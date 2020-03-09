Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,01 -7,37 8,06
Acıpayam Selüloz 5,79 -9,25 -9,11
Adana Çimento (A) 8,30 -6,32 -14,52
Adana Çimento (B) 6,65 3,10 -6,73
Adana Çimento (C) 1,98 -0,50 -11,21
Adel Kalemcilik 12,35 -8,38 -21,34
Adese Alışveriş Ticaret 1,40 -7,89 -1,98
Afyon Çimento 5,70 -10,24 -9,24
Ak Enerji 0,94 -8,74 -13,76
Akbank 6,94 -4,80 -14,43
Akçansa 8,02 -11,67 -20,12
Akdenız Güvenlık Hız. 1,74 -10,31 -17,54
Akfen GMYO 3,26 -12,13 -19,51
Akın Tekstil 11,90 -10,53 -13,71
Akiş GMYO 3,52 -8,33 -12,87
Akmerkez GMYO 24,28 -2,65 2,53
Aksa 7,00 -8,50 -10,58
Aksa Enerji 3,74 -6,27 -1,58
Aksigorta 6,31 -4,54 3,61
Aksu Enerji 9,40 -8,29 -36,79
Alarko Carrıer 45,02 -11,38 -24,97
Alarko GMYO 11,92 -13,81 -21,49
Alarko Holding 4,70 -9,62 -21,01
Albaraka Türk 1,28 -7,91 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 21,02 -7,48 74,58
Alkim Kağıt 6,00 -4,00 7,53
Alkim Kimya 49,80 -3,21 29,96
Altınyağ 0,67 -5,63 63,41
Altınyunus Çeşme 8,49 -14,93 -15,02
Anadolu Cam 3,39 -9,12 -22,25
Anadolu Efes 21,20 -8,62 -8,15
Anadolu Grubu Holding 14,93 -10,44 -15,12
Anadolu Hayat Emek. 7,46 -0,53 9,06
Anadolu Isuzu 10,42 -9,39 -14,38
Anadolu Sigorta 4,98 0,00 13,18
Anel Elektrik 2,86 -5,61 -10,90
Arçelik 16,96 -5,46 -18,62
ARD Bilişim Teknolojileri 15,02 -2,72
Arena Bilgisayar 9,51 -13,07 26,29
Armada Bilgisayar 19,09 -14,39 16,47
Arsan Tekstil 4,10 -17,67 14,53
Artı Yatırım Holding 0,82 -3,53 1,23
Aselsan 27,76 -6,97 32,57
Aslan Çimento 35,10 -1,29 -12,16
Ata GMYO 3,70 -4,15 -18,32
Atakule GMYO 1,62 -11,96 -15,62
Atlantis Yatırım Holding 1,30 -3,70 30,00
Atlas Yat. Ort. 1,47 -10,91 2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -4,48 4,02
Avrasya GMYO 1,81 -4,23 19,87
Avrasya Petrol ve Tur. 1,65 -10,81 -9,34
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,30 0,01 2,60
Avrupa Yatırım Holding 1,30 -5,80 -15,58
Ayen Enerji 3,01 -11,99 -13,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,38 -7,39 8,68
Aygaz 10,55 -9,29 -17,83
Bagfaş 12,00 -11,11 -28,66
Bak Ambalaj 5,90 -5,60 -19,73
Balatacılar Balatacılık 2,89 -2,69 133,06
Bantaş Ambalaj 2,34 -13,33 -7,14
Banvit 17,30 -2,81 -6,84
Baştaş Başkent Çimento 2,84 -1,39 9,65
Batı Çimento 2,91 -13,65 -12,08
Batısöke Çimento 1,10 -11,29 -16,03
Bera Holding 3,18 -10,42 -17,40
Berkosan Yalıtım 4,07 14,97 48,54
Beşiktaş Futbol Yat. 2,36 -9,92 -3,67
Beyaz Filo 3,33 -4,03 5,38
Bilici Yatırım 7,41 -5,84 69,57
Bim Mağazalar 51,75 -1,99 10,91
Birko Mensucat 0,32 -8,57 3,23
Birlik Mensucat 1,08 -12,20 -5,26
Bizim Mağazaları 8,06 -7,78 -27,84
Bolu Çimento 3,89 -5,81 -17,23
Bomonti Elektrik 1,30 -4,41 1,56
Borusan Mannesmann 8,75 -11,62 -23,58
Borusan Yat. Paz. 59,90 -7,99 -3,15
Bosch Fren Sistemleri 224,30 -8,22 -22,63
Bossa 8,42 -10,43 4,47
Brisa 7,79 -8,14 -18,09
Burçelik 6,73 -14,59 15,83
Burçelik Vana 15,70 -3,68 61,69
Bursa Çimento 3,20 -8,83 -20,07
Carrefoursa 5,84 -13,10 23,99
Casa Emtia Petrol 10,15 -3,15 8,09
Ceo Event Medya 6,47 -2,27 -21,48
Coca Cola İçecek 41,68 -3,74 7,70
Cosmos Yat. Holding 2,24 -4,27 9,80
Credıtwest Faktorıng 2,32 -1,28 -19,44
Çelebi 77,70 -7,83 -23,90
Çelik Halat 7,31 -13,59 12,46
Çemaş Döküm 1,09 -9,17 -13,04
Çemtaş 5,71 -7,90 -31,04
Çimbeton 34,10 -8,82 -17,35
Çimentaş 13,00 -7,08 -13,33
Çimsa 8,27 -8,11 -8,92
Çuhadaroğlu Metal 2,82 -7,84 -11,60
Dagi Giyim 2,32 -12,12 -7,20
Dagi Yatırım Holding 2,85 -10,38 26,11
Dardanel 4,90 -6,13 29,29
Datagate Bilgisayar 7,20 -13,25 -7,81
Demısaş Döküm 3,24 -8,99 -6,90
Denge Holding 1,20 -4,00 -12,41
Deniz GMYO 3,88 -13,39 -23,17
Denizli Cam 6,74 -11,66 -19,18
Derimod 6,60 -11,76 -7,56
Derlüks Deri 2,97 -11,87 -27,21
Desa Deri 4,26 -14,29 -6,17
Despec Bilgisayar 4,90 -3,54 15,57
Deva Holding 9,03 -6,23 0,44
Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -2,74 -8,97
Ditaş Doğan 9,91 -14,35 3,66
DO-CO 418,00 -9,50 -25,89
Doğan Burda 3,75 -11,56 -38,22
Doğan Holding 1,59 -7,56 -13,59
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -11,92 3,03
Doğusan 1,85 -7,04 -11,06
Doğuş GMYO 5,89 -2,00 30,02
Doğuş Otomotiv 8,99 -4,56 -5,57
Döktaş Dökümcülük 22,20 -11,27 -29,85
Duran Doğan Basım 15,40 -8,28 9,69
Dyo Boya 4,78 -8,60 -2,45
Eczacıbaşı İlaç 3,62 -5,97 -2,43
Eczacıbaşı Yatırım 9,80 -10,91 -3,07
Edip Gayrimenkul 1,73 -10,82 24,46
Ege Endüstri 580,00 -6,75 -0,09
Ege Gübre 43,12 -7,27 -13,41
Ege Profil 10,76 -12,94 -10,11
Ege Seramik 4,39 -1,13 18,33
Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 -8,33 3,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -7,27 30,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 -9,09 50,00
Egeplast 13,70 -6,48 9,60
Ekiz Kimya 1,17 -5,65 91,80
Emek Elektrik 1,73 -11,28 8,81
Eminiş Ambalaj 2,31 -3,75 51,97
Emlak Konut GMYO 1,35 -6,25 -7,53
Enerjisa Enerji 7,99 -0,62 8,12
Enka İnşaat 6,41 -5,46 -0,16
Erbosan 19,50 -3,85 -21,94
Ereğli Demir Çelik 8,53 -4,16 -5,64
Ersu Gıda 2,73 -12,78 31,88
Escort Teknoloji 2,72 -12,82 95,68
Etiler Gıda 1,99 -3,86 -18,78
Euro Kapital Yat. Ort. 1,35 -11,18 -19,16
Euro Trend Yat. Ort. 1,08 -9,24 -13,60
Euro Yat. Ort. 1,08 -9,24 -8,47
Euro Yatırım Holding 1,36 -6,21 -9,33
Fenerbahçe Futbol 10,03 -13,01 -30,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,35 -12,07 -26,70
F-M İzmit Piston 42,12 -5,56 -15,56
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,70 -11,38 -12,87
Ford Otosan 74,25 -3,70 4,80
Formet Çelik Kapı 2,10 -2,33 -30,00
Frigo Pak Gıda 10,09 -7,85 -22,15
Galatasaray Sportif 3,01 -14,73 48,28
Garanti Bankası 9,18 -8,47 -17,59
Garanti Faktoring 4,05 -13,28 4,65
Garanti Yat. Ort. 1,44 -11,11 33,33
Gedik Y. Men. Değ. 14,98 1,84 167,50
Gedik Yatırım Holding 17,57 -11,08 128,48
Gediz Ambalaj 6,47 -9,00 -4,29
Gentaş 2,19 -5,19 0,00
Gersan Elektrik 2,81 -8,47 -11,91
Global Men. Değ. 2,13 -13,77 13,30
Global Yat. Holding 3,45 -1,43 -29,16
Good-Year 4,15 -8,99 2,47
Göltaş Çimento 12,50 -9,49 -29,74
Gözde Girişim 3,26 -9,19 -36,58
GSD Denizcilik 2,13 -10,50 -16,80
GSD Holding 1,26 -13,10 -15,44
Gübre Fabrik. 17,00 -9,19 88,05
Güler Yat. Holding 1,53 -6,13 -24,63
Güneş Sigorta 2,26 -10,32 3,67
Halk GMYO 1,52 -1,94 24,59
Halk Sigorta 3,35 -6,69 69,19
Hatay Tekstil 7,85 -13,45 14,26
Hedef Girişim 2,00 -10,71 -23,37
Hektaş 8,81 -8,70 9,85
HUB Girişim 23,40 -11,09 149,24
Hürriyet Gzt. 1,20 -4,76 5,26
ICBC Turkey Bank 3,87 -9,37 -26,57
İdealist Danışmanlık 2,83 -6,29 -14,76
İdealist GMYO 2,90 -5,84 -5,23
İhlas Ev Aletleri 3,86 -3,50 23,32
İhlas Gayrimenkul 1,26 -3,08 5,00
İhlas Gazetecilik 3,99 2,31 -41,41
İhlas Holding 0,71 -8,97 -21,98
İhlas Yayın Holding 0,94 -10,48 -7,84
İndeks Bilgisayar 9,43 -8,45 -2,78
Info Yatırım 8,90 12,52 0,00
İntema 9,03 -9,79 -2,48
İpek Doğal Enerji 8,12 -12,59 5,18
İskenderun Demir Çelik 7,14 -2,86 -10,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi
Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'te devreye girecek

Son Dakika Haberleri
01:24 ABD'nin finans regülatörlerinden bankalara Kovid-19 çağrısı
00:26 İtalya'da serbest dolaşım sınırlandırıldı
00:06 New York borsası rekor düşüşle kapandı
00:06 Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi
23:29 İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 01:39:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]