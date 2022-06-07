Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde Şemsettin Tekeli yönetimindeki 06 CGM 855 plakalı kamyon, Arif Günal idaresindeki 14 BD 294 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilirken tıra Mahmut Kaya'nın kullandığı 02 AAV 308 plakalı minibüs ve Jale İnce yönetimindeki 77 F 650 plakalı kamyonet çarptı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Jale ve Gürkan İnce, Mahmut, Ali ve Mehmet Kaya, Zehra, Celal, Ayşen, Mehmet, Hasan ve Fatma Özer, Arif Günalan, Hüseyin Alkış, Ali Osman Ayaş ile Emel Ece olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun konvoy oluştu. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Minibüstekilerin İstanbul'daki cenaze töreninin ardından Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.