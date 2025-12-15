İstanbul'un yanı başına mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'un yanı başına mevsimin ilk karı düştü

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un yanı başına mevsimin ilk karı düştü
15.12.2025 10:50  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un yanı başına mevsimin ilk karı düştü
Haber Videosu

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişine mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinden itibaren bölgede, hafif kar yağışı etkili oldu.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişine mevsimin ilk karı düştü. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı zeminde etkili olmazken, Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı. Ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul'un yanı başına mevsimin ilk karı düştü
İstanbul'un yanı başına mevsimin ilk karı düştü
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ulaşım, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un yanı başına mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı İşte ilk kura tarihi Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı’mızın gücünü azalttık Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık
İsrail’den bir açıklama daha Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi
Yunanistan’da olay görüntü Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa’da kilosu 35 bin TL’den satılıyor Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
“Dünyanın en iyi 100 çorbası“ listesinde Türk lezzeti ikinci sırada Ne mercimek ne kelle paça "Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça
Avustralya’daki saldırıyla ilgili kan donduran detay Arabadan çok sayıda bomba çıktı Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı
Ünlü gazeteciyi arayıp “Ben Yeşil“ demişti Kim olduğu açıklandı Ünlü gazeteciyi arayıp "Ben Yeşil" demişti! Kim olduğu açıklandı
Büyükçekmece ve Esenyurt’un korkulu rüyası suç makinesi kadın yakalandı Büyükçekmece ve Esenyurt'un korkulu rüyası suç makinesi kadın yakalandı
Göçük altında kalan şantiye müdürünün cesedine 1 ay sonra ulaşıldı Göçük altında kalan şantiye müdürünün cesedine 1 ay sonra ulaşıldı
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek’in görüntüleri yürek burktu Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no’lu uçak... Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

11:45
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek
11:41
Mücahit Birinci’den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?
11:37
Burak Yılmaz’dan istifa kararı Şehirden ayrılıyor
Burak Yılmaz'dan istifa kararı! Şehirden ayrılıyor
11:25
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
11:08
Dişçi eşlerin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
Dişçi eşlerin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
11:01
Taraftarlar endişeli Fenerbahçe’nin rakibi adeta Barcelona’ya döndü
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
11:00
Ülke resmen felaketi yaşıyor Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
10:58
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü
10:18
Arda Güler’in dün gece yaptığı şey ortalığı karıştırdı
Arda Güler'in dün gece yaptığı şey ortalığı karıştırdı
10:13
İhraç edilen CHP’li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
10:09
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
09:50
İbrahim Tatlıses’i vuran Abdullah Uçmak’tan dikkat çeken sözler
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak'tan dikkat çeken sözler
09:25
Gülşah Durbay’ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı
08:55
Mehmet Akif Ersoy’un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 12:29:03. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un yanı başına mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.