Boğaz'dan "apartman" geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Boğaz'dan "apartman" geçti

09.04.2022 00:57
Boğaz'dan "apartman" geçti

İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör geçti.

İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör geçti.

Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformla, saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran bloklu malzemenin boğazdan geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları eşlik etti. Boğazdan geçişini yaklaşık 3 saatte tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Romanya, Panama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğaz'dan 'apartman' geçti - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:06:57. #1.12#
SON DAKİKA: Boğaz'dan "apartman" geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement