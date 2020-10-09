Bir günde 97 adres karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Alitaşı, Altınşehir , Bahçelievler , Cumhuriyet, Fatih , Esentepe, İmamağa, Kapcami, Karapınar , Kayalık, Malazgirt , Mara , Musalla, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis , Varlık, Yenimahalle , Yavuz Selim, Yeşilyurt mahalleleriyle Ağcin, Gümüşkaya ile Uğurca Köyünde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan yada temaslı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu 97 adreste karantina işlemi başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman 'da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 günde 97 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

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