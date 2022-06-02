Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre merkezli kuruluşta Türk yemeklerine yoğun ilgi - Son Dakika
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Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre merkezli kuruluşta Türk yemeklerine yoğun ilgi

02.06.2022 16:04
Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre merkezli kuruluşta Türk yemeklerine yoğun ilgi

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, "Asya Hasat Festivali" kapsamında tanıtılan Türk yemeklerine yoğun ilgi gösterildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, "Asya Hasat Festivali" kapsamında tanıtılan Türk yemeklerine yoğun ilgi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla bir etkinlik de WIPO'da düzenlendi.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Zürih Kültür ve Turizm Ataşeliğince düzenlenen etkinlikte, Türk standını BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya da ziyaret etti.

Valovaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Karadeniz şeridi ve Doğu Anadolu illeri boyunca 3 hafta gezdiğini, geleneksel Türk yemeklerini yakından tanıdığını belirtti.

Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu vurgulayan Valovaya'ya Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı hediye edildi.

Türk yemeklerine Cenevre'deki büyükelçi, diplomat, BM çalışanları ve diğer davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Misafirlere zeytinyağlı yaprak sarması, zeytinyağlı enginar, hünkarbeğendi ve baklava, irmik helvası gibi geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi.

Etkinliğe Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da katılarak ziyaretçilere Türk yemekleri hakkında bilgi verdi.

Öte yandan "Asya Hasat Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, Endonezya, Tayland, İran ve Özbekistan gibi ülkeler katıldı.

Daimi Temsilcilik ve Başkonsolosluktan ortaklaşa etkinlik

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilciliği ile Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında ortaklaşa program düzenledi.

"International Center Cointrin"da "Le Maraicher" restoranında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan da katıldı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yer alan tariflerle zengin Türk mutfağı tanıtıldı.

Ayrıca misafirlere Türk kahvesi ve lokum ikram edildi.

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Kaynak: AA

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