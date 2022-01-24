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Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor

24.01.2022 16:17

Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyorDÜZCE Düzce'de 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yollar açılmasına rağmen, Bolu Dağı'nda bulunan tesislerin önünde biriken karların temizlenememesi nedeniyle tesislerin yüzde 80'i kapalı kaldı.

Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı

Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor

DÜZCE Düzce'de 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yollar açılmasına rağmen, Bolu Dağı'nda bulunan tesislerin önünde biriken karların temizlenememesi nedeniyle tesislerin yüzde 80'i kapalı kaldı.

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Düzce'de 4 gündür etkili olan kar yağışı Bolu Dağı'ndaki tesislerin boş kalmasına neden oldu. İşletme sahiplerinden bazıları kendi imkanları ile tesisin önünü açsa da diğer tesislerin yüzde 80'i kapalı kaldı.

"Tesisi kendi kar küreme aracımızla açtık"

Kendi imkanları ile tesis önünü temizleyen Ferda Yıldırım, "Biz tesisi kendi kar küreme aracımızla açtık. Tesisimiz de 7/24 hizmet vermeye devam ediyoruz. Akşam saat 21.00 sıralarında yol kapanmıştı, yollar sabah saat 05.00 saatlerinde açıldı. Şu an hava çok güzel. Yarın çok daha yoğun bir kar yağışı var, esnaf olarak buna katlanmak zorundayız. Bu süre zarfında tesislerimizi açık tutmaya çalışacağız, çayımızı kahvemizi müşterilere ikram etmeye çalışacağız, Müşterilerimizi bekliyoruz. Yol kapandığı zaman müşteri kapasitemiz düşüyor ama yol açıldığı zaman eski potansiyelimize ulaşıyoruz. Sabah kahvaltılar yoğun oluyor, öğlen vakti ise müşteriler mangal tüketiyor. Karayolları 7/24 çalışıyor, yolları açık tutmaya çalışıyor, tuzlama çalışması yapıyorlar. Çok büyük hizmet vermeye çalışıyorlar hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"Tesislerin yüzde 80'i kapalı"

Tesisin önünü yoğun kar nedeniyle açamayan Ayşegül Kabacı, "Bolu Dağı'nda çoğu tesis kapalı. Yollar açılmadığı için araçlar buraya gelemiyor. Kendimiz yolu açamıyoruz çünkü çok fazla kar var. Tesislerin yüzde 80'i kapalı. Yan taraflarımız ve üst tarafımızda açık tesisi bulunmuyor. Tesisimizin önü kapalı olduğu için müşteri bulmakta zorlanıyoruz. Şu an yerde 1.5 metrelik kar var. Kendi yürüyebileceğimiz kadar küreklerle yolu açtık" diye konuştu.

Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor
Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor

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Toros Dağları, Düzce, Bolu, kar, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda tesislerin yüzde 80'i kapalı- Bolu Dağı'nda işletme sahipleri müşteri bulamıyor - Son Dakika
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