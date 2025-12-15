İstanbul\'un yanı başına mevsimin ilk karı düştü

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişine mevsimin ilk karı düştü. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı zeminde etkili olmazken, Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı. Ulaşımda aksama yaşanmadı.