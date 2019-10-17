Son Dakika Haberleri: BM İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye seçildi
Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye seçildi

BM İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye seçildi

17 dakika önce

BİRLEŞMİŞ İnsan hakları konularının görüşüldüğü temel Birleşmiş Milletler (BM) organı olan ve 47 üyesi bulunan Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye seçildi.

BM İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye seçildi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ İnsan hakları konularının görüşüldüğü temel Birleşmiş Milletler (BM) organı olan ve 47 üyesi bulunan Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye seçildi.

BM Genel Kurulundaki oylamada, İnsan Hakları Konseyine 3 yıllığına seçilen yeni ülkeler belli oldu.

İnsan Hakları Konseyine seçilen ülkeler arasında Almanya, Japonya, Ermenistan, Brezilya, Endonezya, Libya, Marshall Adaları, Moritanya, Namibya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, Sudan ve Venezuela yer aldı.

Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2020 itibarıyla Konseyde 3 yıl görev yapacak.

İnsan hakları karnesi zayıf olmakla eleştirilen Venezuela'nın Konseye tekrar seçilmesi ise, insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılandı.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise Konseyde "gözlemci ülke" statüsü bulunuyor.

İnsan hakları konularını görüşmek üzere mart, haziran ve eylülde yılda 3 kez toplanan Konseyin oturumları sırasında, karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor. Ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

ABD de İsrail'e karşı "kronik, ön yargılı tutum sergilemesini" gerekçe göstererek, Haziran 2018'de 47 üyeli BM organından ayrılmıştı.

Birleşmiş Milletler, Venezuela, Cenevre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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