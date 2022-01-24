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BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI - Son Dakika

BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI

24.01.2022 06:12

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 karayolu Bolu Dağı ve Kaynaşlı mevkiinde yol karla kaplandı.

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 karayolu Bolu Dağı ve Kaynaşlı mevkiinde yol karla kaplandı. Karla kaplı yolda ilerleyemeyen ve Ankara istikametine giden onlarca otobüs Kaynaşlı mevkiinde beklemeye başladı. Otobüslerde bekleyen yolcular ihtiyaçlarını gidermek için tesislere akın etti.. Bazı vatandaşlar ise yolun sabah saatlerine kadar kapalı kalacağını öğrenerek valizlerini alıp İstanbul istikametine giden otobüslerde kendilerine yer aradı.

Vatandaşlar uzun süredir yolda beklediklerini ifade ederek 'Yaklaşık 5-6 saattir burada bekliyoruz. Sabaha kadar yol açılmayacak dediler. Bazı arkadaşlarımız tesislerde bekliyor. Ancak koronavirüs olduğu için bizler girmeyi tercih etmedik. İnşallah yol en kısa zamanda açılır ve memleketimize varırızö dedi.

ENGELLİ SPORCU KAFİLESİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul'da düzenlenen turnuvaya katılarak Fenerbahçe Engelli Basketbol Takımı ile maç yaptıktan sonra Şanlıurfa Ceylanpınar'a dönmek için yola çıkan Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcuları da yolda mahsur kaldı. Özel sporcular diğer vatandaşlar gibi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanınca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD tarafından otobüs yoldan kurtarılarak engelli sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliye İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirdi.

Ceylanpınar Bedensel Engeliler Spor Kulübü Başkanı Mahmut Direk, 'Sağ olsunlar bizi buraya yerleştirdiler. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Büyük bir sıkıntı ve zahmetten bizi kurtardılar. Çünkü arkadaşlarımız engelli. Zaten engelli basketbol takımıyız. Bu vesile ile sıcak yurda yerleştik. Yolların açılmasını bekleyeceğizö dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise, 'Bölgemizde 2-3 gündür ciddi bir kar yağışı var. Birçok vatandaşımız ve engelli sporcularımız yolun kapanması nedeniyle Kaynaşlı'da mahsur kalmışlardı. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile AFAD ve polis ekipleri ile görüşüp engelli sporcularımızı Aliye İzzet Begoviç yurdunda ağırlayacağızö diye konuştu.

BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI

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Toros Dağları, Kaynaşlı, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPALI - Son Dakika
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