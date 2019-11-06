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Bornova'da milli seferberlik

7 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı'nı 8 Kasım Cuma günü tarihte ilk kez ağırlamaya hazırlanan Bornova'da seferberlik ilan edildi.

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nı 8 Kasım Cuma günü tarihte ilk kez ağırlamaya hazırlanan Bornova'da seferberlik ilan edildi. Bornova Belediyesi, Ay-Yıldızlı ekibimizin 2021 Kadınlar Futbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Cuma günü Hollanda'yla saat 19.00'da oynayacağı maç için ilçede Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 17.30'da araçlar kaldıracak. Futbolseverler, karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyip Ay-Yıldızlı futbolcularımıza destek verebilecek. Türkiye, elemelerde grubunda Hollanda'nın yanı sıra Rusya, Estonya, Kosova ve Slovenya ile mücadele ediyor. Gruptaki ilk maçında Kosova'ya 2-0 mağlup olan A Milliler, ikinci karşılaşmada son dünya ikincisi Hollanda'ya deplasmanda 3-0 yenildi. Üçüncü maçta Estonya ile İstanbul'da golsüz berabere kalarak ilk puanını alan millilerimiz son sınavda ise Kocaeli'de Slovenya'ya 6-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grupta 4 maçta 1 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, cuma günkü Hollanda sınavından sonra pazartesi günü yine İzmir'de Menemen İlçe Stadı'nda Ukrayna ile hazırlık maçında karşılaşacak. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda İzmir temsilcisi Konak Belediyespor'dan Berna Yeniçeri, Birgün Sadıkoğlu ve Kader Hançar da bulunuyor. Bornova'nın Türkiye'de futbolun ilk oynandığı yer olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ilçedeki ilk kadın milli maçında tribünleri dolu görmek istediklerini söyledi. Millilerimiz maç öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Talat Tuncel yönetiminde Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürüyor.


Bornova, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:22 Kaynak: DHA
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