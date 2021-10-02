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Bisiklet tutkunları, Caretta carettalar için pedal çevirdi, sahili temizledi - Son Dakika

Bisiklet tutkunları, Caretta carettalar için pedal çevirdi, sahili temizledi

02.10.2021 13:52

Bisiklet tutkunları, Caretta carettalar için pedal çevirdi, sahili temizledi Mersin'de düzenlenen ve 22 ilden katılımın sağlandığı festivale gelen bisiklet tutkunları, 35 kilometre pedal çevirerek ulaştıkları Erdemli Alata sahilinde Caretta Caretta ile Celonia Meidas'ların (Yeşil...

Bisiklet tutkunları, Caretta carettalar için pedal çevirdi, sahili temizledi

Mersin'de düzenlenen ve 22 ilden katılımın sağlandığı festivale gelen bisiklet tutkunları, 35 kilometre pedal çevirerek ulaştıkları Erdemli Alata Sahili'nde Caretta Caretta ile yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizledi

MERSİN - Mersin'de düzenlenen ve 22 ilden katılımın sağlandığı festivale gelen bisiklet tutkunları, 35 kilometre pedal çevirerek ulaştıkları Erdemli Alata sahilinde Caretta Caretta ile Celonia Meidas'ların (Yeşil Deniz Kaplumbağası) yuvalama alanlarını temizledi.

7'inci Mersin Caretta Bisiklet Festivali Kapsamı'nda 22 ilden kente gelen 175 bisiklet tutkunu bugün yaklaşık 35 kilometre pedal çevirerek Erdemli'ye ulaştı. Polis ve jandarma birimlerinin yol boyunca eşlik ettiği bisiklet tutkunları ilçede bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün 3 kilometrelik sahilinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizledi. Edirne, İstanbul, Ankara, Elazığ, Kars ve Hatay başta olmak üzere 22 ilden gelen 175 bisiklet gezgini turlarını tamamladıktan sonra Mersin'de yaklaşık 150 kilometre pedal çevirmiş olacak. Hem doğayı hem de koruma altında olan deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını gezme fırsatı bulan katılımcılar, güzel bir etkinliğe katıldıklarını ifade etti.

Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanında bulunduklarını anımsatan Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, "7. Caretta Bisiklet Festivali nedeniyle bu kumsalda deniz kaplumbağalarına katkı sağlamak amacıyla bir temizlik çalışması yaptık. İsmi belli Caretta Bisiklet Festivali. Bu bisiklet festivalini kurgularken amaç zaten deniz kaplumbağalarının neslinin korunmasına destek olmaktı. O nedenle ismi böyle konulmuştu. ve festival kapsamında bu canlılara destek olmak adına mutlaka bir deniz kaplumbağası üreme alanı ziyareti, temizliği ve bilgilendirme çalışması yapılıyor. Bu gün farkındalık oluşturmak adına bilgilendirme çalışması yaptık. Deniz kaplumbağaları kimdir, ne zaman gelirler, kaç yuva bırakırlar ve bu yuvalardan çıkan yavrular nereye gider, akıbetleri nelerdir, bunlarla ilgili bilgiler verdik"dedi.

"Bu kumsalda 369 Caretta Caretta yuvası vardı"

Alata deniz kaplumbağası üreme alanının önemine de değinen Prof.Dr. Ergene," Özellikle deniz kaplumbağası açısından Mersin bölgesinde bulanan 5 tane üreme alanı var. Alata bunların içinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü 3 kilometrelik bir alandır. Bu 3 kilometrelik alan içerisinde çok sayıda yuva yapma durumu vardır, deniz kaplumbağalarının. Bir alanda ne kadar çok yuva yapılıyorsa o alanın kıymeti o kadar yüksektir. Alata'da bu alanda önemli bir yere sahiptir. Örneğin bu yıl 369 yuva vardı bu kumsallarda. O nedenle popülasyona katmış olduğu birey sayısı açısından önemli. Bu birinci önem derecesi. İkincisi şu, burası yeşil deniz kaplumbağası açısından çok önemli bir alan. Evet Carettalar da yuva yapıyor buraya ama yeşil deniz kaplumbağaları daha çok yuva yapıyor. ve yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonu çok küçük. Akdeniz popülasyonu küçük bir popülasyon. Katmış olduğumuz her birey destek olarak koruduğumuz her birey bu alanı daha da önemli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyesinin desteğiyle festivalin 22 şehirden 175 bisikletlinin katıldığını aktaran Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir,"Bu 175 bisikletlinin 35'i kadın bisikletli gezgin bu bizi çok mutlu etti. Çocuk misafirlerimiz var. Şehrimize çok uzak, Edirne, Kars gibi yerlerden geldiler. Carettaların yaşamını, Mersin'imizi, lezzetlerini, doğasını, tarihini, tanımak üzere geldiler. 150 kilometre pedal çevireceğiz" diye konuştu.

Bisiklet Festivali, Caretta Caretta, Bisiklet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisiklet tutkunları, Caretta carettalar için pedal çevirdi, sahili temizledi - Son Dakika


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