Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,59 0,63 -18,46 Acıpayam Selüloz 4,86 -0,61 52,12 Adana Çimento (A) 5,42 -1,81 13,95 Adana Çimento (B) 3,90 -1,02 20,91 Adana Çimento (C) 1,24 0,00 0,72 Adel Kalemcilik 12,18 -2,48 10,73 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 6,67 -11,11 Afyon Çimento 4,16 -2,80 -9,37 Ak Enerji 0,56 -1,75 -11,11 Akbank 7,36 0,00 25,07 Akçansa 6,50 0,00 -0,64 Akdenız Güvenlık Hız. 1,34 -6,29 -33,33 Akfen GMYO 2,24 -1,32 35,76 Akın Tekstil 9,60 1,27 5,90 Akiş GMYO 2,58 -1,53 13,21 Akmerkez GMYO 20,30 0,50 31,57 Aksa 9,21 -0,54 38,82 Aksa Enerji 2,61 -1,88 -2,61 Aksigorta 5,14 1,38 63,73 Aksu Enerji 8,07 -0,25 4,53 Alarko Carrıer 37,04 0,93 -5,89 Alarko GMYO 50,50 5,16 19,60 Alarko Holding 4,62 4,05 136,89 Albaraka Türk 1,32 0,76 8,20 Alcatel Lucent Teletaş 7,41 7,55 28,65 Alkim Kağıt 3,97 -0,25 10,46 Alkim Kimya 25,82 0,00 19,87 Altınyağ 0,43 -2,27 -2,27 Altınyunus Çeşme 3,09 0,98 -0,37 Anadolu Cam 2,94 -0,34 14,63 Anadolu Efes 22,40 0,63 11,59 Anadolu Grubu Holding 15,24 -1,04 50,38 Anadolu Hayat Emek. 5,11 0,39 -10,27 Anadolu Isuzu 9,21 -1,81 49,03 Anadolu Sigorta 4,21 0,48 7,24 Anel Elektrik 1,94 -1,52 19,75 Arçelik 18,40 -0,65 16,53 Arena Bilgisayar 4,23 -1,17 -4,08 Armada Bilgisayar 9,95 -0,10 7,10 Arsan Tekstil 2,35 0,43 45,06 Artı Yatırım Holding 0,79 -2,47 -9,20 Aselsan 18,54 -1,07 -22,59 Aslan Çimento 28,00 -2,44 -0,57 Ata GMYO 4,03 1,26 0,50 Atakule GMYO 1,33 -1,48 1,08 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,94 1,08 9,30 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,97 -0,11 21,23 Avrasya GMYO 1,17 2,63 32,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,29 -1,53 19,44 Avrasya Stratejik GMYF 1.276,20 0,01 2,40 Avrupa Yatırım Holding 2,23 0,00 -8,23 Ayen Enerji 2,24 -0,88 24,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,78 1,71 29,42 Aygaz 10,72 -0,92 7,80 Bagfaş 9,99 -1,09 107,26 Bak Ambalaj 5,99 0,34 27,22 Balatacılar Balatacılık 0,31 0,00 -6,06 Bantaş Ambalaj 1,94 -4,90 54,58 Banvit 14,31 -2,12 32,62 Baştaş Başkent Çimento 1,76 -1,68 -12,87 Batı Çimento 2,66 -3,97 10,37 Batısöke Çimento 1,03 0,00 -5,50 Bera Holding 2,03 -3,33 -1,46 Berkosan Yalıtım 1,89 -3,08 4,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 0,00 5,56 Beyaz Filo 3,36 -0,88 23,08 Beymen Perakende Yat. 8,10 -0,12 105,58 Bilici Yatırım 2,59 -1,52 104,81 Bim Mağazalar 49,40 0,82 15,32 Birko Mensucat 0,30 0,00 0,00 Birlik Mensucat 0,92 0,00 -21,37 Bizim Mağazaları 8,10 -0,98 19,12 Bolu Çimento 2,53 2,02 -18,06 Bomonti Elektrik 2,32 6,91 383,33 Borusan Mannesmann 9,02 0,67 28,68 Borusan Yat. Paz. 34,92 -1,24 -3,61 Bosch Fren Sistemleri 185,50 -0,54 21,42 Bossa 4,65 6,65 10,60 Brisa 5,76 0,17 -9,00 Burçelik 3,72 -0,27 15,89 Burçelik Vana 4,45 -8,25 200,68 Bursa Çimento 4,50 -0,22 2,27 Carrefoursa 3,60 1,98 3,45 Ceo Event Medya 7,37 2,08 Coca Cola İçecek 34,02 0,06 15,07 Cosmos Yat. Holding 1,12 0,00 15,46 Credıtwest Faktorıng 1,37 -0,72 31,73 Çelebi 97,65 -0,91 67,36 Çelik Halat 4,20 -3,89 -22,26 Çemaş Döküm 1,15 -4,17 51,32 Çemtaş 5,09 -1,93 -14,65 Çimbeton 28,54 -0,76 -0,21 Çimentaş 11,54 -1,62 -9,13 Çimsa 7,16 0,85 -5,17 Çuhadaroğlu Metal 2,25 -0,88 26,40 Dagi Giyim 1,65 -2,94 33,06 Dagi Yatırım Holding 1,50 -1,96 48,51 Dardanel 1,49 -5,10 35,45 Datagate Bilgisayar 5,61 0,36 31,07 Demısaş Döküm 2,35 0,43 2,28 Denge Holding 1,73 0,00 49,14 Deniz GMYO 3,48 -1,69 14,47 Denizbank 20,90 0,00 9,42 Denizli Cam 5,68 -2,07 9,06 Derimod 12,90 -0,62 48,79 Derlüks Deri 2,03 -2,87 Desa Deri 2,43 -0,82 40,46 Despec Bilgisayar 2,90 -1,69 6,17 Deva Holding 7,20 3,45 118,84 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 1,14 14,10 Ditaş Doğan 5,38 -0,55 5,10 DO-CO 528,50 1,44 11,52 Doğan Burda 3,17 -0,63 5,32 Doğan Holding 1,41 -0,70 51,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 -1,92 -16,39 Doğusan 1,53 -1,92 -29,32 Doğuş GMYO 2,59 1,97 22,75 Doğuş Otomotiv 6,24 -0,95 43,78 Döktaş Dökümcülük 26,56 1,61 225,89 Duran Doğan Basım 9,96 -2,64 95,29 Dyo Boya 3,68 -1,87 26,90 Eczacıbaşı İlaç 2,92 2,46 20,39 Eczacıbaşı Yatırım 7,68 3,50 19,96 Edip Gayrimenkul 0,89 -4,30 15,58 Ege Endüstri 454,60 -2,36 46,11 Ege Gübre 34,70 0,00 67,74 Ege Profil 9,15 -0,97 8,96 Ege Seramik 2,92 -1,68 -1,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00 Egeplast 5,38 -1,28 40,10 Ekiz Kimya 0,44 2,33 33,33 Emek Elektrik 1,18 -1,67 20,41 Eminiş Ambalaj 0,96 1,05 -17,95 Emlak Konut GMYO 1,31 0,00 -10,07 Enerjisa Enerji 5,90 -1,99 25,31 Enka İnşaat 5,62 0,36 26,46 Erbosan 18,93 1,12 24,50 Ereğli Demir Çelik 6,53 -3,69 7,02 Ersu Gıda 1,24 0,00 34,78 Escort Teknoloji 0,84 -5,62 10,53 Etiler Gıda 3,69 -0,54 73,24 Euro Kapital Yat. Ort. 1,23 -2,38 74,72 Euro Trend Yat. Ort. 0,85 0,00 33,87 Euro Yat. Ort. 0,87 -1,14 38,84 Euro Yatırım Holding 1,26 -0,79 129,09 Fenerbahçe Futbol 13,12 5,72 89,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,98 -1,32 12,03 F-M İzmit Piston 17,65 -2,16 14,82 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,16 2,27 105,33 Ford Otosan 57,95 -0,86 21,98 Formet Çelik Kapı 6,12 0,82 381,89 Frigo Pak Gıda 8,10 -2,17 376,47 Galatasaray Sportif 1,61 -3,01 29,84 Garanti Bankası 9,33 0,65 17,21 Garanti Faktoring 3,57 0,56 80,30 Garanti Yat. Ort. 0,78 -2,50 6,50 Gedik Y. Men. Değ. 4,09 -1,45 33,95 Gedik Yatırım Holding 3,95 -1,25 68,09 Gediz Ambalaj 6,02 -0,33 48,85 Gentaş 1,38 -2,13 0,54 Gersan Elektrik 2,17 -1,81 -11,08 Global Men. Değ. 0,80 -2,44 70,21 Global Yat. Holding 3,83 0,00 28,09 Good-Year 2,73 0,74 -17,73 Göltaş Çimento 12,24 -0,89 -0,04 Gözde Girişim 3,53 3,52 32,21 GSD Denizcilik 1,61 -0,62 40,00 GSD Holding 0,90 -1,10 12,50 Gübre Fabrik. 4,99 1,63 68,58 Güler Yat. Holding 1,27 -3,79 18,69 Güneş Sigorta 1,53 0,66 9,12 Halk GMYO 0,93 0,00 44,56 Halk Sigorta 0,96 0,00 8,78 Hatay Tekstil 4,01 -0,99 16,29 Hedef Girişim 1,55 -2,52 33,62 Hektaş 15,72 0,06 69,58 HUB Girişim 3,65 -1,62 94,15 Hürriyet Gzt. 0,77 -2,53 -17,20 ICBC Turkey Bank 3,66 0,83 -25,76 İdealist Danışmanlık 4,04 -2,18 -30,88 İdealist GMYO 2,93 1,38 79,75 İhlas Ev Aletleri 1,49 4,20 356,18 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,00 -5,27 İhlas Gazetecilik 2,49 0,81 308,20 İhlas Holding 0,50 2,04 56,25 İhlas Yayın Holding 0,61 -1,61 84,85 İndeks Bilgisayar 7,54 1,48 35,40 Info Yatırım 5,09 1,80 394,17 İntema 7,12 -1,39 18,73 İpek Doğal Enerji 6,40 3,06 19,18 İskenderun Demir Çelik 5,87 -2,17 25,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)