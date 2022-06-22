Bitlis'te Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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Bitlis'te Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi uygulanmaya başlandı

22.06.2022 09:34
Bitlis'te Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi uygulanmaya başlandı

Bitlis Valiliği, kentteki bazı kara yollarında Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin faaliyete geçirildiğini duyurdu.

Bitlis Valiliği, kentteki bazı kara yollarında Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin faaliyete geçirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis sınırlarında İçişleri Bakanlığı'nın oluru ile Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin 21 Haziran 2022 tarihi itibariyle faaliyete geçirildiğini belirtti.

Trafik levhalarında belirtilen mesafeler arasında hız ihlali tespit edilen araç sahiplerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52. maddesi gereğince trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmeye başlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinin hız sınırlarını gösteren 100. maddesinde belirtilen, devlet yolu olan bölünmüş karayollarında araç cinsine göre hız limitlerine uyulması, belediye sınırları içerisinde İl ve İlçe Trafik Komisyonları tarafından araç cinslerine göre alınan hız limitleri kararına uyulması gerekmektedir. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi koridorları, Bitlis Diyarbakır yolu Arıcılık - Muş yolu Üstün petrol mevkisi arası her iki yönde 18894 metre, Muş yolu Üstün petrol - Tatvan Zafer Petrol mevki arası her iki yönde 6788 metre, Tatvan Zafer Petrol - Ahlat girişi Sorgun mevkisi arası her iki yönde 7820 metre, Ahlat girişi Sorgun - Van istikameti Küçüksu mevki arası her iki yönde 14236 metre, Van Tatvan girişi Küçüksu - Tatvan Zafer Petrol mevki arası her iki yönde 10854 metre, Tatvan Zafer Petrol - Güroymak giriş arası her iki yönde 20812 metre, Güroymak Bitlis çıkışı - Muş yolu Üstün Petrol mevki arası her iki yönde 20812 metredir."

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Kaynak: AA

Tragger, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi uygulanmaya başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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