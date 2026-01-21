Bolu'daki Yangın Faciasının 1. Yıldönümü - Son Dakika
Bolu'daki Yangın Faciasının 1. Yıldönümü

21.01.2026 05:32
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında aileler, kaybettiklerini duygusal anlarla andı.

Bolu'da Grand Kartal Otel'de geçen yıl çıkan ve 34'ü çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının birinci yıldönümünde, acılı aileler otel önünde bir araya geldi. Facianın yaşandığı saat 03.17'de gökyüzüne dilek fenerleri bırakan aileler, kaybettikleri yakınlarını gözyaşlarıyla andı.

Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 34'ü çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan yargı sürecinde, aralarında otel sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu sanıklar hakkında "olası kast" ve "bilinçli taksir" suçlarından rekor hapis cezaları verilmişti. Ancak acıların dinmediği facianın yıldönümünde, geride kalanlar bir kez daha olay yerindeydi.

Yanan otele 'Melek' sembolleri yansıtıldı

Gece yarısı hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Kartalkaya'da, aileler saatler 03.17'yi gösterdiğinde otel binasının önünde toplandı. Duygusal anların yaşandığı anmada, hayatını kaybedenlerin isimleri ve onları temsilen 'Melek' sembolleri projeksiyonla otelin duvarına yansıtıldı. Aileler, kaybettikleri çocukları, eşleri ve kardeşleri için gökyüzüne dilek fenerleri bıraktı.

"Maalesef ki kocam o cehennemi yaşadı"

Yangın faciasında manevi kızı Mina, eşi Şenol Akişli'yi kaybeden Menşure Akişli, "Çok acı bir gece. Buraya ayaklarım geri gide gide geldim. Ama hiçbir çaresizlik kocamın yaşadığı çaresizlikten daha büyük olamaz. Çünkü benim kocam uyandı ve defalarca itfaiyeyi aramış. Hiç uyanmadığını düşünerek bir nebze olsun kendimi avuttum. 'Acı çekmedi, annesini, oğlunu, kızını,karısını düşünmedi' diye düşündüm. Maalesef ki kocam o cehennemi yaşadı" ifadelerine yer verdi.

"Yani her şeyini kaybetmiş bir insan var burada"

Yangın faciasında abisi Şenol Akişli, yeğeni Mina Akişli ve annesi Gülçin Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli, "Annemi, abimi ve yeğenimi kaybettim bu yangında. Olaydan 78 gün sonra da babamı kaybettim. Yani her şeyini kaybetmiş bir insan var burada. Onlarca ailenin ocağı söndü. Onlarca insanın hayallerini umutlarını ellerinden aldılar" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

