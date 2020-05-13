Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,49
|1,63
|33,87
|Acıpayam Selüloz
|10,07
|9,93
|58,08
|Adana Çimento (A)
|10,05
|-1,86
|3,50
|Adana Çimento (B)
|7,11
|-1,52
|-0,28
|Adana Çimento (C)
|2,00
|0,50
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|11,78
|-1,01
|-24,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,50
|-0,66
|5,02
|Afyon Çimento
|2,76
|0,00
|21,14
|Ak Enerji
|1,03
|-0,96
|-5,50
|Akbank
|5,57
|-0,71
|-31,32
|Akçansa
|7,73
|0,78
|-20,26
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,86
|-1,06
|-11,85
|Akfen GMYO
|3,06
|0,66
|-24,44
|Akın Tekstil
|13,43
|0,60
|-2,61
|Akiş GMYO
|3,39
|1,80
|-16,09
|Akmerkez GMYO
|28,90
|-1,43
|28,99
|Aksa
|6,40
|1,27
|-8,61
|Aksa Enerji
|4,80
|9,84
|26,32
|Aksigorta
|5,82
|-0,68
|7,42
|Aksu Enerji
|9,50
|-1,55
|-36,11
|Alarko Carrıer
|55,40
|1,47
|-7,67
|Alarko GMYO
|14,79
|0,61
|-2,58
|Alarko Holding
|4,63
|0,87
|-22,18
|Albaraka Türk
|1,35
|2,27
|-11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,19
|0,31
|59,39
|Alkim Kağıt
|12,55
|9,99
|131,56
|Alkim Kimya
|17,52
|9,98
|182,49
|Altınyağ
|1,77
|9,94
|331,71
|Altınyunus Çeşme
|25,10
|2,70
|151,25
|Anadolu Cam
|4,08
|-0,73
|-6,42
|Anadolu Efes
|17,30
|0,99
|-25,04
|Anadolu Grubu Holding
|15,93
|-1,06
|-9,44
|Anadolu Hayat Emek.
|6,40
|-0,47
|5,18
|Anadolu Isuzu
|11,32
|-0,44
|-6,98
|Anadolu Sigorta
|5,05
|0,00
|21,58
|Anel Elektrik
|3,53
|2,02
|9,97
|Arçelik
|15,24
|-0,07
|-26,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,08
|0,00
|Arena Bilgisayar
|15,50
|-0,64
|112,77
|Armada Bilgisayar
|22,06
|-0,27
|34,59
|Arsan Tekstil
|4,20
|3,45
|17,32
|Artı Yatırım Holding
|3,53
|9,97
|335,80
|Aselsan
|28,66
|4,52
|36,87
|Aslan Çimento
|37,00
|-0,54
|-7,41
|Ata GMYO
|3,58
|0,56
|-20,97
|Atakule GMYO
|1,59
|-0,63
|-17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,64
|6,49
|64,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|3,52
|2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,71
|1,52
|-5,19
|Avrasya GMYO
|1,84
|2,22
|21,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,04
|0,99
|12,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,50
|0,01
|11,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,93
|9,66
|25,32
|Ayen Enerji
|3,27
|-0,61
|-5,76
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,19
|10,00
|45,66
|Aygaz
|10,17
|-0,29
|-16,27
|Bagfaş
|17,14
|3,38
|1,90
|Bak Ambalaj
|8,39
|-0,83
|14,15
|Balatacılar Balatacılık
|2,94
|9,70
|137,10
|Bantaş Ambalaj
|3,11
|-1,89
|23,41
|Banvit
|24,20
|-1,06
|30,32
|Baştaş Başkent Çimento
|3,38
|0,90
|30,50
|Batı Çimento
|2,79
|-1,06
|-15,71
|Batısöke Çimento
|1,20
|0,84
|-8,40
|Bera Holding
|3,74
|-2,86
|-2,86
|Berkosan Yalıtım
|3,63
|5,22
|32,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,09
|-0,48
|-14,69
|Beyaz Filo
|4,16
|0,00
|31,65
|Bilici Yatırım
|7,19
|0,00
|64,53
|Bim Mağazalar
|52,40
|2,24
|13,40
|Birko Mensucat
|0,58
|9,43
|87,10
|Birlik Mensucat
|1,52
|0,00
|33,33
|Bizim Mağazaları
|12,76
|-1,01
|14,23
|Bolu Çimento
|4,68
|-0,85
|-0,43
|Bomonti Elektrik
|4,15
|-9,98
|224,22
|Borusan Mannesmann
|9,96
|3,43
|-13,01
|Borusan Yat. Paz.
|63,90
|2,82
|6,65
|Bosch Fren Sistemleri
|275,50
|2,34
|-4,27
|Bossa
|9,20
|0,22
|14,14
|Brisa
|8,87
|1,26
|-5,43
|Burçelik
|7,12
|-1,52
|22,55
|Burçelik Vana
|17,25
|-5,12
|77,65
|Bursa Çimento
|3,93
|0,26
|-1,83
|Carrefoursa
|7,60
|-0,52
|61,36
|Casa Emtia Petrol
|16,42
|5,19
|74,87
|Ceo Event Medya
|3,49
|0,00
|-4,70
|Coca Cola İçecek
|36,60
|2,52
|-5,43
|Cosmos Yat. Holding
|3,14
|-3,98
|53,92
|Credıtwest Faktorıng
|2,43
|0,41
|-15,62
|Çelebi
|86,10
|0,00
|-15,67
|Çelik Halat
|10,26
|-2,01
|57,85
|Çemaş Döküm
|1,08
|0,00
|-13,84
|Çemtaş
|7,30
|-1,75
|-10,20
|Çimbeton
|65,00
|9,98
|57,54
|Çimentaş
|23,58
|9,98
|57,20
|Çimsa
|7,57
|-0,26
|-16,63
|Çuhadaroğlu Metal
|3,02
|-0,66
|-5,33
|Dagi Giyim
|3,58
|9,82
|43,20
|Dagi Yatırım Holding
|4,52
|9,98
|100,00
|Dardanel
|7,72
|0,00
|103,69
|Datagate Bilgisayar
|8,47
|-0,35
|8,45
|Demısaş Döküm
|3,77
|0,53
|8,33
|Denge Holding
|1,87
|10,00
|36,50
|Deniz GMYO
|4,04
|-3,58
|-20,00
|Denizli Cam
|7,47
|0,81
|-10,43
|Derimod
|7,06
|3,67
|-1,12
|Derlüks Deri
|4,60
|9,52
|13,70
|Desa Deri
|4,40
|2,09
|-3,08
|Despec Bilgisayar
|5,45
|-0,73
|28,54
|Deva Holding
|19,16
|9,99
|114,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,34
|9,84
|71,79
|Ditaş Doğan
|16,33
|0,49
|71,62
|DO-CO
|326,50
|-0,27
|-42,11
|Doğan Burda
|12,61
|9,94
|107,74
|Doğan Holding
|1,89
|-0,53
|5,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,86
|4,49
|12,73
|Doğusan
|2,16
|2,37
|3,85
|Doğuş GMYO
|5,16
|-0,19
|13,91
|Doğuş Otomotiv
|9,57
|4,02
|0,53
|Döktaş Dökümcülük
|25,10
|1,70
|-20,68
|Duran Doğan Basım
|17,80
|2,59
|26,78
|Dyo Boya
|4,87
|0,41
|-0,61
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|9,96
|63,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,79
|9,97
|32,78
|Edip Gayrimenkul
|1,91
|1,60
|37,41
|Ege Endüstri
|580,50
|5,14
|3,19
|Ege Gübre
|55,45
|3,55
|11,35
|Ege Profil
|14,99
|9,98
|25,23
|Ege Seramik
|4,22
|0,00
|13,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,49
|9,56
|365,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,39
|9,45
|256,41
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,89
|9,88
|345,00
|Egeplast
|14,30
|8,66
|14,40
|Ekiz Kimya
|20,86
|9,96
|3319,67
|Emek Elektrik
|1,96
|5,38
|23,27
|Eminiş Ambalaj
|3,38
|9,74
|122,37
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|-3,05
|-13,01
|Enerjisa Enerji
|7,46
|-0,93
|10,75
|Enka İnşaat
|6,30
|0,32
|0,77
|Erbosan
|20,40
|9,91
|-18,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,15
|1,12
|-9,85
|Ersu Gıda
|5,02
|-3,83
|142,51
|Escort Teknoloji
|3,96
|4,21
|184,89
|Etiler Gıda
|3,88
|9,92
|58,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,85
|0,00
|10,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|-2,61
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,65
|-1,79
|39,83
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|0,00
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,09
|-0,59
|-30,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,87
|-0,51
|-15,32
|F-M İzmit Piston
|55,40
|0,73
|16,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,96
|-1,87
|29,52
|Ford Otosan
|57,95
|-0,34
|-12,35
|Formet Çelik Kapı
|4,39
|0,92
|46,33
|Frigo Pak Gıda
|12,97
|-3,50
|0,08
|Galatasaray Sportif
|2,50
|-0,79
|23,15
|Garanti Bankası
|7,90
|-0,13
|-29,08
|Garanti Faktoring
|4,58
|1,33
|18,35
|Garanti Yat. Ort.
|1,54
|1,32
|42,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,75
|-9,68
|234,82
|Gedik Yatırım Holding
|29,02
|-9,99
|277,37
|Gediz Ambalaj
|8,91
|5,32
|31,80
|Gentaş
|2,17
|3,83
|-0,91
|Gersan Elektrik
|3,89
|9,89
|21,94
|Global Men. Değ.
|2,85
|6,74
|51,60
|Global Yat. Holding
|3,29
|1,86
|-32,44
|Good-Year
|4,72
|-0,21
|16,54
|Göltaş Çimento
|15,45
|5,53
|-13,15
|Gözde Girişim
|3,90
|-0,26
|-24,12
|GSD Denizcilik
|2,73
|1,11
|6,64
|GSD Holding
|1,70
|0,00
|14,09
|Gübre Fabrik.
|17,65
|9,97
|95,24
|Güler Yat. Holding
|22,26
|9,98
|996,55
|Güneş Sigorta
|3,04
|0,00
|39,45
|Halk GMYO
|1,48
|0,00
|21,31
|Halk Sigorta
|3,91
|1,82
|97,47
|Hatay Tekstil
|10,58
|9,98
|54,00
|Hedef Girişim
|2,26
|-3,00
|-13,41
|Hektaş
|13,20
|-1,12
|64,59
|HUB Girişim
|20,96
|-2,87
|123,25
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|0,00
|29,82
|ICBC Turkey Bank
|4,59
|-1,08
|-12,90
|İdealist Danışmanlık
|4,29
|10,00
|29,22
|İdealist GMYO
|4,01
|9,86
|31,05
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|-2,73
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-2,50
|İhlas Gazetecilik
|3,55
|-1,11
|-47,87
|İhlas Holding
|0,69
|0,00
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|-2,91
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|9,91
|-0,20
|2,16
|Info Yatırım
|7,01
|9,87
|-21,24
|İntema
|9,21
|-0,43
|-0,54
|İpek Doğal Enerji
|14,02
|7,27
|81,61
|İskenderun Demir Çelik
|7,00
|-0,28
|-12,61
(Sürecek)