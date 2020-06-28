Bodrum Kalesi'nin açılışını Bakan Ersoy yaptı - Son Dakika

Bodrum Kalesi'nin açılışını Bakan Ersoy yaptı

MUĞLA - Restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Kale her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret açık olacak.

Kale içerisinde gerçekleştirilen açılışa Bakan Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ak Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Aras, kalenin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek "Kalemiz Bodrum için çok önemli bir kültür hazinesidir. Bu kültür hazinesinin içindeki en ön emli değerlerinden biri de Dünya'nın sayılı müzelerinden olan Sualtı Arkeoloji Müzesi'dir.Sayın Bakanımız kalenin restorasyonunun her aşamasında kendisi geldi, kontrolünü sürdürdü ve verdiği talimatlarla da kısa sürede böyle büyük bir restorasyon nihayete erdi." diye konuştu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise Bodrum diyince ilk Bodrum Kalesi'nin akıllara geldiğini dile getirerek şöyle dedi: "Kale içinde bulunan ülkemizin ilk sualtı arkeoloji müzesi, pek çok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Bu anlamda kültürel açıdan büyük bir hazine konumunda ve geçmişten günümüze bir köprü niteliğindedir. Kültür turizminin gelişmesine önemli bir kapı aralayacak ve restorasyon çalışmasıyla yenilenen tarihi ve görkemli kalemiz ilimiz, ülkemiz turizmine katkı sağlamaya devam edecektir."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'un turizm açısından önemli bir lokasyon olduğunu ifade ederek "Sözümüz vardı, ikinci etabı yine Dünya Müzeler Haftası'nda tamamlayıp açacaktık ancak bu pandemi sebebiyle tabi bazı kısıtlamalarda olduğu için 2,5 aylık bir biliyorsunuz zor bir dönemden geçti Dünya. Buna rağmen çok kısa bir gecikmeyle yani 40 gün kadar bir gecikmeyle bugün ikinci etabını sonlandırıp açtık. Bu ikinci etapla birlikte biliyorsunuz kalenin kuleleri var, İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol kulelerini ve Karia Güzeli Sergi Salonunu ve Serçe Limanı Batığı'nın olduğu binayı hizmete açmış oluyoruz. Bu ikinci etapla birlikte yaklaşık bin 100 metrekare kapalı sergi alanını hizmete açmış oluyoruz. Çok az bir işimiz kaldı, yılsonuna kadar onlarda tamamlanıyor. İngiliz Kulesi ve Uluburun Batığı bunlara sergi salonu ile birlikte, bunları da hizmete aldığımız zaman bin 375 metrekarelik kapalı sergi alanıyla birlikte kale hizmete girmiş oluyor."

"restorasyonda sürpriz alanlar keşfedildi"

Restorasyon programı başladıktan sonra bazı sürpriz alanların da keşfedildiğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti: "Mesela bu Alman Kulesi'nin oradaki mazgallar açıldı, restorasyon başladıktan sonra keşfedildi. Restorasyon içine dahil olan ve ama yine de sezonda bu sene geciktiği için Bodrum'un sezonuna bu projeyi yetiştirmiş olduk."

"1 Temmuz'da kalede kültürel etkinlikler başlıyor"

Kalede 1 Temmuz itibariyle kültürel etkinliklerin başlayacağını ve aynı tarihte bakanlığın Bodrum'daki halk plajının açılacağının müjdesini veren Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Bodrum sadece arkeolojik değerleriyle değil kültürel faaliyetleriyle de önemli bir Türkiye'nin önemli bir noktası. Turizm deyince kültür ve sanatla taçlandırdığınız zaman çok daha değerli çok daha rakipsiz çok daha güzel oluyor. Geçen sene biliyorsunuz bu bağlamda sahneyi de tekrar yetiştirmiştik hizmete almıştık, bin 300 kişilik sahnemiz. Bu sene de 1 Temmuz itibariyle kültürel faaliyetlere izin verildi. 1 Temmuz itibariyle sanat sahnemiz hizmete giriyor. Özellikle biliyorsunuz geçen sene yine hizmete aldığımız Bodrumlular için bazen sık sık gündem oluyor burada bazı fiyatlamalar, ücretsiz halk plajımız var. Onu da 1 Temmuz itibariyle hizmete alıyoruz bu sezon için tekrar. ve halk plajlarını da Türkiye'nin birçok yerine yayıyoruz ve yine Temmuz sonuna kadar Antalya, Belek bölgelerinde 2 tane daha halk plajını devreye alacağız ve Ege'nin çeşitli bölgelerinde ilçelerin her birinde halktan çok talep gören Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz halk plajlarını yaymaya devam edeceğiz."

"100 milyon liralık bir restorasyon çalışması oldu"

Kalede kalan son çalışmaların yıl sonuna kadar bitirileceğini işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu proje yaklaşık şuana kadar ki kısımları 93 milyon liraya mal oldu. Son kalan kısımları da yıl sonuna kadar tamamlandığı zaman yaklaşık 100 milyon liralık bir restorasyon çalışması oldu ama güzelde oldu. İnşallah tekrar kültürel açısından, kültürel faaliyetler açısından Bodrum'u cazibe noktası haline getirecek, özellikle sahneyi de çok önemsiyoruz. Çünkü Bodrum'un merkezinin esnafıyla birlikte canlanması çok çok önemli. Turizm de ve Kültürde yaptığımız faaliyetlerle esnafı da işin içine dahil ettiğiniz zaman herkesin mutlu olduğunu bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz."

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler, kaleyi gezdi, Bodrum manzaralı hatıra fotoğrafları çektirdi.