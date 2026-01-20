Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının üzerinden 1 yıl geçti

20.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangının üzerinden 1 yıl geçti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangının üzerinden 1 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Grand Kartal Otel'in restoran kısmındaki "showrom" (şov alanı) diye tabir edilen alanda bulunan grill plate (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) cihazından kaynaklı olarak 21 Ocak 2025'te saat 03.16'da yangın çıktı.

Yangın, LPG fleksi (yüksek sıcak-soğuk derecelere kadar dayanıklı) hortumunun erimesi sonucu gazın alevlenmesiyle kontrol edilemez büyüklüğe ulaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile dönemin AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Olaya 156 araç ve 428 personelle müdahale edilirken, yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 4 başmüfettiş, İçişleri Bakanlığınca 2 mülkiye başmüfettişi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi görevlendirildi, ayrıca Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu bildirdi, olayda 137 kişi de yaralandı. Vefat edenler, Bolu, İstanbul, Ankara, Mardin, Adana, Bartın, Manisa, Konya, Bursa, Kayseri ve İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devlet başkanları, bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları ve sivil toplum kuruluşları, yangına ilişkin taziye mesajı yayımladı, ülke genelinde 1 günlük yas ilan edildi.

Yangının başlangıcı, yayılması ve faciadan kaçış çabaları güvenlik kameralarına yansıdı

Otelin güvenlik kamera görüntüleri, yangının çıkış anı, yayılması, binada konaklayanların kurtulma çabaları, otelin dışındaki panik ile vatandaşlar, ekipler ve çalışanların kurtarma çalışmalarını kayıt altına aldı.

Yangının başladığı mutfak bölümündeki kayıtlarda, dumanları fark eden mutfak çalışanlarının lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçması ve alevlerin büyümesiyle etrafı dumanların kaplaması yer aldı.

Restoran kısmında ise duman çıkmaya başlayan "grill plate" cihazının bulunduğu yerde yoğun alev ile duman görüntülere yansıdı.

Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görülen kayıtlarda, binanın ön tarafındaki otelin giriş kapısından dışarı çıkışlar ile sundurmaya dayanan merdivenlerle müşterilerin kurtarılmaya çalışılması görüldü.

Otelin ön kısmı ile otoparkını gösteren görüntülerde, müşterilerin camlardan sundurmaya, oradan da zemine inmeye çalıştığı, bazılarının 5'inci kattaki pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin düştüğü anlar yer aldı.

Binanın arka kısmına ait görüntülerde ise şov alanından alev ve dumanların yükselmesi, otelden koşarak çıkan bazı insanların kayarak düşmesi ve panik halinde cep telefonlarıyla birilerini araması kayıt altına alındı.

Yangının ilk anları ve sonrasındaki 2,5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görüldü.

Ayrıca alevlerin lobi kısmında yükselmesi, dumanların kapalı otoparkı kaplaması kaydedildi.

Genel Müdür ve ailesinin odalarını terk ettikleri ana ilişkin görüntüler

Otelin Genel Müdürü Emir Aras, eşi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras'ın yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bilirkişi raporuna göre saat 03.16'da başlayan yangında Aras ve ailesinin saat 03.34'te odalarından koşarak çıkmaları yer alıyor.

Emir Aras'ın ailesiyle kaldığı 7'nci kattaki odasından çıktıktan sonra koridorun sonuna doğru koştuğu, bir süre sonra geri geldiği ve odaya girdiği anlar kamera kayıtlarında bulunuyor.

Aras'ın eşi, otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras'ın da koridora bakarak panik içinde odaya geri döndüğü, bir süre sonra aile üyelerinin üstlerini giyinmiş şekilde odadan çıkarak koridor boyunca koştukları görülüyor.

Görüntünün sonunda koridorun kısa süre içinde dumanla kaplandığı anlar da yer alıyor.

Saat 03.16'da başlayan yangına ilk müdahale 04.24'te geldi

Yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen raporda, yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

İlk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile yapılan incelemeler sonucu yangının 4'üncü kattaki mutfak/restoran bölümünden başladığının belirlendiği anlatılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir."

Binada lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı belirtilen raporda, "Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir." denildi.

Bilirkişi heyeti: "Olay öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir"

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında otelin yetkilileri, çalışanları ve firmanın denetlenmesinde sorumlu ilgili kurumların mevcut ve eski yöneticileri gözaltına alındı.

Otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül ile Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, muhasebe personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve mutfak personeli Faysal Yaver tutuklandı.

Alanında uzman öğretim üyelerinden oluşturulan teknik bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Raporda, restoran kısmında LPG gazının etkisiyle büyüyen yangında, dumanların merdiven boşluklarının baca rolü görerek üst katlara yayıldığı, ahşap kaplama nedeniyle otelin üst kısımlarına, sonrasında dış bölümüne sıçrayarak büyüdüğü ve otelin "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" şartlarını sağlamadığı belirtildi.

Raporda, özellikle yangının çıkmasında, büyümesinde ve yangın önlemlerinin alınmamasında otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, otelin işletmesinden sorumlu genel müdür ve sıralı yetkili yöneticiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, LPG tesisatında ihmalleri gerçekleştiren yetkili ve sorumluların birinci derecede asli kusurlu bulunduğu bildirildi.

Otelin yangın önlemleri, insan ve çevre sağlığıyla mal ve can güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği anlamında yeterli olup olmadığını denetlemeyen, denetimini özensiz ve eksik yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yangın önlemi açısından eksiklikler tespit edip gereğini yapmayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin birinci derecede etkili olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir yangın olduğu, belirtilen ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle doğrudan ilişkili ve illiyet bağı birçok noktadan birden fazla kere kurulmuştur."

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Çocuk, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Yazın 50 dereceyi gören ilçede 1 metre kar var Yazın 50 dereceyi gören ilçede 1 metre kar var
7 maçta şov yaptı İşte Fenerbahçe’nin yeni Skriniar’ı 7 maçta şov yaptı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Skriniar'ı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
İstanbul’da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Köpekbalığı sörfçüyü ağır yaraladı Deniz kırmızıya boyandı Köpekbalığı sörfçüyü ağır yaraladı! Deniz kırmızıya boyandı
Deniz Akkaya tutuklandı Deniz Akkaya tutuklandı
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:44
Hasan Şaş’tan Galatasaray’a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
10:03
Uyuşturucu soruşturmasında magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:55
Süper Lig devinde ayrılık Uçağa bindi gidiyor
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
09:51
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
09:48
Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
09:31
Tom Barrack’ın oyunu ABD’nin “gizli“ vaatleri Suriye’de kaos getirdi
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin "gizli" vaatleri Suriye'de kaos getirdi
09:14
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:56:19. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.