Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,79 -6,28 -3,76
Acıpayam Selüloz 6,16 -5,38 -3,30
Adana Çimento (A) 9,52 -1,65 -1,96
Adana Çimento (B) 6,78 -3,28 -4,91
Adana Çimento (C) 2,08 -4,59 -6,73
Adel Kalemcilik 14,78 -5,86 -5,86
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -5,61 -3,65
Afyon Çimento 6,09 -3,94 -3,03
Ak Enerji 1,01 -7,34 -7,34
Akbank 7,94 -2,93 -2,10
Akçansa 9,40 -6,75 -6,37
Akdenız Güvenlık Hız. 1,94 -4,43 -8,06
Akfen GMYO 4,18 2,96 3,21
Akın Tekstil 13,77 -3,10 -0,15
Akiş GMYO 3,86 -5,62 -4,46
Akmerkez GMYO 23,36 -1,93 -1,35
Aksa 13,37 -2,27 -2,41
Aksa Enerji 3,80 -2,81 0,00
Aksigorta 6,22 -1,43 2,13
Aksu Enerji 15,03 0,00 1,08
Alarko Carrıer 58,15 -5,37 -3,08
Alarko GMYO 84,90 -7,36 -7,52
Alarko Holding 5,84 -2,18 -1,85
Albaraka Türk 1,54 0,00 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 11,79 -3,28 -2,08
Alkim Kağıt 5,43 -3,38 -2,69
Alkim Kimya 37,80 -0,94 -1,36
Altınyağ 0,41 0,00 0,00
Altınyunus Çeşme 10,10 -1,37 1,10
Anadolu Cam 4,25 -2,75 -2,52
Anadolu Efes 23,08 0,09 0,00
Anadolu Grubu Holding 17,04 -3,24 -3,13
Anadolu Hayat Emek. 6,84 -0,44 0,00
Anadolu Isuzu 11,59 -5,23 -4,77
Anadolu Sigorta 4,45 -0,22 1,14
Anel Elektrik 3,06 -4,97 -4,67
Arçelik 21,18 0,38 1,63
Arena Bilgisayar 9,31 12,44 23,64
Armada Bilgisayar 15,70 -4,33 -4,21
Arsan Tekstil 3,49 -2,79 -2,51
Artı Yatırım Holding 0,89 9,88 9,88
Aselsan 21,78 0,83 4,01
Aslan Çimento 36,70 -7,51 -8,16
Ata GMYO 4,54 0,00 0,22
Atakule GMYO 1,81 -6,22 -5,73
Atlantis Yatırım Holding 0,97 0,00 -3,00
Atlas Yat. Ort. 1,41 -4,08 -2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,95 -0,50 0,07
Avrasya GMYO 1,47 -5,77 -2,65
Avrasya Petrol ve Tur. 1,79 -2,19 -1,65
Avrasya Stratejik GMYF 1.286,10 0,01 0,02
Avrupa Yatırım Holding 1,51 -1,95 -1,95
Ayen Enerji 3,37 -4,80 -2,88
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,05 -8,07 -6,39
Aygaz 12,82 -0,62 -0,16
Bagfaş 16,67 -3,25 -0,89
Bak Ambalaj 6,85 -7,56 -6,80
Balatacılar Balatacılık 1,49 9,56 20,16
Bantaş Ambalaj 2,39 -7,36 -5,16
Banvit 17,84 -4,45 -3,93
Baştaş Başkent Çimento 2,51 -1,95 -3,09
Batı Çimento 3,98 19,88 20,24
Batısöke Çimento 1,36 0,74 3,82
Bera Holding 3,67 -4,43 -4,68
Berkosan Yalıtım 2,59 -5,82 -5,47
Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 -3,92 0,00
Beyaz Filo 3,09 -1,90 -2,22
Bilici Yatırım 4,62 3,12 5,72
Bim Mağazalar 47,44 2,02 1,67
Birko Mensucat 0,29 -6,45 -6,45
Birlik Mensucat 1,13 -5,04 -0,88
Bizim Mağazaları 10,92 -4,04 -2,24
Bolu Çimento 4,47 -3,04 -4,89
Bomonti Elektrik 1,26 -1,56 -1,56
Borusan Mannesmann 11,15 -4,46 -2,62
Borusan Yat. Paz. 57,65 -5,49 -6,79
Bosch Fren Sistemleri 281,70 -4,38 -2,83
Bossa 7,72 -5,51 -4,22
Brisa 9,33 -2,10 -1,89
Burçelik 5,59 -3,79 -3,79
Burçelik Vana 9,55 2,14 -1,65
Bursa Çimento 6,09 -5,43 -2,25
Carrefoursa 5,31 -6,02 12,74
Ceo Event Medya 8,18 -1,80 -0,73
Coca Cola İçecek 37,70 -2,38 -2,58
Cosmos Yat. Holding 1,99 -2,93 -2,45
Credıtwest Faktorıng 3,04 2,36 5,56
Çelebi 100,40 -4,65 -1,67
Çelik Halat 6,30 -3,52 -3,08
Çemaş Döküm 1,46 -6,41 -3,95
Çemtaş 8,22 -3,52 -0,72
Çimbeton 41,18 -4,19 -0,19
Çimentaş 14,28 -5,62 -4,80
Çimsa 9,08 -2,47 0,00
Çuhadaroğlu Metal 3,03 -6,19 -5,02
Dagi Giyim 2,49 -5,68 -0,40
Dagi Yatırım Holding 2,19 -5,19 -3,10
Dardanel 4,04 -2,88 6,60
Datagate Bilgisayar 7,96 -2,33 1,92
Demısaş Döküm 3,35 -4,83 -3,74
Denge Holding 1,35 -1,46 -1,46
Deniz GMYO 5,17 -2,45 2,38
Denizli Cam 8,17 -5,00 -2,04
Derimod 6,97 -3,33 -2,38
Derlüks Deri 3,81 -5,69 -6,62
Desa Deri 4,26 -5,33 -6,17
Despec Bilgisayar 4,18 -2,56 -1,42
Deva Holding 8,78 -2,77 -2,34
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -3,75 -1,28
Ditaş Doğan 9,12 -6,37 -4,60
DO-CO 568,00 -0,89 0,71
Doğan Burda 5,66 -4,87 -6,75
Doğan Holding 1,84 -3,16 0,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,68 -2,33 1,82
Doğusan 2,01 -5,19 -3,37
Doğuş GMYO 4,37 -4,79 -3,53
Doğuş Otomotiv 9,10 -4,81 -4,41
Döktaş Dökümcülük 52,00 -5,63 -3,61
Duran Doğan Basım 16,13 0,88 14,89
Dyo Boya 4,92 -6,29 0,41
Eczacıbaşı İlaç 3,67 -2,13 -1,08
Eczacıbaşı Yatırım 10,00 -1,96 -1,09
Edip Gayrimenkul 1,31 -6,43 -5,76
Ege Endüstri 566,70 -1,75 -2,38
Ege Gübre 47,76 -2,93 -4,10
Ege Profil 11,63 -4,52 -2,84
Ege Seramik 3,71 -1,59 0,00
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -3,45 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 2,78 -5,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 5,00 5,00
Egeplast 12,45 -0,32 -0,40
Ekiz Kimya 0,62 -1,59 1,64
Emek Elektrik 1,52 -5,00 -4,40
Eminiş Ambalaj 1,69 1,20 11,18
Emlak Konut GMYO 1,46 -2,67 0,00
Enerjisa Enerji 7,31 -3,18 -1,08
Enka İnşaat 6,41 -0,31 -0,16
Erbosan 25,40 -2,23 1,68
Ereğli Demir Çelik 8,95 -1,97 -1,00
Ersu Gıda 1,90 -7,77 -8,21
Escort Teknoloji 1,37 -3,52 -1,44
Etiler Gıda 2,38 -4,80 -2,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,63 -1,81 -2,40
Euro Trend Yat. Ort. 1,28 0,79 2,40
Euro Yat. Ort. 1,12 -4,27 -5,08
Euro Yatırım Holding 1,44 -5,26 -4,00
Fenerbahçe Futbol 14,64 -2,27 1,17
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,54 -5,81 -0,66
F-M İzmit Piston 46,56 -1,65 -6,66
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,12 -7,29 -7,41
Ford Otosan 69,00 -1,36 -2,61
Formet Çelik Kapı 3,02 -0,98 0,67
Frigo Pak Gıda 12,08 -4,28 -6,79
Galatasaray Sportif 2,07 -3,72 1,97
Garanti Bankası 10,90 -3,28 -2,15
Garanti Faktoring 3,66 -4,69 -5,43
Garanti Yat. Ort. 1,03 -4,63 -4,63
Gedik Y. Men. Değ. 5,72 1,06 2,14
Gedik Yatırım Holding 7,83 0,38 1,82
Gediz Ambalaj 7,37 3,51 9,02
Gentaş 2,14 -4,89 -2,28
Gersan Elektrik 3,07 -4,95 -3,76
Global Men. Değ. 1,81 -3,21 -3,72
Global Yat. Holding 4,76 -2,26 -2,26
Good-Year 4,14 -4,39 2,22
Göltaş Çimento 16,96 -5,88 -4,67
Gözde Girişim 5,28 2,72 2,72
GSD Denizcilik 2,46 -4,28 -3,91
GSD Holding 1,45 -3,97 -2,68
Gübre Fabrik. 8,76 -4,37 -3,10
Güler Yat. Holding 1,94 -1,02 -4,43
Güneş Sigorta 2,06 -3,29 -5,50
Halk GMYO 1,17 -4,10 -4,10
Halk Sigorta 1,85 -2,63 -6,57
Hatay Tekstil 6,68 -4,30 -2,77
Hedef Girişim 2,60 -1,14 -0,38
Hektaş 8,02 -1,23 0,00
HUB Girişim 14,19 -1,46 2,23
Hürriyet Gzt. 1,14 -2,56 0,00
ICBC Turkey Bank 5,06 -4,71 -3,98
İdealist Danışmanlık 3,22 -2,42 -3,01
İdealist GMYO 2,92 -5,19 -4,58
İhlas Ev Aletleri 2,95 -3,59 -5,75
İhlas Gayrimenkul 1,12 -7,44 -6,67
İhlas Gazetecilik 5,90 -4,84 -13,36
İhlas Holding 0,86 -6,52 -5,49
İhlas Yayın Holding 0,98 -3,92 -3,92
İndeks Bilgisayar 9,47 -2,57 -2,37
Info Yatırım 7,99 -0,12 -10,22
İntema 8,80 -5,38 -4,97
İpek Doğal Enerji 8,89 1,83 15,16
İskenderun Demir Çelik 7,80 -2,01 -2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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