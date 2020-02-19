Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

7 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,32 -2,11 24,73
Acıpayam Selüloz 7,24 -3,47 13,66
Adana Çimento (A) 9,73 -1,32 0,21
Adana Çimento (B) 7,00 -1,13 -1,82
Adana Çimento (C) 2,06 0,98 -7,62
Adel Kalemcilik 15,20 -3,55 -3,18
Adese Alışveriş Ticaret 1,59 4,61 11,32
Afyon Çimento 7,10 -2,20 13,06
Ak Enerji 1,15 -1,71 5,50
Akbank 7,92 -1,74 -2,34
Akçansa 10,15 -2,96 1,10
Akdenız Güvenlık Hız. 2,17 -3,98 2,84
Akfen GMYO 3,98 -2,21 -1,73
Akın Tekstil 14,87 -0,54 7,83
Akiş GMYO 4,25 -3,85 5,20
Akmerkez GMYO 28,44 1,07 20,10
Aksa 7,70 -2,78 -1,64
Aksa Enerji 3,88 -3,48 2,11
Aksigorta 6,57 -0,30 7,88
Aksu Enerji 12,55 -2,79 -15,60
Alarko Carrıer 58,05 -4,13 -3,25
Alarko GMYO 89,10 -1,76 -2,94
Alarko Holding 5,99 -2,28 0,67
Albaraka Türk 1,66 1,84 8,50
Alcatel Lucent Teletaş 22,30 3,05 85,22
Alkim Kağıt 6,66 -2,06 19,35
Alkim Kimya 46,60 -1,85 21,61
Altınyağ 0,68 0,00 65,85
Altınyunus Çeşme 11,90 2,15 19,12
Anadolu Cam 4,04 -1,70 -7,34
Anadolu Efes 24,38 -0,41 5,63
Anadolu Grubu Holding 18,00 -1,64 2,33
Anadolu Hayat Emek. 7,50 -1,96 9,65
Anadolu Isuzu 11,73 -2,66 -3,62
Anadolu Sigorta 4,94 -0,60 12,27
Anel Elektrik 3,07 -2,54 -4,36
Arçelik 19,98 -0,79 -4,13
ARD Bilişim Teknolojileri 14,07 -8,04
Arena Bilgisayar 11,65 -1,02 54,71
Armada Bilgisayar 22,24 -4,14 35,69
Arsan Tekstil 4,88 0,21 36,31
Artı Yatırım Holding 0,95 -1,04 17,28
Aselsan 29,78 2,06 42,22
Aslan Çimento 34,44 -2,71 -13,81
Ata GMYO 3,86 -1,03 -14,79
Atakule GMYO 2,10 -1,87 9,38
Atlantis Yatırım Holding 1,41 3,68 41,00
Atlas Yat. Ort. 1,71 0,00 18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,88 0,47 6,74
Avrasya GMYO 1,95 -2,50 29,14
Avrasya Petrol ve Tur. 2,10 -2,78 15,38
Avrasya Stratejik GMYF 1.317,90 2,49
Avrupa Yatırım Holding 1,51 0,00 -1,95
Ayen Enerji 3,80 -2,56 9,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,68 0,00 22,37
Aygaz 12,84 0,31 0,00
Bagfaş 17,74 -1,44 5,47
Bak Ambalaj 7,10 -1,93 -3,40
Balatacılar Balatacılık 1,69 -0,59 36,29
Bantaş Ambalaj 3,43 -5,77 36,11
Banvit 19,95 -0,45 7,43
Baştaş Başkent Çimento 3,55 -4,31 37,07
Batı Çimento 3,70 -2,63 11,78
Batısöke Çimento 1,52 0,00 16,03
Bera Holding 4,03 -3,36 4,68
Berkosan Yalıtım 3,24 -1,22 18,25
Beşiktaş Futbol Yat. 3,52 19,73 43,67
Beyaz Filo 3,99 -0,50 26,27
Bilici Yatırım 6,93 1,61 58,58
Bim Mağazalar 47,76 0,63 2,36
Birko Mensucat 0,40 8,11 29,03
Birlik Mensucat 1,46 -2,67 28,07
Bizim Mağazaları 9,77 -1,91 -12,53
Bolu Çimento 4,43 -2,64 -5,74
Bomonti Elektrik 1,44 -4,00 12,50
Borusan Mannesmann 11,55 -2,12 0,87
Borusan Yat. Paz. 62,35 -2,50 0,81
Bosch Fren Sistemleri 281,50 -3,26 -2,90
Bossa 10,94 -9,96 35,73
Brisa 9,72 -0,61 2,21
Burçelik 7,19 -6,14 23,75
Burçelik Vana 16,70 -1,71 71,99
Bursa Çimento 4,22 -2,99 5,41
Carrefoursa 6,88 -3,37 46,07
Ceo Event Medya 7,45 -2,49 -9,59
Coca Cola İçecek 47,40 3,72 22,48
Cosmos Yat. Holding 2,40 -0,83 17,65
Credıtwest Faktorıng 2,44 -4,69 -15,28
Çelebi 93,30 -1,74 -8,62
Çelik Halat 9,62 -3,80 48,00
Çemaş Döküm 1,32 2,33 5,30
Çemtaş 7,60 -1,43 -8,21
Çimbeton 44,76 -5,49 8,48
Çimentaş 15,39 -4,59 2,60
Çimsa 9,67 -0,21 6,50
Çuhadaroğlu Metal 3,62 -2,16 13,48
Dagi Giyim 3,29 -4,91 31,60
Dagi Yatırım Holding 3,46 -4,68 53,10
Dardanel 5,38 -4,78 41,95
Datagate Bilgisayar 8,90 -2,63 13,96
Demısaş Döküm 3,81 -0,26 9,48
Denge Holding 1,36 -1,45 -0,73
Deniz GMYO 5,20 0,78 2,97
Denizli Cam 8,35 -2,68 0,12
Derimod 9,03 -3,22 26,47
Derlüks Deri 3,85 -2,78 -5,64
Desa Deri 5,62 -3,93 23,79
Despec Bilgisayar 5,52 -3,83 30,19
Deva Holding 10,99 0,46 22,25
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -5,13
Ditaş Doğan 12,10 -1,55 26,57
DO-CO 623,80 -0,11 10,60
Doğan Burda 5,21 -3,87 -14,17
Doğan Holding 1,98 -1,00 7,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,25 3,21 36,36
Doğusan 2,44 -2,01 17,31
Doğuş GMYO 6,15 -2,07 35,76
Doğuş Otomotiv 11,28 -1,48 18,49
Döktaş Dökümcülük 44,34 -7,62 -17,81
Duran Doğan Basım 18,92 -2,17 34,76
Dyo Boya 6,18 -0,64 26,12
Eczacıbaşı İlaç 4,25 -1,62 14,56
Eczacıbaşı Yatırım 12,66 -1,78 25,22
Edip Gayrimenkul 2,39 2,58 71,94
Ege Endüstri 703,00 2,55 21,10
Ege Gübre 51,95 -2,26 4,32
Ege Profil 15,06 -0,92 25,81
Ege Seramik 5,00 0,40 34,77
Egeli & Co Tarım Girişim 0,37 -7,50 15,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,62 0,00 58,97
Egeli&Co Yatırım Holding 0,38 -5,00 90,00
Egeplast 15,10 -3,21 20,80
Ekiz Kimya 1,16 2,65 90,16
Emek Elektrik 2,11 -0,47 32,70
Eminiş Ambalaj 2,40 -9,77 57,89
Emlak Konut GMYO 1,62 -0,61 10,96
Enerjisa Enerji 8,56 1,90 15,83
Enka İnşaat 6,83 0,59 6,39
Erbosan 22,90 -3,62 -8,33
Ereğli Demir Çelik 8,78 -1,57 -2,88
Ersu Gıda 3,41 4,92 64,73
Escort Teknoloji 3,19 -7,27 129,50
Etiler Gıda 2,16 -0,46 -11,84
Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 -2,62 11,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,37 -2,14 9,60
Euro Yat. Ort. 1,42 -3,40 20,34
Euro Yatırım Holding 1,63 -1,81 8,67
Fenerbahçe Futbol 19,44 20,00 34,35
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,72 0,64 3,28
F-M İzmit Piston 48,90 -3,65 -1,96
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,53 -6,37 10,92
Ford Otosan 81,15 3,77 14,54
Formet Çelik Kapı 2,30 0,00 -23,33
Frigo Pak Gıda 11,87 2,86 -8,41
Galatasaray Sportif 3,90 10,17 92,12
Garanti Bankası 11,44 -1,55 2,69
Garanti Faktoring 4,63 -2,94 19,64
Garanti Yat. Ort. 1,86 8,77 72,22
Gedik Y. Men. Değ. 13,30 7,26 137,50
Gedik Yatırım Holding 25,52 -5,13 231,86
Gediz Ambalaj 8,27 -0,60 22,34
Gentaş 2,68 1,52 22,37
Gersan Elektrik 3,60 0,28 12,85
Global Men. Değ. 2,74 -3,18 45,74
Global Yat. Holding 4,67 -2,71 -4,11
Good-Year 4,85 -2,02 19,75
Göltaş Çimento 16,50 -1,49 -7,25
Gözde Girişim 4,51 -3,22 -12,26
GSD Denizcilik 2,99 -2,92 16,80
GSD Holding 1,74 -1,69 16,78
Gübre Fabrik. 17,83 -2,89 97,23
Güler Yat. Holding 2,05 -12,39 0,99
Güneş Sigorta 2,81 -2,77 28,90
Halk GMYO 1,56 -0,64 27,87
Halk Sigorta 2,83 2,91 42,93
Hatay Tekstil 8,56 2,64 24,60
Hedef Girişim 2,84 -3,40 8,81
Hektaş 10,50 -2,69 30,92
HUB Girişim 32,68 -8,72 135,45
Hürriyet Gzt. 1,20 0,00 5,26
ICBC Turkey Bank 5,31 -2,75 0,76
İdealist Danışmanlık 3,21 -0,62 -3,31
İdealist GMYO 3,74 1,63 22,22
İhlas Ev Aletleri 3,12 0,97 -0,32
İhlas Gayrimenkul 1,30 -1,52 8,33
İhlas Gazetecilik 4,18 -1,42 -38,62
İhlas Holding 0,86 -2,27 -5,49
İhlas Yayın Holding 1,25 -2,34 22,55
İndeks Bilgisayar 12,15 -3,49 25,26
Info Yatırım 9,00 0,00 1,12
İntema 10,80 -2,09 16,63
İpek Doğal Enerji 9,73 1,14 26,04
İskenderun Demir Çelik 7,40 -1,46 -7,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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