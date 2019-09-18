Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|-1,84
|-17,95
|Acıpayam Selüloz
|4,80
|2,35
|50,24
|Adana Çimento (A)
|5,52
|1,85
|16,05
|Adana Çimento (B)
|4,00
|3,09
|24,01
|Adana Çimento (C)
|1,33
|10,83
|8,04
|Adel Kalemcilik
|12,68
|0,24
|15,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|-9,43
|-17,95
|Afyon Çimento
|4,56
|8,06
|-0,65
|Ak Enerji
|0,58
|-1,69
|-7,94
|Akbank
|7,62
|1,87
|29,48
|Akçansa
|6,23
|2,30
|-4,77
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,56
|0,00
|-22,39
|Akfen GMYO
|2,26
|-0,88
|36,97
|Akın Tekstil
|9,65
|-2,23
|6,45
|Akiş GMYO
|2,62
|-0,38
|14,96
|Akmerkez GMYO
|20,30
|0,50
|31,57
|Aksa
|9,49
|2,04
|43,04
|Aksa Enerji
|2,70
|0,00
|0,75
|Aksigorta
|4,83
|0,21
|53,85
|Aksu Enerji
|8,28
|-0,12
|7,25
|Alarko Carrıer
|37,04
|0,49
|-5,89
|Alarko GMYO
|45,60
|1,11
|8,00
|Alarko Holding
|4,53
|2,49
|132,27
|Albaraka Türk
|1,35
|-0,74
|10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,13
|2,59
|23,78
|Alkim Kağıt
|4,17
|1,46
|16,02
|Alkim Kimya
|26,16
|0,00
|21,44
|Altınyağ
|0,44
|-2,22
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|3,08
|0,65
|-0,69
|Anadolu Cam
|2,86
|0,35
|11,51
|Anadolu Efes
|23,90
|0,76
|19,06
|Anadolu Grubu Holding
|14,72
|3,44
|45,25
|Anadolu Hayat Emek.
|5,11
|0,20
|-10,27
|Anadolu Isuzu
|9,55
|-1,55
|54,53
|Anadolu Sigorta
|4,20
|0,24
|6,99
|Anel Elektrik
|1,96
|0,51
|20,99
|Arçelik
|18,51
|-0,75
|17,23
|Arena Bilgisayar
|4,40
|4,51
|-0,23
|Armada Bilgisayar
|9,90
|1,64
|6,57
|Arsan Tekstil
|2,38
|1,71
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|-1,19
|-4,60
|Aselsan
|19,33
|-0,87
|-19,29
|Aslan Çimento
|32,30
|-1,22
|14,70
|Ata GMYO
|3,89
|-0,26
|-2,99
|Atakule GMYO
|1,36
|-1,45
|3,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,02
|-3,77
|18,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,18
|0,33
|24,07
|Avrasya GMYO
|1,16
|0,00
|31,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|0,00
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,90
|0,01
|2,38
|Avrupa Yatırım Holding
|2,20
|-1,35
|-9,47
|Ayen Enerji
|2,31
|-2,94
|28,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|2,86
|30,88
|Aygaz
|11,20
|2,56
|12,63
|Bagfaş
|10,36
|-0,38
|114,94
|Bak Ambalaj
|6,16
|-0,48
|30,83
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,05
|2,50
|63,35
|Banvit
|14,69
|1,45
|36,14
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|3,43
|-10,40
|Batı Çimento
|2,86
|2,88
|18,67
|Batısöke Çimento
|1,05
|1,94
|-3,67
|Bera Holding
|2,16
|1,41
|4,85
|Berkosan Yalıtım
|1,88
|0,53
|3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,80
|4,65
|11,11
|Beyaz Filo
|3,43
|1,78
|25,64
|Beymen Perakende Yat.
|8,13
|0,00
|106,35
|Bilici Yatırım
|2,62
|1,16
|107,19
|Bim Mağazalar
|49,00
|0,00
|14,39
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,94
|2,17
|-19,66
|Bizim Mağazaları
|8,48
|0,95
|24,71
|Bolu Çimento
|2,51
|2,87
|-18,71
|Bomonti Elektrik
|2,17
|3,33
|352,08
|Borusan Mannesmann
|9,02
|0,67
|28,68
|Borusan Yat. Paz.
|35,10
|1,15
|-3,11
|Bosch Fren Sistemleri
|188,00
|2,23
|23,06
|Bossa
|4,39
|1,39
|4,42
|Brisa
|5,75
|1,05
|-9,16
|Burçelik
|3,88
|-0,51
|20,87
|Burçelik Vana
|5,13
|1,58
|246,62
|Bursa Çimento
|4,60
|0,66
|4,55
|Carrefoursa
|3,45
|0,58
|-0,86
|Ceo Event Medya
|6,85
|-1,30
|Coca Cola İçecek
|34,30
|-0,75
|16,01
|Cosmos Yat. Holding
|1,08
|-5,26
|11,34
|Credıtwest Faktorıng
|1,46
|0,00
|40,38
|Çelebi
|99,50
|0,15
|70,53
|Çelik Halat
|4,11
|1,99
|-23,93
|Çemaş Döküm
|1,16
|-2,52
|52,63
|Çemtaş
|5,31
|0,57
|-10,96
|Çimbeton
|28,76
|2,57
|0,56
|Çimentaş
|11,61
|0,17
|-8,58
|Çimsa
|7,24
|4,02
|-4,11
|Çuhadaroğlu Metal
|2,26
|0,00
|26,97
|Dagi Giyim
|1,71
|-0,58
|37,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,59
|0,63
|57,43
|Dardanel
|1,64
|-8,38
|49,09
|Datagate Bilgisayar
|5,83
|1,57
|36,21
|Demısaş Döküm
|2,41
|0,42
|4,89
|Denge Holding
|1,83
|0,00
|57,76
|Deniz GMYO
|3,45
|-0,29
|13,49
|Denizbank
|20,76
|0,00
|8,69
|Denizli Cam
|6,57
|-3,67
|26,15
|Derimod
|11,90
|-0,58
|37,25
|Derlüks Deri
|2,08
|1,46
|Desa Deri
|2,47
|1,23
|42,77
|Despec Bilgisayar
|2,97
|-0,34
|8,73
|Deva Holding
|7,08
|2,16
|115,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|-2,17
|15,38
|Ditaş Doğan
|5,32
|-0,75
|3,93
|DO-CO
|547,40
|1,33
|15,50
|Doğan Burda
|3,25
|0,62
|7,97
|Doğan Holding
|1,41
|1,44
|51,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|0,00
|-7,38
|Doğusan
|1,59
|-1,24
|-26,54
|Doğuş GMYO
|2,57
|0,78
|21,80
|Doğuş Otomotiv
|6,51
|0,31
|50,00
|Döktaş Dökümcülük
|26,12
|-5,43
|220,49
|Duran Doğan Basım
|10,35
|4,33
|102,94
|Dyo Boya
|3,79
|0,80
|30,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,79
|0,36
|15,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,33
|1,24
|14,49
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|-1,12
|14,29
|Ege Endüstri
|468,00
|0,47
|50,41
|Ege Gübre
|33,84
|2,86
|63,58
|Ege Profil
|8,91
|1,23
|6,10
|Ege Seramik
|3,04
|0,33
|2,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|-3,33
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|5,35
|-2,19
|39,32
|Ekiz Kimya
|0,45
|0,00
|36,36
|Emek Elektrik
|1,29
|6,61
|31,63
|Eminiş Ambalaj
|0,97
|0,00
|-17,09
|Emlak Konut GMYO
|1,32
|3,13
|-9,38
|Enerjisa Enerji
|6,07
|0,33
|28,92
|Enka İnşaat
|5,58
|-0,71
|25,56
|Erbosan
|18,53
|-0,59
|21,87
|Ereğli Demir Çelik
|7,10
|1,14
|16,36
|Ersu Gıda
|1,36
|-1,45
|47,83
|Escort Teknoloji
|0,82
|-1,20
|7,89
|Etiler Gıda
|3,79
|1,07
|77,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,28
|3,23
|81,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,87
|1,16
|37,02
|Euro Yat. Ort.
|0,90
|3,45
|43,63
|Euro Yatırım Holding
|1,36
|-6,21
|147,27
|Fenerbahçe Futbol
|12,16
|11,05
|75,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|1,68
|13,53
|F-M İzmit Piston
|17,74
|-0,45
|15,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,08
|0,65
|100,13
|Ford Otosan
|59,70
|-1,40
|25,66
|Formet Çelik Kapı
|6,01
|-0,66
|373,23
|Frigo Pak Gıda
|8,70
|-2,25
|411,76
|Galatasaray Sportif
|1,74
|1,75
|40,32
|Garanti Bankası
|9,47
|0,21
|18,97
|Garanti Faktoring
|3,42
|-2,56
|72,73
|Garanti Yat. Ort.
|0,81
|-3,57
|10,60
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,23
|2,42
|38,54
|Gedik Yatırım Holding
|3,83
|1,06
|62,98
|Gediz Ambalaj
|5,93
|-0,50
|46,63
|Gentaş
|1,50
|4,17
|9,28
|Gersan Elektrik
|2,37
|-1,66
|-2,88
|Global Men. Değ.
|0,86
|3,61
|82,98
|Global Yat. Holding
|3,77
|0,80
|26,09
|Good-Year
|2,78
|0,72
|-16,22
|Göltaş Çimento
|13,17
|2,57
|7,56
|Gözde Girişim
|3,44
|2,99
|28,84
|GSD Denizcilik
|1,63
|-0,61
|41,74
|GSD Holding
|0,95
|0,00
|18,75
|Gübre Fabrik.
|4,91
|2,29
|65,88
|Güler Yat. Holding
|1,32
|-1,49
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,60
|5,26
|14,11
|Halk GMYO
|0,95
|0,00
|47,67
|Halk Sigorta
|0,96
|0,00
|8,78
|Hatay Tekstil
|4,12
|-0,24
|19,48
|Hedef Girişim
|1,67
|1,21
|43,97
|Hektaş
|15,44
|1,91
|66,56
|HUB Girişim
|2,99
|0,67
|59,04
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|0,00
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|3,66
|-0,54
|-25,76
|İdealist Danışmanlık
|4,64
|-1,28
|-20,61
|İdealist GMYO
|2,99
|-0,99
|83,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,44
|0,00
|340,87
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|2,40
|-3,61
|293,44
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|0,00
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|7,51
|-1,05
|34,86
|Info Yatırım
|4,79
|1,48
|365,05
|İntema
|7,27
|0,55
|21,23
|İpek Doğal Enerji
|6,31
|-1,25
|17,50
|İskenderun Demir Çelik
|6,16
|0,98
|31,38
(Sürecek)