların sorumlulukları var. Bunları yapmaya da devam edeceğiz, tedbirlerimizi de alacağız. Bizim millet sevdalısı hizmet sevdalısı bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan var. Onun onun önderliğinde çok güzel hizmetler yaptık. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara bırakmadık. Asla da bırakmayacağız" diye konuştu.

'PANDEMİ SÜRECİ BİZE BAMBAŞKA FIRSATLAR SUNACAK'Her alanda Türkiye'nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini  ifade eden Yıldırım şöyle dedi: "Daha da iyi olacak. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Bu zor günlerimiz geride kalacak yolumuza devam edeceğiz. Evet hanımefendi de gözüme bakıyor, biraz uzun oldu diye anladığım kadarıyla onun böyle bir şuur işareti var. Uzattım mı böyle sinyal veriyor, teşekkür ederiz. Ezan da okunuyor. ya bu pandemide Amerika dediğiniz ülke, milli geliri yüzde 3,5  küçüldü. Avrupa Birliği yüzde 6,5 küçüldü. Türkiye yüzde 5 dediler, 2020'yi 1,8  büyümeyle kapattık. Bu yılın ilk yarısını belki 5 üzerinde büyümeyle kapatacağız. Türkiye büyük bir ülke imkanları geniş bir ülke, fırsatları geniş bir ülke. Ben inanıyorum ki bu pandemi süreci bize bambaşka fırsatlar sunacak. Türkiye'ye, ihracatımız artmaya devam diyor. Birçok yönden farklı farklı fırsatları da bu salgın bize sağlayacak diye düşünüyorum."

Yıldırım, konuşmasının ardından Kaya Çakır Kızılay Özel Eğitim Anadolu Anokulu'nun açılışını gerçekleştirerek yapımını üstlenen hayır sever iş insanı Yavuz Çakır'a plaket takdim etti.

Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük
Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük - Son Dakika


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