Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,01 -7,37 8,06 Acıpayam Selüloz 5,79 -9,25 -9,11 Adana Çimento (A) 8,30 -6,32 -14,52 Adana Çimento (B) 6,65 3,10 -6,73 Adana Çimento (C) 1,98 -0,50 -11,21 Adel Kalemcilik 12,35 -8,38 -21,34 Adese Alışveriş Ticaret 1,40 -7,89 -1,98 Afyon Çimento 5,70 -10,24 -9,24 Ak Enerji 0,94 -8,74 -13,76 Akbank 6,94 -4,80 -14,43 Akçansa 8,02 -11,67 -20,12 Akdenız Güvenlık Hız. 1,74 -10,31 -17,54 Akfen GMYO 3,26 -12,13 -19,51 Akın Tekstil 11,90 -10,53 -13,71 Akiş GMYO 3,52 -8,33 -12,87 Akmerkez GMYO 24,28 -2,65 2,53 Aksa 7,00 -8,50 -10,58 Aksa Enerji 3,74 -6,27 -1,58 Aksigorta 6,31 -4,54 3,61 Aksu Enerji 9,40 -8,29 -36,79 Alarko Carrıer 45,02 -11,38 -24,97 Alarko GMYO 11,92 -13,81 -21,49 Alarko Holding 4,70 -9,62 -21,01 Albaraka Türk 1,28 -7,91 -16,34 Alcatel Lucent Teletaş 21,02 -7,48 74,58 Alkim Kağıt 6,00 -4,00 7,53 Alkim Kimya 49,80 -3,21 29,96 Altınyağ 0,67 -5,63 63,41 Altınyunus Çeşme 8,49 -14,93 -15,02 Anadolu Cam 3,39 -9,12 -22,25 Anadolu Efes 21,20 -8,62 -8,15 Anadolu Grubu Holding 14,93 -10,44 -15,12 Anadolu Hayat Emek. 7,46 -0,53 9,06 Anadolu Isuzu 10,42 -9,39 -14,38 Anadolu Sigorta 4,98 0,00 13,18 Anel Elektrik 2,86 -5,61 -10,90 Arçelik 16,96 -5,46 -18,62 ARD Bilişim Teknolojileri 15,02 -2,72 Arena Bilgisayar 9,51 -13,07 26,29 Armada Bilgisayar 19,09 -14,39 16,47 Arsan Tekstil 4,10 -17,67 14,53 Artı Yatırım Holding 0,82 -3,53 1,23 Aselsan 27,76 -6,97 32,57 Aslan Çimento 35,10 -1,29 -12,16 Ata GMYO 3,70 -4,15 -18,32 Atakule GMYO 1,62 -11,96 -15,62 Atlantis Yatırım Holding 1,30 -3,70 30,00 Atlas Yat. Ort. 1,47 -10,91 2,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -4,48 4,02 Avrasya GMYO 1,81 -4,23 19,87 Avrasya Petrol ve Tur. 1,65 -10,81 -9,34 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,30 0,01 2,60 Avrupa Yatırım Holding 1,30 -5,80 -15,58 Ayen Enerji 3,01 -11,99 -13,26 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,38 -7,39 8,68 Aygaz 10,55 -9,29 -17,83 Bagfaş 12,00 -11,11 -28,66 Bak Ambalaj 5,90 -5,60 -19,73 Balatacılar Balatacılık 2,89 -2,69 133,06 Bantaş Ambalaj 2,34 -13,33 -7,14 Banvit 17,30 -2,81 -6,84 Baştaş Başkent Çimento 2,84 -1,39 9,65 Batı Çimento 2,91 -13,65 -12,08 Batısöke Çimento 1,10 -11,29 -16,03 Bera Holding 3,18 -10,42 -17,40 Berkosan Yalıtım 4,07 14,97 48,54 Beşiktaş Futbol Yat. 2,36 -9,92 -3,67 Beyaz Filo 3,33 -4,03 5,38 Bilici Yatırım 7,41 -5,84 69,57 Bim Mağazalar 51,75 -1,99 10,91 Birko Mensucat 0,32 -8,57 3,23 Birlik Mensucat 1,08 -12,20 -5,26 Bizim Mağazaları 8,06 -7,78 -27,84 Bolu Çimento 3,89 -5,81 -17,23 Bomonti Elektrik 1,30 -4,41 1,56 Borusan Mannesmann 8,75 -11,62 -23,58 Borusan Yat. Paz. 59,90 -7,99 -3,15 Bosch Fren Sistemleri 224,30 -8,22 -22,63 Bossa 8,42 -10,43 4,47 Brisa 7,79 -8,14 -18,09 Burçelik 6,73 -14,59 15,83 Burçelik Vana 15,70 -3,68 61,69 Bursa Çimento 3,20 -8,83 -20,07 Carrefoursa 5,84 -13,10 23,99 Casa Emtia Petrol 10,15 -3,15 8,09 Ceo Event Medya 6,47 -2,27 -21,48 Coca Cola İçecek 41,68 -3,74 7,70 Cosmos Yat. Holding 2,24 -4,27 9,80 Credıtwest Faktorıng 2,32 -1,28 -19,44 Çelebi 77,70 -7,83 -23,90 Çelik Halat 7,31 -13,59 12,46 Çemaş Döküm 1,09 -9,17 -13,04 Çemtaş 5,71 -7,90 -31,04 Çimbeton 34,10 -8,82 -17,35 Çimentaş 13,00 -7,08 -13,33 Çimsa 8,27 -8,11 -8,92 Çuhadaroğlu Metal 2,82 -7,84 -11,60 Dagi Giyim 2,32 -12,12 -7,20 Dagi Yatırım Holding 2,85 -10,38 26,11 Dardanel 4,90 -6,13 29,29 Datagate Bilgisayar 7,20 -13,25 -7,81 Demısaş Döküm 3,24 -8,99 -6,90 Denge Holding 1,20 -4,00 -12,41 Deniz GMYO 3,88 -13,39 -23,17 Denizli Cam 6,74 -11,66 -19,18 Derimod 6,60 -11,76 -7,56 Derlüks Deri 2,97 -11,87 -27,21 Desa Deri 4,26 -14,29 -6,17 Despec Bilgisayar 4,90 -3,54 15,57 Deva Holding 9,03 -6,23 0,44 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -2,74 -8,97 Ditaş Doğan 9,91 -14,35 3,66 DO-CO 418,00 -9,50 -25,89 Doğan Burda 3,75 -11,56 -38,22 Doğan Holding 1,59 -7,56 -13,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -11,92 3,03 Doğusan 1,85 -7,04 -11,06 Doğuş GMYO 5,89 -2,00 30,02 Doğuş Otomotiv 8,99 -4,56 -5,57 Döktaş Dökümcülük 22,20 -11,27 -29,85 Duran Doğan Basım 15,40 -8,28 9,69 Dyo Boya 4,78 -8,60 -2,45 Eczacıbaşı İlaç 3,62 -5,97 -2,43 Eczacıbaşı Yatırım 9,80 -10,91 -3,07 Edip Gayrimenkul 1,73 -10,82 24,46 Ege Endüstri 580,00 -6,75 -0,09 Ege Gübre 43,12 -7,27 -13,41 Ege Profil 10,76 -12,94 -10,11 Ege Seramik 4,39 -1,13 18,33 Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 -8,33 3,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -7,27 30,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 -9,09 50,00 Egeplast 13,70 -6,48 9,60 Ekiz Kimya 1,17 -5,65 91,80 Emek Elektrik 1,73 -11,28 8,81 Eminiş Ambalaj 2,31 -3,75 51,97 Emlak Konut GMYO 1,35 -6,25 -7,53 Enerjisa Enerji 7,99 -0,62 8,12 Enka İnşaat 6,41 -5,46 -0,16 Erbosan 19,50 -3,85 -21,94 Ereğli Demir Çelik 8,53 -4,16 -5,64 Ersu Gıda 2,73 -12,78 31,88 Escort Teknoloji 2,72 -12,82 95,68 Etiler Gıda 1,99 -3,86 -18,78 Euro Kapital Yat. Ort. 1,35 -11,18 -19,16 Euro Trend Yat. Ort. 1,08 -9,24 -13,60 Euro Yat. Ort. 1,08 -9,24 -8,47 Euro Yatırım Holding 1,36 -6,21 -9,33 Fenerbahçe Futbol 10,03 -13,01 -30,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,35 -12,07 -26,70 F-M İzmit Piston 42,12 -5,56 -15,56 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,70 -11,38 -12,87 Ford Otosan 74,25 -3,70 4,80 Formet Çelik Kapı 2,10 -2,33 -30,00 Frigo Pak Gıda 10,09 -7,85 -22,15 Galatasaray Sportif 3,01 -14,73 48,28 Garanti Bankası 9,18 -8,47 -17,59 Garanti Faktoring 4,05 -13,28 4,65 Garanti Yat. Ort. 1,44 -11,11 33,33 Gedik Y. Men. Değ. 14,98 1,84 167,50 Gedik Yatırım Holding 17,57 -11,08 128,48 Gediz Ambalaj 6,47 -9,00 -4,29 Gentaş 2,19 -5,19 0,00 Gersan Elektrik 2,81 -8,47 -11,91 Global Men. Değ. 2,13 -13,77 13,30 Global Yat. Holding 3,45 -1,43 -29,16 Good-Year 4,15 -8,99 2,47 Göltaş Çimento 12,50 -9,49 -29,74 Gözde Girişim 3,26 -9,19 -36,58 GSD Denizcilik 2,13 -10,50 -16,80 GSD Holding 1,26 -13,10 -15,44 Gübre Fabrik. 17,00 -9,19 88,05 Güler Yat. Holding 1,53 -6,13 -24,63 Güneş Sigorta 2,26 -10,32 3,67 Halk GMYO 1,52 -1,94 24,59 Halk Sigorta 3,35 -6,69 69,19 Hatay Tekstil 7,85 -13,45 14,26 Hedef Girişim 2,00 -10,71 -23,37 Hektaş 8,81 -8,70 9,85 HUB Girişim 23,40 -11,09 149,24 Hürriyet Gzt. 1,20 -4,76 5,26 ICBC Turkey Bank 3,87 -9,37 -26,57 İdealist Danışmanlık 2,83 -6,29 -14,76 İdealist GMYO 2,90 -5,84 -5,23 İhlas Ev Aletleri 3,86 -3,50 23,32 İhlas Gayrimenkul 1,26 -3,08 5,00 İhlas Gazetecilik 3,99 2,31 -41,41 İhlas Holding 0,71 -8,97 -21,98 İhlas Yayın Holding 0,94 -10,48 -7,84 İndeks Bilgisayar 9,43 -8,45 -2,78 Info Yatırım 8,90 12,52 0,00 İntema 9,03 -9,79 -2,48 İpek Doğal Enerji 8,12 -12,59 5,18 İskenderun Demir Çelik 7,14 -2,86 -10,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)