BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gelişmelerden endişe duyuluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye'nin kuzeyindeki askeri gelişmelere ve operasyona dikkat çekerek 'Operasyonun BM tüzüğü ve uluslararası insani hukuk kuralları dahil uluslararası hukuk çerçevesinde' olması gerektiği söylediğini aktardı.

ABD'nin New York şehrinde dün yapılan basın toplantısında, BM Genel Sekreteri António Guterres'nin, Halihazırda birçok sivilin ölümüyle ve 160 bin sivilin yerlerinden edilmesiyle sonuçlanan Suriye'nin kuzeyindeki askeri gelişmelerden büyük bir endişe duyduğu belirtildi. Sözcü Dujarric tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Guterres'in derhal gerilimin azaltılması ve tarafları, endişelerini barışçıl yollardan çözmeye çağrıda bulunduğuna yer verildi.

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki 3 milyon kişiden, 910 bininin acil yardım olmak üzere 1.8 milyon kişinin de insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bölgedeki 710 bin kişinin zaten yerlerinden edildiğini belirten Dujarric, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Lüksemburg 'da 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin dışişleri bakanları ile görüştüğünü ve Pedersen'in Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerden endişe duyduğunu aktardı.

Ayrıca Dujarric, Pedersen'in hafta sonu Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad 'daki 'Suriye Ulusal Komitesi' ile görüşmeler yaptığını ve yakında Şam 'a gideceğini duyurdu.

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-– Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in açıklaması