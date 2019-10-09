Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,52 -1,94 -22,05 Acıpayam Selüloz 4,66 -4,70 45,86 Adana Çimento (A) 5,74 -6,36 20,68 Adana Çimento (B) 4,19 -4,56 29,90 Adana Çimento (C) 1,48 -3,90 20,22 Adel Kalemcilik 11,33 -2,58 10,29 Adese Alışveriş Ticaret 1,94 -4,90 -17,09 Afyon Çimento 4,20 -3,45 -8,50 Ak Enerji 0,58 -1,69 -7,94 Akbank 7,47 -3,49 26,94 Akçansa 6,50 -2,40 -0,64 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 -1,49 -34,33 Akfen GMYO 2,23 -0,89 35,15 Akın Tekstil 9,36 0,21 3,25 Akiş GMYO 2,64 0,76 15,84 Akmerkez GMYO 20,50 -0,19 38,68 Aksa 9,40 -0,53 41,68 Aksa Enerji 2,52 -3,08 -5,97 Aksigorta 4,99 -0,99 58,95 Aksu Enerji 8,55 -0,58 10,75 Alarko Carrıer 36,40 -1,52 -7,52 Alarko GMYO 51,00 -2,39 20,78 Alarko Holding 5,13 -0,77 163,04 Albaraka Türk 1,27 -3,05 4,10 Alcatel Lucent Teletaş 7,74 -3,73 34,38 Alkim Kağıt 4,02 0,00 11,85 Alkim Kimya 24,70 -1,20 14,67 Altınyağ 0,43 0,00 -2,27 Altınyunus Çeşme 5,73 12,80 84,76 Anadolu Cam 3,17 -1,55 23,60 Anadolu Efes 20,08 -1,08 0,03 Anadolu Grubu Holding 13,92 -2,32 37,35 Anadolu Hayat Emek. 5,24 0,19 -7,98 Anadolu Isuzu 8,39 -5,94 35,76 Anadolu Sigorta 4,19 0,00 6,73 Anel Elektrik 1,89 -1,56 16,67 Arçelik 18,02 -1,58 14,12 Arena Bilgisayar 4,60 -3,97 4,31 Armada Bilgisayar 10,22 -5,46 10,01 Arsan Tekstil 2,27 -4,62 40,12 Artı Yatırım Holding 0,77 -2,53 -11,49 Aselsan 18,28 -2,35 -23,68 Aslan Çimento 27,08 -4,04 -3,84 Ata GMYO 3,94 0,25 -1,75 Atakule GMYO 1,25 -3,85 -5,00 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,94 -1,05 9,30 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,75 1,90 45,29 Avrasya GMYO 1,12 0,00 27,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,33 -4,32 23,15 Avrasya Stratejik GMYF 1.277,60 0,01 2,51 Avrupa Yatırım Holding 2,01 -1,47 -17,28 Ayen Enerji 2,09 -4,13 16,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 -0,56 30,15 Aygaz 11,18 -3,62 12,43 Bagfaş 9,89 -2,47 105,19 Bak Ambalaj 5,42 -5,08 15,12 Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 0,00 Bantaş Ambalaj 1,71 -7,07 36,25 Banvit 12,70 -5,58 17,70 Baştaş Başkent Çimento 1,84 -6,60 -8,91 Batı Çimento 2,65 -2,57 9,96 Batısöke Çimento 0,97 -3,00 -11,01 Bera Holding 2,10 -7,08 1,94 Berkosan Yalıtım 1,82 -2,15 0,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,59 -2,45 -1,85 Beyaz Filo 3,20 -2,44 17,22 Beymen Perakende Yat. 15,50 -0,19 293,40 Bilici Yatırım 2,68 -0,74 111,93 Bim Mağazalar 48,00 0,17 12,06 Birko Mensucat 0,29 3,57 -3,33 Birlik Mensucat 0,88 -3,30 -24,79 Bizim Mağazaları 9,70 1,25 42,65 Bolu Çimento 2,61 -2,97 -15,47 Bomonti Elektrik 2,08 -1,42 333,33 Borusan Mannesmann 8,82 -2,00 25,83 Borusan Yat. Paz. 34,50 -1,15 -4,77 Bosch Fren Sistemleri 213,30 0,00 39,62 Bossa 4,54 -2,78 7,99 Brisa 5,76 -1,37 -9,00 Burçelik 3,72 -4,37 15,89 Burçelik Vana 4,35 -1,14 193,92 Bursa Çimento 4,70 -2,69 6,82 Carrefoursa 3,30 -3,51 -5,17 Ceo Event Medya 7,49 -0,66 Coca Cola İçecek 33,00 -1,79 11,62 Cosmos Yat. Holding 1,19 -0,83 22,68 Credıtwest Faktorıng 1,63 0,62 56,73 Çelebi 98,85 -0,05 69,42 Çelik Halat 4,54 -1,94 -15,97 Çemaş Döküm 1,05 -6,25 38,16 Çemtaş 5,41 -3,74 -9,29 Çimbeton 29,08 -0,27 1,68 Çimentaş 11,25 -0,53 -11,42 Çimsa 7,29 -0,82 -3,44 Çuhadaroğlu Metal 2,35 -2,49 32,02 Dagi Giyim 1,74 -2,79 40,32 Dagi Yatırım Holding 1,47 -3,92 45,54 Dardanel 1,29 -5,84 17,27 Datagate Bilgisayar 5,78 -3,34 35,05 Demısaş Döküm 2,42 -3,59 5,33 Denge Holding 1,72 -1,15 48,28 Deniz GMYO 3,42 -0,58 12,50 Denizbank 20,96 -0,66 9,74 Denizli Cam 5,62 -2,26 7,91 Derimod 3,67 0,27 30,64 Derlüks Deri 2,04 -2,39 Desa Deri 2,34 -0,43 35,26 Despec Bilgisayar 3,14 -1,57 14,95 Deva Holding 6,42 -2,28 95,14 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 1,14 14,10 Ditaş Doğan 6,58 -1,64 28,54 DO-CO 515,50 -0,29 8,77 Doğan Burda 3,12 -1,89 3,65 Doğan Holding 1,59 -2,45 70,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -2,91 -18,03 Doğusan 1,39 -6,71 -35,78 Doğuş GMYO 2,70 -3,57 27,96 Doğuş Otomotiv 7,46 -2,48 71,89 Döktaş Dökümcülük 29,12 -2,08 257,30 Duran Doğan Basım 10,80 2,86 111,76 Dyo Boya 3,56 -2,73 22,76 Eczacıbaşı İlaç 3,03 -2,88 24,92 Eczacıbaşı Yatırım 7,95 -2,57 24,17 Edip Gayrimenkul 0,93 1,09 20,78 Ege Endüstri 495,00 0,41 59,09 Ege Gübre 37,10 -0,43 79,34 Ege Profil 9,09 -0,66 8,25 Ege Seramik 2,88 -2,37 -2,74 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 -3,33 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 5,61 -1,58 46,09 Ekiz Kimya 0,42 -2,33 27,27 Emek Elektrik 1,15 -4,96 17,35 Eminiş Ambalaj 1,03 -1,90 -11,97 Emlak Konut GMYO 1,27 -3,05 -12,82 Enerjisa Enerji 6,27 0,32 33,16 Enka İnşaat 5,75 -1,71 29,38 Erbosan 19,68 -2,48 29,44 Ereğli Demir Çelik 6,55 -1,21 7,35 Ersu Gıda 1,29 -0,77 40,22 Escort Teknoloji 0,78 -4,88 2,63 Etiler Gıda 3,50 1,74 64,32 Euro Kapital Yat. Ort. 1,18 -2,48 67,62 Euro Trend Yat. Ort. 0,85 0,00 33,87 Euro Yat. Ort. 0,86 0,00 37,25 Euro Yatırım Holding 1,20 -2,44 118,18 Fenerbahçe Futbol 11,09 -8,04 60,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,94 -1,01 10,53 F-M İzmit Piston 20,08 0,90 30,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,93 -4,87 90,38 Ford Otosan 59,75 -1,65 25,77 Formet Çelik Kapı 5,57 -0,36 338,58 Frigo Pak Gıda 7,90 -1,13 364,71 Galatasaray Sportif 1,53 -0,65 23,39 Garanti Bankası 9,37 -2,70 17,71 Garanti Faktoring 3,35 -5,10 69,19 Garanti Yat. Ort. 0,92 1,10 25,62 Gedik Y. Men. Değ. 4,15 -1,19 35,92 Gedik Yatırım Holding 4,48 0,00 90,64 Gediz Ambalaj 5,42 -1,99 34,02 Gentaş 1,40 -2,78 1,99 Gersan Elektrik 2,11 -3,21 -13,54 Global Men. Değ. 0,93 -5,10 97,87 Global Yat. Holding 3,79 -1,30 26,76 Good-Year 2,66 -3,62 -19,84 Göltaş Çimento 12,57 -3,01 2,66 Gözde Girişim 3,45 1,17 29,21 GSD Denizcilik 1,57 0,00 36,52 GSD Holding 0,88 -2,22 10,00 Gübre Fabrik. 5,28 2,33 78,38 Güler Yat. Holding 1,57 10,56 46,73 Güneş Sigorta 1,70 -2,30 21,24 Halk GMYO 0,93 -3,12 44,56 Halk Sigorta 1,61 -3,01 82,43 Hatay Tekstil 3,92 -0,51 13,68 Hedef Girişim 1,58 -1,25 36,21 Hektaş 14,92 -0,33 60,95 HUB Girişim 5,70 0,53 203,19 Hürriyet Gzt. 0,75 -3,85 -19,35 ICBC Turkey Bank 3,98 -3,16 -19,27 İdealist Danışmanlık 3,75 -3,85 -35,84 İdealist GMYO 2,65 -4,33 62,58 İhlas Ev Aletleri 1,51 0,67 362,30 İhlas Gayrimenkul 0,86 -2,27 -8,47 İhlas Gazetecilik 2,38 0,42 290,16 İhlas Holding 0,51 -5,56 59,38 İhlas Yayın Holding 0,83 -5,68 151,52 İndeks Bilgisayar 7,49 -3,97 34,50 Info Yatırım 4,80 0,00 366,02 İntema 6,74 -3,44 12,39 İpek Doğal Enerji 6,57 -2,52 22,35 İskenderun Demir Çelik 5,88 -2,49 25,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)