Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmeni Fitzmorris, Kılıçdaroğlu'na "Kurtarın Bizi Lütfen" Dedi

Haber: EDDA SÖNMEZ Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; İstanbul Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde yürütülen projelerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bürokratlardan bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'nun, Kemerburgaz Kent Ormanı ziyareti sırasında karşılaştığı İngilizce öğretmeni ABD vatandaşı Ian Fitzmorris'in, yanında bulunan öğrencisi Abdullah Demir'i göstererek, "Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bu da öğrencim. Kurtarın bizi, lütfen" dedi. İmamoğlu ise "Genel Başkanım, Amerika'yı demek istemedi galiba" esprisini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "İstanbul'a Hizmette 3. Yıl Sunumu" etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu, ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rehberliğinde İstanbul'un bazı ilçelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay; CHP milletvekilleri Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan ve Özgür Karabat ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşlik ettiği Kılıçdaroğlu'nun ilk adresi, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle, Mimar Sinan tarafından 1555-1562 yılları arasında yapılan ve Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki Alibeyköy Barajı'nda bulunan Mağlova Su Kemeri oldu. Kılıçdaroğlu, burada, İmamoğlu ve İBB iştirak şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Ethem Pişkin tarafından bilgilendirildi.

"BİZİ KURTARIN" DİYEN ABD'Lİ AKADEMİSYEN

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kent ormanında karşılaştıkları Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Abdullah Demir ile ABD'li İngilizce öğretmeni Ian Fitzmorris'le renkli bir sohbet yaptı. Fitzmorris, İmamoğlu'nun, "Burada yaşıyorsunuz. Nerelisiniz" sorusuna, "Amerikalıyım. Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bu da öğrencim. Kurtarın bizi, lütfen" yanıtını verdi. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "Genel Başkanım, Amerika'yı demek istemedi galiba" dedi.

Kemerburgaz'ın ardından Arnavutköy'e geçen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti. İstiklal Mahallesi Muhtarı Suat Özgür, yaşadıkları sorunları İmamoğlu'na aktardı. Kılıçdaroğlu, ziyaretin sonunda bir vatandaşın "Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim, söz" şeklindeki teklifine, "Tamam" yanıtını verdi.

ARNAVUTKÖY, BÜYÜKÇEKMECE…

Boğazköy'den Yunus Emre Mahallesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, yapımında sona gelinen Arnavutköy Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay tarafından bilgilendirilen Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükçekmece'ye geçti. Atatürk Mahallesi sahilinde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, "Büyükçekmece-Beylikdüzü Kordon Boyu Düzenlemesi İnşaatı"nda incelemelerde bulundu. Akgün ve İBB bürokratları tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirilen heyetin bundan sonraki durağı da Beylikdüzü Yaşam Vadisi oldu.

Kılıçdaroğlu burada, "Her geldiğimde biraz daha güzelleştiğini görüyorum. 16 milyon insanın yaşadığı bir kentte insanların nefes alması lazım, insanların özgürce gezmesi lazım, doğa ile tanışması lazım. İstanbul'u İstanbul yapan kimdir diye sorarsanız, Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları. İyi bir kadro ile çalışıyor. Gerçekten İstanbul için geceli gündüzlü çalışıyor. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan, çok önemli bir nokta… Vatandaşlar arasında ayrım yapmamak, bize oy vermedi diye bu mahalleye bakmamak gibi bir kültürümüz zaten yok. İmamoğlu ve diğer belediye başkanları ile birlikte İstanbul'u gerçek anlamda bir İstanbul yapıyorlar" dedi.

SON DURAK BEYLİKDÜZÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyeti, Beylikdüzü'nde de Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte vatandaşlar karşıladı. Heyet, Yaşam Vadisi'ndeki çalışmalarla ilgili de İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa tarafından bilgilendirildi. Golf arabalarıyla Yaşam Vadisi turu yapan heyet, gezinin molasını Yaşam Bahçesi'nde verdi. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Çalık; Beylikdüzü Belediyesi tarafından üretilip, dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıtılan salatalıkları dalından topladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin son durağı, açılışı 19 Haziran'da yapılan "Beylikdüzü Galeri"de sanatseverlerin beğenisine sunulan "Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi" oldu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve aynı zamanda serginin küratörlüğünü üstlenen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın rehberliğinde sergiyi inceledi.

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