Üye Girişi
Bir mide bulandıran başka bir detay daha! Hasan Yağal, tecavüzden doğan çocuğunu da istismar etmiş - Son Dakika

Bir mide bulandıran başka bir detay daha! Hasan Yağal, tecavüzden doğan çocuğunu da istismar etmiş

28.11.2021 09:26

Türkiye bir süredir Müslüme'nin ölümünü konuşuyor. 3 yaşındaki kızın biyolojik babası olduğu öğrenilen dede Hasan Yağal ile ilgili mide bulandıran detaylara her gün bir yenisi eklenirken, Yağal'ın gelinine tecavüzünden dünyaya gelen 14 yaşındaki A.Y.'ye de cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Küçük kızın "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği ortaya çıktı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ 7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Yağal'ın, "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "cinsel istismar" olmak üzere 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine konulduğu bilgisine ulaşıldı. 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

DEDE YAĞAL MÜSLÜME'NİN BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI

Türkiye'nin günlerdir Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlarken 3 yaşındaki kız çocuğunun ölümü ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ise kan dondurdu. Soruşturma kapsamında tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın biyolojik baba olduğu ileri sürüldü. Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneğinin bilinen babası ile değil, dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktığı, kesin sonuç için raporun beklendiği belirtildi.

DEDE İDDİALARI REDDETTİ

Hasan Yağal'ın ise suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin sahibi olduğu tespit edilen Hasan Yağal'ın kendisini, "O benim torunum, öpmüşümdür" diyerek savunduğu iddia edildi.

ANNE "TECAVÜZE UĞRADIM" DEDİ

Anne Selvi Yağal ise ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme'nin ablası 14 yaşındaki A.Y.'nin de onun çocuğu olduğunu iddia etti. Savcılığın talimatıyla Müslüme'nin ablasının DNA'sı ile dede Hasan Yağal'dan alınan DNA'nın bire bir örtüştüğü anlaşıldı. Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal'ın "Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik" diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.

"DEDEM BENİ SIKIŞTIRIRDI"

Dede Hasan Yağal'ın tecavüzden doğan 14 yaşındaki A.Y.'ye de cinsel istismarda bulunduğu kız çocuğunun "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.

Bir mide bulandıran başka bir detay daha! Hasan Yağal, tecavüzden doğan çocuğunu da istismar etmiş

Jandarma, Karaman, Türkiye, Müslüme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir mide bulandıran başka bir detay daha! Hasan Yağal, tecavüzden doğan çocuğunu da istismar etmiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir dönem Türkiye en çok bu konuyu konuştu! İşte Susurluk, Barnabas İncili ve Abdullah Çatlı gerçeği 09:00 Bir dönem Türkiye en çok bu konuyu konuştu! İşte Susurluk, Barnabas İncili ve Abdullah Çatlı gerçeği Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak 07:31 Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Bakan Yanık, Müslüme'nin ölümünü cinayet olarak tanımladı: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı 07:25 Bakan Yanık, Müslüme'nin ölümünü cinayet olarak tanımladı: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor 00:38 Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!

Son Dakika Haberleri
09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi
09:26 Bir mide bulandıran başka bir detay daha! Hasan Yağal, tecavüzden doğan çocuğunu da istismar etmiş
00:02 Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi
23:56 Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
23:42 Son Dakika: İzmir'de MHP'den 3 meclis üyesi istifa etti
23:35 Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem
23:27 Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı
23:20 Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı
23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu
22:49 Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 kişi yaralandı Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 kişi yaralandı         
07:42
36 ile kar yağışı uyarısı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 36 ile kar yağışı uyarısı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
07:28
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular         
01:13
Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı         
21:41
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 09:33:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bir mide bulandıran başka bir detay daha! Hasan Yağal, tecavüzden doğan çocuğunu da istismar etmiş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement