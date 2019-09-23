Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,59
|0,63
|-18,46
|Acıpayam Selüloz
|4,86
|-0,61
|52,12
|Adana Çimento (A)
|5,42
|-1,81
|13,95
|Adana Çimento (B)
|3,90
|-1,02
|20,91
|Adana Çimento (C)
|1,24
|0,00
|0,72
|Adel Kalemcilik
|12,18
|-2,48
|10,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|6,67
|-11,11
|Afyon Çimento
|4,16
|-2,80
|-9,37
|Ak Enerji
|0,56
|-1,75
|-11,11
|Akbank
|7,36
|0,00
|25,07
|Akçansa
|6,50
|0,00
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,34
|-6,29
|-33,33
|Akfen GMYO
|2,24
|-1,32
|35,76
|Akın Tekstil
|9,60
|1,27
|5,90
|Akiş GMYO
|2,58
|-1,53
|13,21
|Akmerkez GMYO
|20,30
|0,50
|31,57
|Aksa
|9,21
|-0,54
|38,82
|Aksa Enerji
|2,61
|-1,88
|-2,61
|Aksigorta
|5,14
|1,38
|63,73
|Aksu Enerji
|8,07
|-0,25
|4,53
|Alarko Carrıer
|37,04
|0,93
|-5,89
|Alarko GMYO
|50,50
|5,16
|19,60
|Alarko Holding
|4,62
|4,05
|136,89
|Albaraka Türk
|1,32
|0,76
|8,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,41
|7,55
|28,65
|Alkim Kağıt
|3,97
|-0,25
|10,46
|Alkim Kimya
|25,82
|0,00
|19,87
|Altınyağ
|0,43
|-2,27
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|3,09
|0,98
|-0,37
|Anadolu Cam
|2,94
|-0,34
|14,63
|Anadolu Efes
|22,40
|0,63
|11,59
|Anadolu Grubu Holding
|15,24
|-1,04
|50,38
|Anadolu Hayat Emek.
|5,11
|0,39
|-10,27
|Anadolu Isuzu
|9,21
|-1,81
|49,03
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,48
|7,24
|Anel Elektrik
|1,94
|-1,52
|19,75
|Arçelik
|18,40
|-0,65
|16,53
|Arena Bilgisayar
|4,23
|-1,17
|-4,08
|Armada Bilgisayar
|9,95
|-0,10
|7,10
|Arsan Tekstil
|2,35
|0,43
|45,06
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|-2,47
|-9,20
|Aselsan
|18,54
|-1,07
|-22,59
|Aslan Çimento
|28,00
|-2,44
|-0,57
|Ata GMYO
|4,03
|1,26
|0,50
|Atakule GMYO
|1,33
|-1,48
|1,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|1,08
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,97
|-0,11
|21,23
|Avrasya GMYO
|1,17
|2,63
|32,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,29
|-1,53
|19,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,20
|0,01
|2,40
|Avrupa Yatırım Holding
|2,23
|0,00
|-8,23
|Ayen Enerji
|2,24
|-0,88
|24,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|1,71
|29,42
|Aygaz
|10,72
|-0,92
|7,80
|Bagfaş
|9,99
|-1,09
|107,26
|Bak Ambalaj
|5,99
|0,34
|27,22
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|0,00
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,94
|-4,90
|54,58
|Banvit
|14,31
|-2,12
|32,62
|Baştaş Başkent Çimento
|1,76
|-1,68
|-12,87
|Batı Çimento
|2,66
|-3,97
|10,37
|Batısöke Çimento
|1,03
|0,00
|-5,50
|Bera Holding
|2,03
|-3,33
|-1,46
|Berkosan Yalıtım
|1,89
|-3,08
|4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|0,00
|5,56
|Beyaz Filo
|3,36
|-0,88
|23,08
|Beymen Perakende Yat.
|8,10
|-0,12
|105,58
|Bilici Yatırım
|2,59
|-1,52
|104,81
|Bim Mağazalar
|49,40
|0,82
|15,32
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,92
|0,00
|-21,37
|Bizim Mağazaları
|8,10
|-0,98
|19,12
|Bolu Çimento
|2,53
|2,02
|-18,06
|Bomonti Elektrik
|2,32
|6,91
|383,33
|Borusan Mannesmann
|9,02
|0,67
|28,68
|Borusan Yat. Paz.
|34,92
|-1,24
|-3,61
|Bosch Fren Sistemleri
|185,50
|-0,54
|21,42
|Bossa
|4,65
|6,65
|10,60
|Brisa
|5,76
|0,17
|-9,00
|Burçelik
|3,72
|-0,27
|15,89
|Burçelik Vana
|4,45
|-8,25
|200,68
|Bursa Çimento
|4,50
|-0,22
|2,27
|Carrefoursa
|3,60
|1,98
|3,45
|Ceo Event Medya
|7,37
|2,08
|Coca Cola İçecek
|34,02
|0,06
|15,07
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|0,00
|15,46
|Credıtwest Faktorıng
|1,37
|-0,72
|31,73
|Çelebi
|97,65
|-0,91
|67,36
|Çelik Halat
|4,20
|-3,89
|-22,26
|Çemaş Döküm
|1,15
|-4,17
|51,32
|Çemtaş
|5,09
|-1,93
|-14,65
|Çimbeton
|28,54
|-0,76
|-0,21
|Çimentaş
|11,54
|-1,62
|-9,13
|Çimsa
|7,16
|0,85
|-5,17
|Çuhadaroğlu Metal
|2,25
|-0,88
|26,40
|Dagi Giyim
|1,65
|-2,94
|33,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,50
|-1,96
|48,51
|Dardanel
|1,49
|-5,10
|35,45
|Datagate Bilgisayar
|5,61
|0,36
|31,07
|Demısaş Döküm
|2,35
|0,43
|2,28
|Denge Holding
|1,73
|0,00
|49,14
|Deniz GMYO
|3,48
|-1,69
|14,47
|Denizbank
|20,90
|0,00
|9,42
|Denizli Cam
|5,68
|-2,07
|9,06
|Derimod
|12,90
|-0,62
|48,79
|Derlüks Deri
|2,03
|-2,87
|Desa Deri
|2,43
|-0,82
|40,46
|Despec Bilgisayar
|2,90
|-1,69
|6,17
|Deva Holding
|7,20
|3,45
|118,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|1,14
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,38
|-0,55
|5,10
|DO-CO
|528,50
|1,44
|11,52
|Doğan Burda
|3,17
|-0,63
|5,32
|Doğan Holding
|1,41
|-0,70
|51,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|-1,92
|-16,39
|Doğusan
|1,53
|-1,92
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,59
|1,97
|22,75
|Doğuş Otomotiv
|6,24
|-0,95
|43,78
|Döktaş Dökümcülük
|26,56
|1,61
|225,89
|Duran Doğan Basım
|9,96
|-2,64
|95,29
|Dyo Boya
|3,68
|-1,87
|26,90
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|2,46
|20,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,68
|3,50
|19,96
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-4,30
|15,58
|Ege Endüstri
|454,60
|-2,36
|46,11
|Ege Gübre
|34,70
|0,00
|67,74
|Ege Profil
|9,15
|-0,97
|8,96
|Ege Seramik
|2,92
|-1,68
|-1,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|0,00
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|5,38
|-1,28
|40,10
|Ekiz Kimya
|0,44
|2,33
|33,33
|Emek Elektrik
|1,18
|-1,67
|20,41
|Eminiş Ambalaj
|0,96
|1,05
|-17,95
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|0,00
|-10,07
|Enerjisa Enerji
|5,90
|-1,99
|25,31
|Enka İnşaat
|5,62
|0,36
|26,46
|Erbosan
|18,93
|1,12
|24,50
|Ereğli Demir Çelik
|6,53
|-3,69
|7,02
|Ersu Gıda
|1,24
|0,00
|34,78
|Escort Teknoloji
|0,84
|-5,62
|10,53
|Etiler Gıda
|3,69
|-0,54
|73,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,23
|-2,38
|74,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|33,87
|Euro Yat. Ort.
|0,87
|-1,14
|38,84
|Euro Yatırım Holding
|1,26
|-0,79
|129,09
|Fenerbahçe Futbol
|13,12
|5,72
|89,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,98
|-1,32
|12,03
|F-M İzmit Piston
|17,65
|-2,16
|14,82
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,16
|2,27
|105,33
|Ford Otosan
|57,95
|-0,86
|21,98
|Formet Çelik Kapı
|6,12
|0,82
|381,89
|Frigo Pak Gıda
|8,10
|-2,17
|376,47
|Galatasaray Sportif
|1,61
|-3,01
|29,84
|Garanti Bankası
|9,33
|0,65
|17,21
|Garanti Faktoring
|3,57
|0,56
|80,30
|Garanti Yat. Ort.
|0,78
|-2,50
|6,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,09
|-1,45
|33,95
|Gedik Yatırım Holding
|3,95
|-1,25
|68,09
|Gediz Ambalaj
|6,02
|-0,33
|48,85
|Gentaş
|1,38
|-2,13
|0,54
|Gersan Elektrik
|2,17
|-1,81
|-11,08
|Global Men. Değ.
|0,80
|-2,44
|70,21
|Global Yat. Holding
|3,83
|0,00
|28,09
|Good-Year
|2,73
|0,74
|-17,73
|Göltaş Çimento
|12,24
|-0,89
|-0,04
|Gözde Girişim
|3,53
|3,52
|32,21
|GSD Denizcilik
|1,61
|-0,62
|40,00
|GSD Holding
|0,90
|-1,10
|12,50
|Gübre Fabrik.
|4,99
|1,63
|68,58
|Güler Yat. Holding
|1,27
|-3,79
|18,69
|Güneş Sigorta
|1,53
|0,66
|9,12
|Halk GMYO
|0,93
|0,00
|44,56
|Halk Sigorta
|0,96
|0,00
|8,78
|Hatay Tekstil
|4,01
|-0,99
|16,29
|Hedef Girişim
|1,55
|-2,52
|33,62
|Hektaş
|15,72
|0,06
|69,58
|HUB Girişim
|3,65
|-1,62
|94,15
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|-2,53
|-17,20
|ICBC Turkey Bank
|3,66
|0,83
|-25,76
|İdealist Danışmanlık
|4,04
|-2,18
|-30,88
|İdealist GMYO
|2,93
|1,38
|79,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,49
|4,20
|356,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,00
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|2,49
|0,81
|308,20
|İhlas Holding
|0,50
|2,04
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,61
|-1,61
|84,85
|İndeks Bilgisayar
|7,54
|1,48
|35,40
|Info Yatırım
|5,09
|1,80
|394,17
|İntema
|7,12
|-1,39
|18,73
|İpek Doğal Enerji
|6,40
|3,06
|19,18
|İskenderun Demir Çelik
|5,87
|-2,17
|25,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)